Hotline Miami Collection est disponible dès aujourd’hui sur Xbox One

En plus de dévoiler de nouvelles informations sur Grounded, Sea of Thieves et The Last Campfire, l’Inside Xbox diffusé hier soir a également mis en avant Hotline Miami Collection en annonçant sa date de sortie. Le jeu est disponible dès aujourd’hui sur Xbox One.

Un shooter nerveux et violent

Développé par Dennaton Games et édité par Devolver Digital, cette compilation réunie les deux titres de la saga, Hotline Miami et Hotline Miami 2 : Wrong Number, lancés respectivement en 2012 et 2015. Réputés pour leur gameplay nerveux, ces shooters en vue de dessus vous proposent de tuer des criminels en masse dans une ambiance rétro particulièrement violente.

Hotline Miami Collection est disponible sur Xbox One au prix de 24,99€ via le Microsoft Store.