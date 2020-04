Sorti en janvier dernier sur PC, Xbox One et PS4, le jeu loufoque d’exploration galactique Journey to the Savage Planet s’enrichira très bientôt d’un premier contenu téléchargeable. Nommé Hot Garbage, il a été annoncé hier lors du dernier Inside Xbox (qui a donné plus d’informations sur Hotline Miami Collection ou encore Grounded), pour le 15 avril prochain sur PC et Xbox One.

Dans le trailer dévoilé par le studio Typhoon Studios hier soir, on y découvre une toute nouvelle planète au nom évocateur, DL-C1, en proie aux déchets toxiques déversés par une mystérieuse entreprise.

Ce sera à vous, explorateur confirmé (dorénavant) de parcourir cette planète étonnante afin de percer le secret de ce désastre écologique. Grâce à vos toutes nouvelles améliorations comme un jet pack, une combinaison anti-toxicité ou des bottes sous-marines en plomb, il faudra parcourir les belles plages et les magnifiques panoramas de cette première extension.

A noter que ce premier DLC Hot Garbage sera proposé au prix de 7,99€, seulement sur Xbox One et PC via l’Epic Games Store pour l’instant car aucune date n’a pour l’heure été annoncée sur PS4. Notons également l’arrivée du jeu original dans le Xbox Game Pass dès le 9 avril.