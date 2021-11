Jump Force fermera boutique en 2022

Jump Force n’aura pas de saison 3 et cela ne semble pas très bon pour une suite non plus. On attendait des nouvelles depuis avril et la sortie de Giorno Giovanna, Bandai Namco vient d’annoncer sur Twitter non seulement l’arrêt de la majorité des fonctionnalités online du jeu de combat avec les personnages du magazine Jump, mais aussi son retrait de la vente dématérialisée.

Jump Force vit mal le casting live action de One Piece

Le tout va se faire en plusieurs étapes. Ainsi le 8 février 2022, il ne sera plus possible d’acheter le jeu sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Nintendo eShop ou Steam. Les différents DLC de personnages ou la monnaie Médailles JF ne seront plus disponibles à l’achat non plus. Mais si vous avez déjà le jeu et certains de ses contenus, il restera possible de les télécharger après cette date.

Ensuite, c’est la boutique d’achats Premium utilisant les Médailles JF qui fermera ses portes le 1er août 2022. Puis viendra le tour des fonctions en ligne le 25 août 2022 mais attention, il ne s’agit pas exactement d’un arrêt des serveurs. En effet, si quasiment tout ce qui a un lien avec le online ne sera plus accessible, il sera toujours possible de faire des matchs amicaux après le 26 août.

Plus exactement, les modes qui disparaitront seront :

la connexion au lobby en ligne

les évènements en ligne

la fonction de clans

le tableau des annonces

les classements

la réception de récompenses au guichet des récompenses

le magasin

les matchs classés

Jump Force est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (mais plus pour très longtemps donc…).