19 jeux et accessoires Xbox indispensables à offrir à Noël

Après vous avoir proposé une sélection des jeux Switch et des jeux PS5 à offrir à Noël, on vous propose un simili guide d’achat pour connaître les cadeaux intéressants à offrir sur Xbox en 2023. Ou en tout cas, à une personne qui aime la marque Xbox. Cependant, dans cette sélection, nous allons légèrement changer notre approche et n’allons pas seulement parler de jeux. Après tout, il faut avouer que l’écosystème Xbox évolue et se tourne désormais davantage vers les services et le numérique. Mais on vous explique tout ça.

Xbox Game Pass

On peut difficilement faire mieux : le Game Pass est l’abonnement ultime pour tous les possesseurs d’une console Xbox Series. En plus d’être un cadeau abordable si vous ne prenez qu’un mois, il s’agit clairement de la meilleure attention que vous puissiez avoir. Le Game Pass fonctionne « un peu » comme les services de vidéos à la Netflix, c’est-à-dire que moyennant un abonnement, vous avez accès à des centaines de jeux directement sur vos consoles avec la possibilité d’y jouer en illimité. Avec un catalogue toujours plus rempli, des nouveautés tous les mois et les gros jeux Xbox directement présents, il n’y a pas mieux qu’un abonnement Game Pass pour découvrir ou picorer des jeux facilement.

Les meilleurs jeux Xbox 2023 pour Noël

Starfield

C’est indéniablement le jeu qui a fait le plus parler cette année côté Xbox : Starfield est un nouveau jeu de type RPG qui nous emmène dans l’espace. Développé par le studio derrière Skyrim, l’un des plus grands jeux de tous les temps, le titre vous propose de partir en exploration spatiale et de vivre une longue aventure aux côtés de divers compagnons. Vous êtes envoyés en 2330 dans un monde où l’humanité s’est aventurée au-delà de notre système solaire. Le titre a été globalement bien reçu et fait partie des expériences à essayer cette année sur la console de Microsoft.

Forza Motorsport

On parle ici de l’autre exclusivité Xbox majeure de l’année : Forza Motorsport. Avec ses graphismes de haute volée, sa conduite et ses nouveautés, il s’agit d’un nouvel épisode à la célèbre franchise du même nom. Bien sûr, à ne pas mettre dans toutes les mains, puisqu’il faut que cette personne aime les jeux de course et de bagnoles, plus particulièrement, les jeux de simulation de course (sous-entendu, une expérience plus exigeante et réaliste). Cela n’en reste pas moins une bonne pioche de cette année à (s’)offrir.

Avatar: Frontiers of Pandora

On sort des exclusivités liées à la console pour parler de quelques incontournables sorties cette année. Disponible depuis ce mois de décembre, Avatar: Frontiers of Pandora est une belle lettre d’amour aux fans des œuvres de James Cameron. Monde ouvert Ubisoft très classique, il n’en reste pas moins un très beau voyage dans une nouvelle contrée de Pandora.

Star Wars Jedi: Survivor

Restons dans les adaptations avec le dernier jeu Star Wars sorti en date. Suite de Jedi: Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor est un jeu d’action et d’aventure qui nous fait suivre à nouveau Cal Kestis, un Jedi ayant survécu au fameux Ordre 66. On y explore une nouvelle partie de la mythologie Star Wars avec une formule bonifiée par rapport au premier jeu. Un incontournable pour tous les fans de la Guerre des Etoiles.

Hogwarts Legacy

Autre grande adaptation de l’année, Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard est un jeu d’action aventure en monde ouvert qui se situe dans l’univers Harry Potter. Oui, enfin un jeu vidéo qui adapte cet univers magique. Difficile de ne pas le conseiller à tous les fans d’Harry Potter tant il nous fait suivre une histoire qui donne vie au monde des sorciers. Quel plaisir de vagabonder à Pré-au-Lard ou dans les couloirs de Poudlard !

Assassin’s Creed Mirage

La sortie d’un Asssassin’s Creed est toujours un grand événement, et c’est également une idée cadeau qui fait mouche à chaque fois. Plus intimiste, moins gargantuesque que les derniers épisodes (et tant mieux), Assassin’s Creed Mirage nous fait suivre l’histoire de Basim, un personnage qui se baladera principalement dans la ville de Badgad à la fin des années 800. En plus de proposer une aventure qui rappelle les premiers jeux de la série, il est également un peu moins cher.

