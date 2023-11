13 jeux Nintendo Switch indispensables à offrir à Noël

Pour les besoins de cette sélection, nous nous sommes particulièrement concentrés sur les jeux sortis en 2023, à l’exception de trois titres incontournables que l’on ne pouvait pas ne pas mettre dans la liste. Vous trouverez ci-dessous des tableaux comparatifs qui vous aideront à voir où chaque jeu se trouve au meilleur prix parmi plusieurs revendeurs.

Quels jeux Switch offrir en 2023 ?

Super Mario Bros Wonder

Nintendo a frappé fort en cette fin d’année avec la sortie de Super Mario Bros Wonder, qui est sans doute le dernier grand jeu Mario de la Nintendo Switch avant l’arrivée d’une nouvelle console. Cet épisode reprend la formule des jeux 2D à la New Super Mario Bros, mais y ajoute plein de nouvelles mécaniques, dont les fleurs prodiges, qui transforment totalement les niveaux en offrant des expériences uniques. On découvre aussi de nouvelles transformations dont celle en éléphant, qui permet de tout casser sur son passage façon bulldozer. Un épisode qui est jouable jusqu’à 4 et qui convient aussi à un jeune public grâce à la présence de Yoshi et Carottin, deux personnages qui ne peuvent pas prendre de dégâts. La valeur sûre de cette fin d’année, et même de tout 2023, à n’en pas douter.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Après un épisode Breath of the Wild qui a révolutionné la licence et même une partie de toute l’industrie du jeu vidéo, la saga Zelda est revenue cette année avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Un opus qui conserve la formule Breath of the Wild, avec un grand monde ouvert à explorer, mais qui ajoute ses propres nouveautés, comme des îles aériennes à visiter, des profondeurs inquiétantes à découvrir, ou encore tout un système de fusion d’objets qui permet de donner vie à des créations aussi utiles que loufoques. Le grand jeu d’aventure par excellence, qui est parfait pour découvrir la saga.

Pikmin 4

La série Pikmin n’est sans doute pas aussi connue par le grand public que d’autres licences de chez Nintendo, mais Pikmin 4 a tout pour séduire le plus grand nombre. Dans ce nouvel épisode, vous contrôlez toujours un petit personnage accompagné des petits Pikmin, des êtres adorables de couleurs différentes avec des capacités uniques, qui vont vous aider à progresser dans les niveaux et à résoudre des puzzles. On ajoute à cela la présence d’un chien, qui va lui aussi vous prêter main (ou patte) forte. Une aventure très plaisante qui peut être appréciée par beaucoup de monde.

Metroid Prime Remastered

Metroid Prime 4 se fait attendre depuis la sortie de la Switch, mais Metroid Prime Remastered est venu combler ce manque de la plus belle des manières. Le premier épisode de cette série de science fiction en vue à la première personne fait peau neuve avec une refonte visuelle vraiment convaincante, qui permet à un nouveau public de découvrir la saga tout en comblant de bonheur les nostalgiques. Vous incarnez ici Samus, la célèbre chasseuse de primes qui va faire face à toute sorte de dangers et qui pourra compter sur son armure et son arsenal pour explorer une mystérieuse planète.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Puisque l’on est sur le retour des vieilles gloires, citons Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, une nouvelle version du jeu sorti sur Wii à l’époque, qui offre maintenant des tas de bonus. Dans ce jeu de plateforme en 2D, vous pouvez incarner la petite boule rose ainsi que plusieurs personnages dans une aventure pouvant être appréciée jusqu’à 4 personnes. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez faire un tour au parc Magoland, qui propose tout plein de mini-jeux pour s’amuser à plusieurs.

Star Ocean: The Second Story R

Si vous cherchez à offrir un joli cadeau à quelqu’un aimant les jeux de rôle japonais à l’ancienne, Star Ocean The Second Story R est l’un des meilleurs choix possibles sur Switch. Il s’agit ici d’un remake du deuxième épisode de la série Star Ocean, mais il n’est absolument pas obligatoire d’avoir joué aux autres opus de la saga pour l’apprécier (chacun d’entre eux est indépendant). Avec ce remake, Square Enix propose de (re)découvrir une aventure culte sous sa meilleure forme, en conservant le charme de l’ancien avec du pixel-art tout en y ajoutant des tas d’options de confort, afin de rendre l’expérience plus moderne et agréable. Une grande épopée de science-fiction à ne pas manquer cette année.

Fire Emblem Engage

Autre choix possible pour les amateurs de jeux de rôle japonais, avec Fire Emblem Engage, un titre davantage orienté vers des combats tactiques. Un épisode qui est une vraie lettre d’amour à la saga dans son entièreté, puisqu’il fait revenir certains héros du passé sous la forme d’esprits pouvant combattre à vos côtés. Tout le sel de cette série repose sur ses affrontements tactiques d’une grande richesse, ainsi que sur son casting haut en couleurs avec des personnages plus attachants les uns que les autres.

