13 jeux PS5 indispensables à offrir à Noël

Vous trouverez ici une sélection de jeux sortis en 2023 sur PS5 qui pourraient représenter des cadeaux parfaits à mettre au pied du sapin cette année. Certains de ces jeux sont aussi disponibles sur d’autres plateformes, que ce soit la Xbox Series ou la PS4, voire la Switch.

Les jeux à offrir à Noël 2023 sur PS5

Marvel’s Spider-Man 2

C’est LE jeu exclusif PS5 à ne pas manquer cette année. Marvel’s Spider-Man 2 nous invite à vivre une nouvelle aventure en compagnie de nos deux héros Peter Parker et Miles Morales, qui sont tous les deux jouables dans cette suite spectaculaire, qui met en avant les super-vilains que sont Kraven et Venom. Deux fois plus de Spider-Man pour une ville de New York deux fois plus grande, avec de nouveaux quartiers à visiter et des nouvelles mécaniques de déplacement, comme le fait de planer au-dessus des buildings grâce à des delta-toiles. Parcourir la ville n’aura jamais été aussi grisant. Un titre à réserver à tous les amateurs de super-héros, ainsi qu’à celles et ceux qui veulent vivre une aventure explosive avec des personnages haut en couleur.

Final Fantasy XVI

S’il y en a un qui place la barre du spectaculaire très haut, c’est bien Final Fantasy XVI. Pas de panique, vous n’avez pas besoin d’avoir joué aux quinze épisodes précédents ni d’avoir une quelconque connaissance de la série pour apprécier cet opus, qui nous embarque dans une nouvelle aventure où les conflits entre royaumes sont mêlés à des créatures fantastiques quasi-divines. Un jeu d’action qui en met plein les yeux et qui est beaucoup plus abordable que certains autres épisodes, puisqu’il met de côté beaucoup d’éléments de jeu de rôles pour se concentrer sur sa mise en scène et son, accessibilité. Sombre, prenant, violent et surtout épique, ce Final Fantasy XVI assume jusqu’au bout son côté hollywoodien.

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 a marqué l’histoire de la saga et même celui du genre du survival-horror lors de sa sortie il y a bientôt deux décennies, il était donc tout naturel de voir son remake se hisser au panthéon des meilleurs jeux de cette année. On y suit toujours les mésaventures de Leon S. Kennedy, chargé de retrouver la fille du président des Etats-Unis au fin fond d’un village en Espagne qui n’a rien d’accueillant, puisqu’il est rempli d’infectés aussi étranges que menaçants, sans parler d’une secte sordide. Ce remake retravaille toute l’expérience visuelle du jeu tout en apportant quelques remaniements au gameplay afin de rendre les contrôles plus modernes et agréables. De quoi vous faire frissonner.

Hogwarts Legacy

Pour les fans de Harry Potter, Hogwarts Legacy permet de vivre un rêve éveillé puisqu’il vous place aux commandes de votre propre élève de Poudlard. Dans ce jeu d’aventure en monde ouvert, vous pourrez vivre une grande épopée magique à la fin du XIXe siècle, en découvrant les secrets de l’école mythique ainsi que de nombreux mystères à Pré-au-Lard ou encore dans les contrées aux alentours. Vous pourrez rencontrer des tas d’animaux fantastiques et même prendre soin d’eux, tout en apprenant des dizaines de sorts qui vous aideront à combattre les mauvais sorciers.

Star Wars Jedi: Survivor

Autre grande licence, celle de Star Wars, qui a elle aussi eu droit à son grand jeu d’action et d’aventure cette année avec Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order. Ce nouvel épisode nous permet de retrouver Cal Kestis, l’un des Jedi ayant survécu à l’Ordre 66, et qui cherche maintenant à se cacher de l’Empire. Cette aventure permet d’explorer une autre partie de la mythologie Star Wars avec le Haute République, tout en offrant des planètes plus vastes à visiter. On retrouve la même formule que dans l’épisode précédent, avec des combats exigeants au sabre laser, des phases de plateformes spectaculaires, et des puzzles à résoudre avec la Force.

Assassin’s Creed Mirage

Après un épisode Valhalla gargantuesque, Assassin’s Creed Mirage permet à la saga de souffler un peu en proposant un monde à explorer un peu plus digeste, tout en effectuant un retour aux sources de la série. L’infiltration gagne à nouveau en importance dans cet opus se déroulant dans la ville de Bagdad à la fin des années 800. On incarne ici Basim, un personnage déjà visible dans Valhalla, qui va passer de voleur des rues à maître assassin. Vendu moin cher que les autres épisodes, Mirage reste néanmoins un chapitre très appréciable, qui peut être savouré sans trop connaître le reste de la série.

EA Sport FC 24

Ne l’appelez plus FIFA mais EA Sports FC. La licence de jeux de foot d’Electronic Arts a bien changé de nom, mais elle reste plus ou moins la même. Avec cet EA Sports FC 24, ne vous attendez pas à de grandes révolutions mais à des retouches sur toutes les bases très solides de la série, ainsi que quelques nouveautés comme le foot féminin qui arrive dans le mode Ultimate Team. Faute de vrai concurrent sur le marché, le jeu reste un indispensable pour tous les amateurs de ballon rond.

Street Fighter 6

Pour celles et ceux qui préfèrent une bonne vieille bagarre, Street Fighter 6 se présente comme le jeu de combat à ne pas manquer en 2023. La série n’a pas toujours été très accessible au grand public, mais cela change avec cet épisode, puisqu’il met en place des contrôles simplifiés pour permettre à tout le monde d’en profiter. Le jeu idéal pour une soirée entre amis ou en famille, même avec des gens qui n’ont pas l’habitude de tenir une manette.

