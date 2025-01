Dans cet article, nous listerons uniquement les jeux confirmés pour une sortie en 2025, ainsi que ceux qui sont exclusifs à la Switch, que ce soit de manière temporaire ou bien seulement sur consoles (donc les jeux prévus sur PC également, sinon la liste serait bien courte).

Donkey Kong Country Returns HD

Editeur / Studio : Nintendo / Forever Entertainment S. A. / Retro Studio

: Nintendo / Forever Entertainment S. A. / Retro Studio Date de sortie : 16 janvier 2025

On commencera l’année avec un remaster, ce qui a été le mot-clé de toute la fin de vie de la Nintendo Switch. Et si l’on pourra pester contre l’absence de vrais nouveaux titres qui arriveront surement avec la prochaine console, on pourra au moins redécouvrir des titres qui méritent toute notre attention, même plus d’une décennie après leur sortie.

Donkey Kong Country Returns HD sera donc l’un des remasters à ne pas manquer cette année sur Switch. Cette nouvelle monture regroupe les versions Wii et 3DS dans un seul titre pour pouvoir profiter d’un lifting bienvenue et de tous les niveaux supplémentaires ajoutés sur la 3DS. Un sacré programme, d’autant plus que ces niveaux pourront être parcourus à deux en coopération locale, l’un incarnant Donkey Kong tandis que l’autre prend le contrôle de Diddy Kong. Et si vous trouvez l’aventure un peu trop corsée pour vous, surtout si vous jouez avec des enfants, un mode permettra d’adoucir un peu la difficulté avec des cœurs en plus.

Blade Chimera

Editeur / Studio : PLAYISM / Team Ladybug

: PLAYISM / Team Ladybug Date de sortie : 16 janvier 2025

Un metroidvania pour démarrer l’année, ça ne fait jamais de mal. Surtout quand il se montre aussi séduisant que Blade Chimera, un titre développé par Team Ladybug, qui a de l’expérience en la matière puisque le studio est à l’origine de Record Of Lodoss War: Deelit.

C’est un changement drastique de décor qui nous est proposé ici, avec une ville d’Osaka aux relents de cyberpunk, infestée par des démons. Un sacré cocktail ponctué par le fait que l’on incarne ici un chasseur amnésique, qui devra faire le ménage pour retrouver ses souvenirs et ses compétences au fur et à mesure. Il disposera d’une épée pas comme les autres, qui est capable de se métamorphoser en diverses formes pour aider notre protagoniste à avancer, que ce soit pour créer un pont, se protéger derrière une barrière ou encore se transformer en grappin.

On Your Tail

Editeur / Studio : Humble Games / Memorable Games

: Humble Games / Memorable Games Date de sortie : Février 2025

Déjà disponible sur PC, On Your Tail posera aussi ses valises sur Switch en exclusivité console dès ce mois de février. Idéal pour s’échapper de la grisaille de l’hiver, puisque ce jeu d’aventure vous donne l’occasion de visiter la bourgade de Borgo Marina, une ville largement inspirée par les paysages italiens de bord de mer.

Vous partirez ici à la chasse d’un voleur énigmatique qui perturbe la sérénité de cet endroit, avec des énigmes à résoudre et de la collecte d’indice sur les lieux des crimes. Mais il serait bête de ne pas profiter de ce paysage pour se détendre un peu, c’est pourquoi le jeu propose aussi des petites activités plus relaxantes qui vous aideront à mieux connaître les habitants du coin.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Editeur / Studio : Nintendo / Monolith Soft

: Nintendo / Monolith Soft Date de sortie : 20 mars 2025

À force d’enchaîner les remasters et ne pas voir Xenoblade Chronicles X avoir droit au même traitement, on finissait par ne plus y croire. Presque tout le catalogue de la Wii U était sorti sur Switch à l’exception de ce RPG si apprécié. Mais Nintendo nous a montré qu’il ne fallait pas perdre espoir, avec la confirmation de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition.