EA Sports FC 24 (FIFA)

Difficile de ne pas évoquer la sortie annuelle de la licence FIFA, bien que cette année, le jeu a été renommé en EA Sports FC 24. Comme toujours, on est face au jeu de football ultime qui reprend une bonne partie des championnats, ligues et joueurs officiels, avec une présence plus importante du football féminin, ce qui est une excellente nouvelle. On reste sur une évolution minime (trop ?) par rapport à l’année passée mais cela reste un incontournable et l’un des jeux les plus joués.

Call of Duty Modern Warfare III

A vrai dire, pour celui-ci, on aurait tendance à ne le conseiller qu’à moitié. Oui, c’est un Call of Duty, donc un indispensable sous le sapin selon certains. Mais c’est également l’un des moins bons épisodes depuis longtemps. Difficile tout de même de ne pas l’évoquer dans une sélection de cadeaux de Noël puisque la licence revient tous les ans. Mais si vous souhaitez vous creuser la tête un peu plus, n’hésitez pas à chercher d’autres jeux dans cette sélection.

Dead Island 2

On est très loin d’un Call of Duty c’est vrai, mais si vous cherchez une alternative qui se joue avec la même vue à la première personne et où l’objectif est de zigouiller des ennemis avec une arme à feu (ou au corps-à-corps), alors Dead Island 2 pourrait être une bonne pioche. Vous êtes plongés dans une apocalypse zombie dans un Los Angeles rempli de mangeurs de cervelles. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait le premier jeu pour découvrir celui-ci.

Immortals of Aveum

Restons dans cette optique de jeu de tir à la première personne : Immortals of Aveum est un FPS oui, mais qui change ses armes à feu pour de la magie. Si l’aventure n’est pas aussi marquante qu’espérée, elle reste néanmoins assez originale, avec des sensations relativement correctes. Jeu solo, on notera qu’il n’est pas vendu très cher, ce qui pourrait être un jeu plus abordable que d’autres de cette sélection ou un complément.

Street Fighter VI

Si vous cherchez la bagarre, Street Fighter VI est fait pour vous. Le jeu de combat a connu un très bon lancement et a été très bien accueilli par la presse et les joueurs, si bien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2023. Que ce soit pour de la castagne en ligne, seul avec son mode histoire ou sur le canapé pour jouer avec des amis, c’est un incontournable des jeux de combat de l’année.

Stray

Etant fièrement de la team chien, cette recommandation m’a arraché le cœur et pourtant : STRAY, le jeu d’aventure avec le chat sorti l’année passée sur PlayStation, est arrivé en décalé sur Xbox cet été. Une aventure féline et cyberpunk, qui a aussi eu droit à sa version physique pour moins de 30 €. Si vous aimez les chats, on ne peut que vous recommander ce jeu.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Sorti en 2020, Cyberpunk 2077 a été un sacré événement : déjà parce qu’il s’agissait du nouveau RPG des créateurs de The Witcher 3. Mais aussi parce que l’expérience n’était pas aussi bonne qu’attendue, surtout sur console. Finalement, trois ans plus tard, le jeu est désormais un incontournable, en ayant accueilli moult mises à jour et améliorations, si bien qu’une édition Ultimate regroupe désormais le jeu de base, son extension Phantom Liberty et toutes les corrections depuis. Le moment parfait pour ce cadeau.

Resident Evil 4

Terminons avec sans doute, l’un des meilleurs remakes depuis longtemps. Monument du jeu d’horreur, Resident Evil 4 est revenu dans une version entièrement revue en 2023. Cette nouvelle version est plus belle, plus fluide et fera autant plaisir aux fans de la licence qu’aux personnes qui aimeraient la découvrir. Attention, ambiance horrifique attendue, mais si vous aimez vous faire peur (ou filer la frousse à quelqu’un), c’est sans doute le meilleur jeu à offrir.

