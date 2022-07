Electronic Arts fait une blague sur les jeux solo, mais se prend un retour de bâton colossal

Parfois, les community managers de grands groupes tentent de faire quelques blagues sur les réseaux sociaux pour améliorer l’image de l’entreprise qu’ils représentent, mais l’exercice est loin d’être facile. Le communty manager d’Electronic Arts l’a appris à ses dépends hier, puisqu’un tweet qui voulait simplement surfer sur un meme s’est transformé en une petite catastrophe d’image pour l’éditeur, avec même des grands noms de Respawn et d’autres studios d’EA qui ont pointé du doigt ce « trait d’humour ».

Laissez l’humour à d’autres

They’re a 10 but they only like playing single-player games — Electronic Arts (@EA) June 30, 2022

Tout part du meme « They’re a 10 but… », qui est un meme populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et qui a tendance à mettre en avant une personne a priori parfaite, avant de pointer un défaut rédhibitoire.

EA a donc tenté de participer à cette tendance avec « They’re a 10 but they only like playing single-player games », autrement dit « Ils sont un 10 mais ils n’aiment que jouer à des jeux solo », comme si jouer uniquement aux jeux solos était un défaut. Si le tweet de base avait certainement pour but de valoriser les jeux coop ou multi pour justement y jouer à deux avec la personne, le retour de flamme des internautes a été plutôt spectaculaire.

Un tweet qui ne plaît pas du tout en interne

C’est plus de 16 000 retweets avec tout autant de remarques qu’EA a encaissé en 24 heures, avec quelques grands noms de l’industrie qui n’ont pas digéré cette tentative d’humour. Vince Zampella, président de Respawn (donc un studio appartenant à EA) et qui a donc participé à la création de jeux solo, comme Star Wars Jedi: Fallen Order, a simplement répondu avec un emoji consterné.

Si le tweet a du mal à passer, c’est parce que l’éditeur a déjà montré à plusieurs reprises que les jeux solo n’étaient pas sa priorité, même si Jedi Fallen Order a forcément un peu changé les choses ces dernières années.

C’est encore plus mal passé du côté d’anciens de Visceral Games, un studio qui appartenait à EA et qui ne faisait que des jeux solo, qui a fermé en 2017 de manière assez brutale. Zach Mumbach, producteur de Dead Space 2, déclare : « C’est l’entreprise qui a fermé mon studio et licencié environ 100 grands développeurs parce que nous faisions un jeu solo ».

Face à toutes ces réactions, EA a reconnu avoir mérité toutes ces remarques dans un nouveau tweet. On imagine maintenant qu’EA y réfléchira à deux fois avant d’essayer de surfer sur un meme populaire.