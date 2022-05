Electronic Arts cherche à être racheté et a eu des discussions avec NBC, Disney ou encore Amazon

Quand on vous dit que 2022 sera l’année de la consolidation dans le jeu vidéo. Le rachat d’Activision-Blizzard a marqué un tournant majeur pour l’industrie, et il est désormais observé de près par les différents acteurs du marché, à commencer par les gros éditeurs. Si les rumeurs vont bon train à propos de Square Enix, Ubisoft et d’autres, c’est finalement du côté de l’éditeur Electronic Arts que la prochaine acquisition majeure pourrait arriver, puisque l’éditeur a failli être racheté il y a quelques semaines par NBC Universal.

Qui pour racheter Electronic Arts ?

C’est via un article du journaliste Dylan Beyers du site Puck que l’on apprend qu’Electronic Arts a été en contact avec plusieurs sociétés en vue d’une acquisition, voire plutôt d’une fusion. Une différence importante, car cela permettrait à EA d’être plus autonome, mais aussi et surtout de conserver Andrew Wilson en tant que CEO.

L’article rapporte alors que l’éditeur est actuellement très enclin à l’idée d’un rachat ou d’une fusion, et que cela s’est accentué avec le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft. Et NBC Universal (Comcast) et EA étaient très proches de conclure un deal il y a quelques temps selon le site, avec la possibilité que Wilson gère la partie divertissement du groupe, qui aurait alors absorbé Electronic Arts. Cependant, l’accord est tombé à l’eau, notamment à cause du prix.

Mais NBC Universal n’est pas le seul grand groupe qu’Electronic Arts est allé séduire. L’article mentionne alors que Wilson aurait approché Disney en mars dernier, et que cet échange n’avait pas que pour but de se rapprocher pour des deals de licence (comme Star Wars).

En somme, Wilson aurait tenté d’approcher Disney pour voir si le groupe était intéressé à l’idée d’acheter EA, mais visiblement, rien ne s’est produit. EA aurait aussi été en contact avec Apple, Amazon et d’autres entreprises à propos d’une potentielle acquisition.

Contacté par Kotaku, le représentant d’EA, John Reseburg, n’a pas voulu commenter les rumeurs et déclare alors que l’éditeur est dans une situation confortable, avec un catalogue porteur et des équipes talentueuses.

Des discussions qui n’ont rien donné, pour le moment

A la lumière de cet article, on peut se poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce que cette envie d’être racheté n’a pas aussi un lien avec la séparation entre EA et la FIFA ? On sait par exemple que le deal avec NBC Universal est tombé à l’eau et que le prix en est l’une des causes. La marque FIFA est très coûteuse, en plus d’être contraignante, et on imagine que cela peut être un frein pour un potentiel acquisiteur, même si les revenus générés par les jeux sont colossaux.

Ensuite, on peut remarquer qu’EA semble être (encore) allé séduire des entreprises qui ne font pas partie des acteurs majeurs du jeu vidéo. Pas de Sony en vue, pas de Tencent… L’absence de Microsoft est compréhensible, étant donné leur deal actuel avec Activision-Blizzard. Si Apple et Amazon ont tous les deux un pied dans le marché du jeu vidéo, rien de comparable aux mastodontes de l’industrie. Un détail qui permettrait à Wilson de rester plus facilement à son poste ?

Si aucune de ces discussions n’ont abouti, la volonté d’EA de trouver un repreneur est en tout cas bien là. Les faits et gestes de l’éditeur seront donc scrutés tout au long de l’année, et il ne faudra pas s’étonner que l’éditeur se retrouve au milieu de la prochaine grosse acquisition de l’industrie.