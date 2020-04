Jill Valentine arrivera dans Resident Evil Resistance le 17 avril

C’était la grosse sortie de cette fin de semaine : Resident Evil 3 Remake est maintenant disponible sur consoles et PC. Tout en dévoilant la bande-annonce de lancement du jeu, que vous retrouverez un peu plus bas, Capcom a confirmé la venue de Jill Valentine dans Resident Evil Resistance pour le 17 avril, l’occasion de lâcher quelques visuels supplémentaires.

Jill fera face au Maître du Jeu

On le savait, la charismatique Jill Valentine allait faire partie du casting de Resident Evil Resistance. Le titre multijoueur, composante inédite et majeure de ce remake, accueillera l’héroïne le 17 avril prochain. On pourra donc la contrôler dans ce mode de jeu qui se joue de façon asynchrone. Evidemment, elle arrivera à travers une mise à jour gratuite.

On rappellera que Resident Evil Resistance est une composante de ce remake et se traduit par un jeu multijoueur asynchrone où 1 joueur incarnant le Mastermind devra tourmenter une équipe composée au maximum de quatre joueurs qui eux, devront survivre.

La présence de Jill Valentine à travers une mise à jour quelques jours après le lancement nous met sur la piste de futurs contenus pour ce mode de jeu. Il ne serait pas étonnant que l’éditeur déploie d’autres personnages et nouveautés dans les mois à venir. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le titre, on vous donne quelques conseils pour bien débuter sur Resident Evil Resistance. Vous pouvez aussi consulter notre soluce complète de Resident Evil 3 Remake.