Le remaster de l’un des épisodes les plus sous-estimés de la saga Xenoblade va enfin pouvoir trouver son public sur Switch. Reconnu à l’époque pour sa technique épatante, qui nous montrait des paysages saisissants pour un jeu Wii U, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition devrait aussi faire briller la Switch dans ses dernières heures. Contrairement aux Xenoblade classiques, cet épisode nous permet d’embarquer à bord d’un mecha pour voyager, ce qui donne une autre dimension à l’exploration et nous fait nous sentir tout petit dans ce monde.

Star Overdrive

Editeur / Studio : Dear Villagers / Caracal Games

: Dear Villagers / Caracal Games Date de sortie : 10 avril 2025

Arrivant d’abord sur Switch avant d’aller surfer sur d’autres plateformes comme le PC, Star Overdrive vous donnera le frisson de la glisse, mais pas sur des vagues habituelles.

Vous monterez ici sur un Hoverboard afin de parcourir des étendues désertiques, qui cachent de nombreux dangers comme des vers géants (moins gros que ceux de Dune, mais vous saisissez l’idée). Entre courses-poursuites à toute allure, phases de combats plus classiques et énigmes retorses à résoudre, Star Overdrive se présente comme un projet ambitieux qu’il nous tarde de découvrir.

Rune Factory: Guardians of Azuma

Editeur / Studio : Marvelous

: Marvelous Date de sortie : Printemps 2025

La saga Rune Factory fera sa petite révolution avec Rune Factory: Guardians of Azuma, un titre qui promet de nous faire changer d’air en explorer la nation d’Azuma, inspirée par le folklore japonais.

Avec cet épisode, la série veut enfin améliorer son côté action en proposant une grande aventure et un système de combat plus dynamique, où notre protagoniste pourra avoir recours à des facultés de danse spéciales pour abattre ses ennemis. L’aspect récolte fera toujours partie de l’aventure puisque vous pourrez aussi utiliser vos pouvoirs de danseur pour cultiver la terre de manière plus efficace. Et bien entendu, les romances ne seront jamais bien loin, Rune Factory oblige.

Shovel Knight: Shovel of Hope DX

Editeur / Studio : Yacht Club Games

: Yacht Club Games Date de sortie : 2025

Yacht Club Games n’est pas prêt de lâcher Shovel Knight. La licence a prouvé qu’elle restait encore lucrative, donnant ainsi au studio la volonté d’offrir l’ultime version de Shovel Knight: Shovel of Hope avec une nouvelle édition plus complète que jamais.

Au programme de Shovel Knight: Shovel of Hope DX, vous trouverez la possibilité de choisir entre 20 personnages jouables, afin de trouver votre propre style avant de partir jouer en multijoueur en ligne. Cette version embarque aussi des options pour les moins patients, comme la fonctionnalité du Rewind pour revenir en arrière. On pourra également s’amuser à personnaliser entièrement nos parties avec des cheat codes qui rendront l’expérience plus agréable et différente.

Rift of the Necrodancer

Editeur / Studio : Klei Publishing / Brace Yourself Games / Tic Toc Games

: Klei Publishing / Brace Yourself Games / Tic Toc Games Date de sortie : 2025 (le 5 février 2025 sur PC)

Puisque Nintendo a été séduit par la proposition de Crypt of the NecroDancer en allant même jusqu’à la coller sur sa licence Zelda avec Cadence of Hyrule, il allait de soi que Rift of the Necrodancer allait surtout viser une sortie sur Switch en plus du PC. Ce projet de longue date semble être enfin prêt pour ce début d’année, après quelques retards.

Cet épisode change drastiquement la formule en se présentant comme un jeu de rythme un peu plus classique, où Cadence devra cette fois-ci jouer les bonnes notes pour se défaire de ses ennemis. Les notes sont ici remplacées par des monstres, tandis que des boss viendront mettre vos réflexes et votre sens du rythme à rude épreuve. On y trouvera aussi des défis qui changent tous les jours, un mode Remix pour sans cesse redécouvrir les morceaux, des mini-jeux originaux et la possibilité de créer soi-même ses propres pistes.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur

Editeur / Studio : Level-5

: Level-5 Date de sortie : 2025

Chez les éditeurs tiers, Nintendo pourra compter sur l’aide d’un studio qui prépare une grosse année après une sale période de disette : Level-5. Les choses n’allaient pas fort pour ce dernier jusqu’à ce qu’il lance le chantier de plusieurs épisodes liés à des séries importantes, Professeur Layton en tête.

