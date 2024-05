Funko Fusion : Le jeu mettant en scène les figurines Funko Pop avec plein de licences de la pop-culture arrivera à la rentrée

Les Funko Pop entrent en action au lieu de trainer sur vos étagères

Annoncé il y a de cela presque un an tout pile, Funko Fusion tient enfin une date de sortie. Le jeu de 10:10 Games arrivera finalement le 13 septembre prochain, et on sait maintenant qu’il sortira sur PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, en plus de PC.

On nous promet ici de pouvoir contrôler plus de 60 personnages issus de 20 licences différentes. Parmi les plus notables, on remarque la présence de Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Jurassic World, Chucky, Retour vers le futur, ou encore Les Dents de la Mer. Un crossover assez remarquable que le studio saura sans doute bien gérer, puisque l’on retrouve à sa tête Jon Burton, qui a notamment participé à fonder TT Games, le studio derrière les jeux LEGO.

Le nouveau trailer nous montre qu’une menace entre tous ses mondes viendra causer pas mal de dégâts, et il faut s’attendre à une expérience un peu moins bon enfant que prévu, avec quelques têtes découpées et pas mal de sang (même si cela reste des figurines).