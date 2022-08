Les jeux solo sont toujours très importants pour Electronic Arts, qui répond aussi aux rumeurs de rachat

L’été est relativement calme en actualités, mais les bilans financiers des différentes entreprises ont de quoi nous divertir un peu et nous offrir quelques détails intéressants. On a pu voir ce matin le dernier bilan de Nintendo, et cette nuit, celui d’Electronic Arts a aussi eu lieu avec un appel avec les investisseurs. Dans ce dernier (rapporté par VGC), le CEO de l’entreprise, Andrew Wilson, s’est exprimé à propos des sujets brûlants autour de l’éditeur, à commencer par un rachat éventuel ou sa position concernant les jeux solo.

Les jeux solo sont importants, mais peut-être pas une priorité

Vous vous en rappelez peut-être, plus tôt cet été, un tweet d’Electronic Arts avait provoqué une petite polémique dont l’éditeur se serait bien passé. Ce tweet avait pour but de faire une blague qui est mal passée, laissant entendre que l’éditeur se « moquait » gentiment des jeux solo. Ce n’était évidemment pas l’intention première du tweet, mais étant donné que EA laisse de plus en plus tomber les jeux solo, on pouvait croire que ce n’était pas tout à fait innocent.

Dans l’appel qui a eu lieu cette nuit, Andrew Wilson a donc rappelé que les jeux solo faisaient partie des l’ADN de l’entreprise, et qu’ils restaient très importants :

« Nos joueurs, dans l’ensemble, ont ces motivations fondamentales – l’inspiration, l’évasion, le lien social, la compétition, l’amélioration de soi, la création – ces choses qui nous rassemblent en tant que joueurs de jeux […] Et lorsque nous pensons aux jeux solo, nous pensons que c’est une partie vraiment très importante du portfolio global que nous proposons dans la réalisation de ces motivations fondamentales. Et la façon dont nous le planifions au fil du temps consiste vraiment à regarder ce que fait notre communauté, à regarder comment ils passent leur temps et à regarder comment ces motivations peuvent être satisfaites ou non. Nous chercherons à accomplir cela avec l’ajout de nouveaux jeux en ligne, de nouveaux jeux multijoueurs et de nouveaux jeux solo. »

Mais malgré ces bons mots, EA rappelle aussi que les jeux service totalisent près de trois quarts des bénéfices enregistrés par l’éditeur. Autant dire que la priorité est là, même si EA s’évertue à dire que des jeux solo seront toujours au programme.

Pas de rachat en vue ?

Dans le même temps, l’éditeur a fait le point sur les rumeurs autour d’un potentiel rachat. Il y a quelques mois, on apprenait que Electronic Arts avait été contact avec Comcast et d’autres sociétés en vue d’une acquisition, mais cela n’avait pas abouti.

Ici, Andrew Wilson joue forcément la langue de bois, en rappelant une nouvelle fois que l’entreprise se porte très bien toute seule :

« Notre objectif est toujours de prendre soin de nos employés, de nos joueurs et de nos actionnaires. Bien sûr, s’il y a un moyen pour nous de le faire différemment que ce que nous faisons aujourd’hui, je serais évidemment ouvert à cela, mais je voudrais vous dire aujourd’hui que nous nous sentons très très confiants et excités pour notre avenir. »

Un discours habituel que l’on a entendu de nombreuses fois, et qui n’indique pas plus si EA cherche de nouveaux partenaires ou non. Officiellement, ce n’est pas le cas, mais officieusement, tout reste à voir.