Carte cadeau

On a évoqué le Game Pass : mais si vous préférez disposer vraiment de vos jeux ou acheter via le store des DLC ou d’autres produits numériques, alors la carte cadeau est idéale. Et au moins, cela évite de réfléchir à quel jeu prendre ! Il existe plusieurs valeurs, donc à vous d’opter pour le tarif souhaité.

Les meilleurs accessoires Xbox 2023

Casque Starfield

On vient d’évoquer Starfield comme étant l’une des grosses nouveautés de l’année pour le constructeur, alors pourquoi ne pas offrir un casque ? Pour la sortie du jeu, Xbox et Bethesda ont proposé plusieurs accessoires et notamment ce casque Starfield. Sous licence officielle Xbox, il fait très clairement le taff en matière sonore, et plaira assurément aux personnes qui ont passé du bon temps sur Starfield.

Une manette Xbox

Oui, l’idée est simple et pourtant, terriblement efficace. Que ce soit pour jouer avec un ou une amie ou pour embellir la collection, une manette Xbox est toujours une bonne idée. Microsoft est connu pour en proposer à toutes les sauces et dans tous les coloris possibles. Nul doute que vous en trouverez une dans la couleur qu’il vous faut.

Carte de stockage Xbox

Ce n’est sans doute pas aussi sexy qu’une manette mais on rentre dans l’idée de cadeau utile : une carte d’extension de stockage pour la console. Avec l’avènement du numérique, le Game Pass et le poids du jeu, on peut rapidement être à cours de place sur sa console. Prendre une carte d’extension est donc un très bon choix, permettant d’installer davantage de jeux. La Seagate est sous licence officielle Xbox et fonctionne très bien. On conseille de prendre directement la 1 To.

Un casque Meta Quest

Alors, cette idée va vous paraître étonnante et pourtant : pourquoi ne pas proposer un casque de réalité virtuelle pour jouer aux jeux Xbox ? Depuis cette semaine, le Xbox Game Pass est maintenant disponible sur les casques Meta Quest 3. Ainsi, il est désormais possible de jouer à des centaines de jeux du catalogue sur Meta Quest 2, 3 ou Pro si vous avez une manette compatible. Oui, ce ne seront pas des jeux VR pleinement optimisés pour ça mais cela vous permettra tout de même de jouer à Starfield, Fallout, Star Wars, et bien d’autres sur un écran virtuel.

Où trouver une Xbox Series au meilleur prix ?

Si vous avez un peu plus de budget et que vous souhaitez offrir la console (ou vous faire plaisir), la Xbox Series est forcément un achat plus onéreux. Cependant, la console de Microsoft est une console qui dispose de très nombreux atouts. Son Game Pass notamment et ses multiples services. Une approche différente de la PS5 de Sony. Actuellement et jusqu’à Noël, la Xbox Series X est proposée à 409.99 € au lieu de 549.99 €, ce qui en fait le parfait moment pour s’en procurer une.

Plutôt Xbox Series X ou Series S ?

La différence est technique mais aussi pécuniaire : la Xbox Series X est la console « haut de gamme » de Microsoft. Autrement dit, la console nouvelle génération par excellence. Avec ses composants, elle est la plus puissante des deux et vous permet de faire tourner vos jeux en résolution 4K native en 60 images par seconde et diverses technologies pour rendre les jeux plus beaux.

La Xbox Series S est également de la même génération de consoles et fait tourner les mêmes jeux. Cependant, elle est un peu moins puissante et ne peut monter qu’à une résolution de 1 440p. Autrement dit, si vous n’avez pas de téléviseur 4K, c’est une meilleure pioche. Elle n’a pas non plus de lecteur de disque, ce qui ne permet pas de lire des jeux en physique. Elle est davantage pensée pour le numérique, et se concilie parfaitement avec le Game Pass par exemple. Elle est aussi beaucoup moins chère.

La Xbox Series Carbon Black, la petite dernière

Si l’on vient de vous parler de la Xbox Series S, sachez qu’une nouvelle version est sortie cette année : la Xbox Series S Carbon Black. En plus d’être noire (contre blanche), il s’agit d’une nouvelle version. Légèrement plus chère, elle dispose aussi d’un meilleur stockage de 1 To. Pas de réelles améliorations techniques et toujours pas de lecteur de disque.