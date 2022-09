Accueil » Actualités » Josef Fares (It Takes Two) nous tease son prochain projet, encore de la coopération ?

It Takes Two a été sacré Jeu de l’année lors des Game Awards 2021 et il faut dire que c’était mérité. On a d’ailleurs appris récemment que le jeu avait dès lors vendu 7 millions de copies en juillet dernier et qu’il allait être adapté en film par Amazon avec notamment Dwayne « The Rock » Johnson à la production. Mais si l’on vous reparle de ce jeu aujourd’hui, c’est que son créateur, Josef Fares, qui dirige Hazelight Studio, vient de communiquer sur Twitter pour nous teaser son tout prochain projet.

En pleine séance de Motion Capture

Sneak peek of the next game🙌 pic.twitter.com/DIqz85u6Pw — Josef Fares (@josef_fares) September 26, 2022

Il faut cependant avouer que le tweet en question est assez avare en informations. En effet, sur la photo publiée par l’énergumène qui n’a pas la langue dans sa poche le montre accompagné de deux jeunes femmes en pleines séance de capture de mouvement, ce que l’on peut deviner grâce aux combinaisons, casques et autres micros présents sur les actrices, le tout accompagné d’un message « Petit aperçu du prochain jeu » et c’est tout.

De quoi penser que ce prochain projet encore inconnu est tout de même en phase avancée de sa production, sans oublier que celui-ci a été lancé il y a maintenant 1 an et demi par les équipes de production.

Il ne reste plus qu’à attendre avant de découvrir ce nouveau projet qui sera, assurément, à en croire le palmarès du studio et l’image qui nous est présentée, qu’il s’agira une fois de plus d’un jeu en coopération, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Un It Takes Two 2 dans les cartons ?

Dans les tous cas, sachez que le dernier jeu du studio s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch dans quelques semaines et si vous ne l’avez toujours pas fait, nous vous invitons à lire notre test et à l’essayer d’urgence.