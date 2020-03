Après vous avoir parlé de Caylus, nous continuons cette semaine à plancher sur les jeux de pose d’ouvriers, avec la version deux joueurs d’un véritable incontournable du genre, Agricola. C’est à l’occasion de la réédition de Agricola 2 joueurs sous le format Big Box, et reposant sous le sous-titre de Fermiers de la Lande, que nous traitons aujourd’hui de cette production de Uwe Rosenberg de nouveau sous les projecteurs grâce à Funforge.

Nous avions bien entendu parlé auparavant du jeu original, également réédité par la boîte parisienne. Comme vous devez vous en douter par le titre, cette version d’Agricola est réservée… à deux joueurs.

Une histoire de basse-cour

Agricola 2 joueurs – Les Fermiers de la Lande est un jeu de pose d’ouvriers pour deux joueurs. Une partie se divise en 8 tours durant lequel vous allez poser 3 fermiers sur différentes actions afin de les réaliser. De nombreux points différencient le jeu de son grand frère. Tout d’abord car les actions sont réalisées dès la pose, il n’est d’ailleurs pas possible d’obtenir d’autres ouvriers, et pour rentrer plus en détail, l’ensemble a été quelques peu allégé pour gagner en rapidité rendant le jeu pour le coup assez différent !

Vous n’aurez plus à vous occuper d’agriculture ! Eh oui, les éléments clé de ce Agricola 2 joueurs sont l’élevage d’animaux et la construction de différents bâtiments. Les principales cases d’actions disponibles concernant donc les classiques ressources, animaux, la pose d’enclos ou encore de bâtiments tels que les stalles ou étables.

Ce sera donc à vous de faire les bons choix car tout avance pour le coup très vite. D’autant plus que vous serez assez limité en terme de place, avec seulement deux rallonges possibles à votre champ. A vous de faire les bons choix de placement et d’optimiser tout cela.

Une course vers l’élevage massif ?

Agricola 2 joueurs étonne sur sa première partie, notamment lorsque l’on est habitué à jouer depuis des années à Agricola dans sa version plus classique. Le jeu est beaucoup plus nerveux, on se met à réfléchir différemment, l’aléatoire et la partie tactique sont assez différentes, mais pourtant, on joue tout de même à Agricola.

Uwe Rosenberg est très fort pour cela, réussir à retranscrire, dans quelque chose de nouveau, l’ADN du jeu original. Et même si le jeu renouvelle vraiment le concept d’Agricola, on à tout de même l’impression de jouer à Agricola.

Les cartes ont de plus été changées par un système de bâtiments qui permet de laisser une rejouabilité certaine au jeu tout en restant sur quelque chose de simple, utilisant les ressources obtenables dans le jeu.

Comme dans tout jeu de pose d’ouvriers, l’interaction n’est pas à son comble, mais le fait de piquer telle ou telle action lors de ce tour, ou d’obtenir tel bâtiment, fonctionne ici très bien pour énerver son opposant.

Pour qui s’adresse Agricola 2 joueurs ?

Si Agricola vous faisait peur par son aspect gros jeu, Agricola 2 joueurs quant à lui est une excellente porte d’entrée en douceur vers le genre et la série. L’occasion de découvrir également le travail de Uwe Rosenberg d’une belle façon. comptez d’ailleurs à peu près 15-20 minutes de lecture de règles, et environ 30-40 minutes de parties.

En terme de matériel, Funforge s’est basé sur son travail d’édition d’Agricola pour cette nouvelle version, reprenant le format de boîte de ses autres éditions comme Foothills ou Barenpark. Un travail pour le coup encore une fois irréprochable.

Agricola 2 joueurs est une dénomination très intelligente, retranscrivant de façon plus nerveuse et immédiate un véritable classique du jeu de société moderne. La version parfaite à avoir pour le sortir les soirs d’hiver en couple ou avec un.e ami.e.