Le célèbre personnage au grand chapeau fera son retour avec Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, une nouvelle aventure inédite dans laquelle lui et Luke partiront résoudre tous les mystères d’une ville pas comme les autres (Steam Bison), notamment celui du fantôme de Gunman King Joe. On devrait y trouver des énigmes qui reposent sur de nouvelles mécaniques, tandis que cet épisode nous promet le plus grand nombre de puzzles dans la série.

Fantasy Life: La Voleuse de temps

Editeur / Studio : Level-5

: Level-5 Date de sortie : 2025

Toujours chez Level-5, Fantasy Life fera son retour avec Fantasy Life: La Voleuse de temps, un titre qui aura enchaîné les reports. L’année 2025 semble être la bonne pour ce jeu d’aventure cozy, dans lequel on pourra mener plusieurs carrières dans le but d’aider à la reconstruction d’une île.

Les plus bricolos se tourneront vers des métiers manuels, que ce soit dans des ateliers, des mines ou des fermes, tandis que d’autres iront explorer les environs pour y tuer les monstres du coin. Vous aurez également l’occasion de voyager à travers le temps afin de résoudre quelques mystères à propos de l’île sur laquelle vous résidez. Et pour ne rien gâcher, cette aventure pourra être vécue à plusieurs.

Metroid Prime 4 Beyond

Editeur / Studio : Nintendo / Retro Studios

: Nintendo / Retro Studios Date de sortie : 2025

En parlant de choses que l’on n’attendait plus. Metroid Prime 4 Beyond figurait dans le trio de tête des arlésiennes du milieu, et il aura fallut attendre la fin de vie de la Switch pour le voir apparaître. Mieux vaut tard que jamais après tout.

Dans la droite lignée de la trilogie précédente, ce quatrième épisode sera un FPS dans lequel on se glissera une nouvelle fois dans la peau de Samus Aran, elle-même emmitouflée dans son armure iconique. La chasseuse de primes reprend du service dans l’épisode le plus ambitieux de la série, qui aura subi un reboot avant de trouver le bon chemin. Du moins on l’espère, même si la sortie semble être confirmée pour cette année 2025. Et on ne se fait pas trop de doutes quant au fait que le titre sera largement mieux exploité par la Switch 2.

Légendes Pokémon Z-A

Editeur / Studio : Nintendo / The Pokémon Company / Game Freak

: Nintendo / The Pokémon Company / Game Freak Date de sortie : 2025

Après le carton qu’a été Légendes Pokémon Arceus, Nintendo et The Pokémon Company ne pouvaient pas ne pas reproduire la même formule. Avec Légendes Pokémon Z-A, c’est le passé d’une autre région que l’on ira explorer : celle de Kalos des jeux Pokémon X et Y, et plus précisément la ville d’Illumis.

Peu d’informations sont connues à propos de cet épisode si ce n’est qu’il devrait reprendre la formule du semi-monde ouvert initié par Légendes Pokémon Arceus, avec d’autres Pokémon à aller attraper. Certains connus, d’autres plus inédits, qui apparaitront sous une forme unique qui reflètera l’époque dans laquelle ils vivent. On devrait sans doute en apprendre un peu plus sur les méga-évolutions étant donné que ce système a été introduit avec Pokémon X et Y. Tout cela reste encore très énigmatique, Nintendo voulant certainement attendre que la Switch 2 soit montrée avant de laisser The Pokémon Company communiquer.

Cela fait peu de titres à surveiller, mais ce n’est maintenant qu’une question de jours/semaines avant que Nintendo lève officiellement le voile sur la console qui va succéder à la Switch. La liste devrait donc s’allonger pour les fans de Nintendo, surtout si certains des jeux proposés sur Switch 2 sont cross-génération. Réponse prochainement !