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard

Sorti en début d’année sur les consoles de nouvelle génération, Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard s’est récemment offert une sortie sur Nintendo Switch avec un portage qui doit certes faire quelques concessions graphiques, mais qui propose bien le même contenu que sur les autres consoles. Il s’agit là d’un jeu d’aventure en monde ouvert se déroulant dans l’univers de Harry Potter, mais à la toute fin des années 1800. On y incarne un ou une élève de Poudlard que l’on peut modeler à notre envie, et qui va vivre des aventures au sein du célèbre château et en dehors. Il est possible de choisir sa propre maison, d’apprendre de nombreux sorts et de découvrir beaucoup de secrets au sein de cette école emblématique.

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley se présente comme l’heureux mélange entre les licences Les Sims et Animal Crossing, le tout saupoudré de la magie Disney. Ici, vous incarnerez un nouvel habitant de la Vallée, une contrée où vivent plusieurs personnages issus des films Disney les plus populaires. Il vous faudra aider Mickey, Donald, Elsa, Belle, Stitch et tant d’autres personnages à résoudre plusieurs mystères tout en enquêtant sur un fléau qui menace la Vallée. Mais la plupart du temps, vous serez bien occupés à personnaliser votre maison, à faire des rencontres ou bien à jouer les victimes de la mode avec des tas d’habits à découvrir pour votre avatar. Le jeu était disponible en accès anticipé depuis un an, et il sortira officiellement en décembre dans une édition physique disponible à un prix raisonnable.

Fae Farm

Dans la lignée de Disney Dreamlight Valley, on retrouve Fae Farm, l’une des bonnes surprises de la rentrée qui a su nous charmer avec son univers féérique. Vous pourrez plonger dans un monde où la magie à une place importante, puisqu’elle vous aidera à réaliser plusieurs tâches au quotidien. Vous devrez vous occuper de vos plantations ainsi que de toute votre maison, tout en rencontrant des tas de personnages attachants avec qui nouer des relations. Il est même possible de croiser des créatures magiques absolument adorables que vous pourrez élever au sein de votre ferme. Et quand vous ne serez pas en train de jardiner, vous pourrez partir à l’aventure, que ce soit seul ou à plusieurs, aussi bien en ligne que sur un même canapé.

Mario Kart 8 Deluxe

On ne présente plus Mario Kart 8 Deluxe, mais il était impensable de faire l’impasse sur le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch dans cette sélection. Encore aujourd’hui, plus de six ans après sa sortie, le jeu reste un cadeau idéal pour quiconque possède une Switch, tant il peut convenir à tous les publics. Le jeu familial par excellence, apprécié des petits comme des grands. Seul hic, beaucoup de monde possède déjà le jeu. Mais Nintendo y a pensé en sortant un Pass Circuits additionnels, qui permet de doubler le nombre de circuits. Une extension idéale pour celles et ceux qui ont déjà fait le tour du jeu de base, et qui veulent découvrir plus de contenu. Ce Pass est vendu à part et nécessite d’avoir le jeu de base.

Animal Crossing New Horizon

Tout comme Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons ne date pas d’hier puisqu’il était LE jeu star du confinement, qui permettait de s’aérer l’esprit pendant une période bien compliquée. Mais à l’instar du jeu de kart, difficile de ne pas mentionner ce titre qui fait partie des plus plébiscités de ces dernières années. Ici, votre but sera d’aménager votre propre petite île à votre image, en récoltant des ressources pour fabriquer des décorations, le tout en cultivant votre potager et en rendant visite à vos amis. Une expérience aussi agréable que chronophage, toute douce et sans violence, qui peut être appréciée par un très large public.

Super Smash Bros. Ultimate

Un peu de castagne pour terminer cette sélection, avec Super Smash Bros. Ultimate qui est en quelque sorte le troisième jeu incontournable du catalogue Nintendo Switch. Tous les héros Nintendo sont réunis ici, ainsi que de nombreux personnages issus d’autres licences, de Metal Gear Solid à Bayonetta en passant par Final Fantasy. Chacun pourra trouver son personnage fétiche dans cet épisode qui est le plus massif de la saga. Un jeu de combat parfait pour tous les âges puisqu’il reste relativement inoffensif, et peut être apprécié par toute la famille.

Où trouver une Switch au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où la Switch est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent la console.

Quelle Switch acheter ?

Trois modèles de Switch sont disponibles sur le marché, ce qui peut rendre le choix assez peu évident. En dehors de la Switch traditionnelle, on retrouve la Switch Lite, qui permet uniquement de jouer en mode portable et qui ne peut pas être branchée à un téléviseur. Pour la Switch OLED, il s’agit du dernier modèle en date, qui possède un meilleur écran, mais qui n’est pas plus puissant que le modèle de base de la console. Il faut donc savoir quelle sera l’utilisation principale de la console par la personne qui la possèdera.

Notez que pour les fêtes de fin d’année, Nintendo a sorti plusieurs packs qui continent des jeux ainsi qu’un modèle de la Nintendo Switch. On retrouve par exemple le pack Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d’abonnement au Nintendo Switch Online, qui est vendu à un prix intéressant.

Pour celles et ceux qui recherchent la Switch Lite, deux packs contenant la console + Animal Crossing: New Horizons sont vendus à moins de 200 € chez certains revendeurs. Ce modèle est même aux couleurs du jeu, avec une façade spéciale.