Lies of P

Avis aux amateurs de challenge, Lies of P va vous en faire baver. Le jeu de Neowiz reprend la formule de Bloodborne et des nombreux jeux dits Souls-like, qui sont des action-RPG qui demandent de la patience, de l’abnégation, et surtout des bons réflexes pour faire face aux nombreux défis du titre. Lies of P revisite le conte de Pinocchio à sa manière dans un monde sordide où les machines ont pris le pouvoir. Une réussite qui a de quoi convertir de nouveaux adeptes à ce genre si particulier.

The Crew Motorfest

Si vous êtes plutôt branchés bolides et paysages paradisiaques, The Crew Motorfest vous proposera de rouler jusqu’au Soleil couchant en compagnie de tous vos amis. Ce troisième épisode a visiblement conquis la communauté grâce à de jolis décors représentant Hawaï, mais aussi avec sa centaine de véhicules à conduire dans des évènements variés, le tout en compagnie de nombreuses autres personnes à vos côtés.

Diablo IV

Diablo IV montre que Blizzard sait toujours y faire avec les hack’n slash. Ce nouvel épisode nous place au sein d’un monde de Sanctuaire en proie au chaos face au retour de la terrible Lilith, mère des démons. Vous pourrez personnaliser votre personnage avec 5 classes à découvrir et des tas d’objets à obtenir dans les nombreux donjons du jeu, sans compter dans le monde ouvert de cet opus, qui est la grande nouveauté de Diablo IV. Vous pourrez même y croiser du monde, comme dans un jeu massivement multijoueur, et vous aurez besoin d’être bien accompagnés pour faire face aux boss mondiaux gigantesques.

Dead Island 2

On l’a attendu pendant presque une décennie, mais il est enfin arrivé cette année. Dead Island 2 nous donne l’occasion de partir à la chasse aux zombies dans une ville de Los Angeles qui est aussi ensoleillée que recouverte de sang et de boyaux, puisque vous pourrez vous amuser à découper et à cribler de balles les infectés grâce à un large choix d’armes. Chaque personnage jouable a même droit à des capacités uniques afin de renouveler un peu l’expérience de jeu.

Tchia

On termine cette sélection avec un peu de douceur après cette avalanche de noirceur. Tchia nous embarque dans une aventure toute colorée, avec des décors inspirés par la Nouvelle Calédonie. La reconnexion avec la nature est totale ici, notamment avec la faune des environs puisque vous pourrez prendre le contrôle de chaque animal que vous croiserez. Entre de la plongée dans une eau d’un magnifique bleu, un feu de camp paisible en jouant du ukulélé ou des rencontres avec les habitants des îles, Tchia a de quoi vous donner un peu de soleil en cette froide période de Noël.

La carte cadeau PlayStation Store, le cadeau idéal ?

Cette sélection de jeux ne peut pas être exhaustive, surtout si l’on ne parle pas des jeux sortis en dématérialisé. Mais difficile d’offrir un jeu numérique au pied du sapin n’est-ce pas ? Pour cela, l’option de la carte cadeau PlayStation Store semble être le bon plan, et le choix de la sûreté.

Avec, la personne en sa possession pourra acheter les jeux de son choix, même ceux qui ne sont pas vendus en éditions physiques. Autant dire que cela permettra notamment de ne pas passer à côté de jeux indispensables comme Baldur’s Gate 3, Sea of Stars, Alan Wake 2 et tant d’autres, que nous n’avons pas listés ici. Cela permet aussi d’acheter des extensions pour des jeux déjà possédés, comme pour des jeux qui se jouent sur la durée à l’image de Call of Duty Warzone ou Genshin Impact.

Où trouver une PS5 au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où la PS5 est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent la console.

Faut-il acheter la nouvelle PS5 Slim ?

Sony vient tout juste de sortir une nouvelle console PS5 qui dispose d’une nouvelle apparence et d’un lecteur de disque détachable. Ce nouvel modèle est aussi moins lourd et moins imposant que la version de base de la console, ce qui peut vous faire gagner un peu de place dans votre salon ou dans votre chambre. Ceci étant dit, quelle PS5 choisir entre les deux modèles ?

Notre conseil serait plutôt de se tourner vers la PS5 classique, si celle-ci est en promotion. La nouvelle PS5 est vendue au prix fort de 549,99 € tandis que l’ancienne PS5 peut généralement être trouvée pour 100 € de moins. Les changements effectués sur la PS5 Slim ne justifient clairement pas la différence, puisque les deux consoles ont la même puissance. On conseillera donc d’opter pour le modèle le moins cher.

Faut-il craquer pour le PlayStation Portal ?

Vous l’avez peut-être vu passer : Sony a sorti un nouvel accessoire pour la PS5 nommé PlayStation Portal. L’allure de cet accessoire peut faire penser qu’il s’agit d’une console autonome comme la Nintendo Switch, mais ce n’est absolument pas le cas. Il s’agit d’un lecteur à distance, qui va diffuser en streaming votre console PS5. Il est donc obligatoire de posséder une PS5 et de relier les deux appareils. Cela vous permettra ensuite de jouer à votre console n’importe où, à partir du moment où votre PS5 est allumée et connectée à Internet, tout comme votre PlayStation Portal.

Ce qui est un besoin que tout le monde n’a pas. Le PlayStation portal reste un accessoire pour la PS5, pas un remplaçant. Si vous souhaitez par exemple jouer à votre console tout en libérant la TV dans votre salon, le PlayStation Portal peut répondre à cette demande. Reste à voir si c’est ce que vous recherchez ou non, sachant que le remote play (le fait de jouer à sa PS5 sur un autre appareil) est aussi viable sur un smartphone ou sur un PC, même si ce n’est pas aussi confortable.