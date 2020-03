Le Moyen-Âge, ce n’est pas uniquement des chevaliers, mais aussi des villageois, des petits seigneurs. Cela tombe bien car vous allez incarner tout cela dans Caylus 1303, la réédition/modernisation de Caylus, un précédent titre sorti il y a maintenant 14 années. A l’origine édité par Ystari, c’est Space Cowboys qui s’occupe aujourd’hui de cette nouvelle version (cela tombe bien, une partie des anciens d’Ystari sont chez les cowboys de l’espace).

A l’occasion de cette chronique, nous avons joué à 2 et 4 joueurs à Caylus 1303. Le jeu étant jouable de 2 à 5 joueurs, nous avons joué dans deux configurations différentes afin de pouvoir estimer la (re)jouabilité du titre selon les configurations de joueurs, dépendant également de l’interaction entre les joueurs proposée par le jeu.

Des ouvriers pour des constructions

Caylus 1303 est un jeu de pose d’ouvriers pour 2 à 5 joueurs durant lequel vous allez incarner des bâtisseurs ayant pour but de devenir chacun le plus prestigieux au service du Roi. Le jeu se divise en 9 tours durant lequel vous aller placer vos ouvriers pour qu’ils réalisent différentes tâche afin d’asseoir votre puissance sur vos concurrents.

Le jeu se repose donc sur le principe simple mais très efficace de la pose d’ouvriers. On se retrouve avec un pool de départ, et ce sera à vous de faire votre gestion pour ne pas se retrouver le tour suivant sans aucun ouvrier. Car oui, une fois qu’ils sont utilisés, ils retournent au campement, et il faudra alors les récupérer.

Dès le début de la partie, vous aurez un pool de constructions déjà disponible afin de pouvoir poser vos ouvriers, vous permettant de récupérer par exemple des ressources, ou encore de réaliser des constructions que vous allez contrôler. Vous pourrez également contrôler des bâtiments de base, ce qui vous sera utile par la suite.

L’avantage de construire, en plus de débloquer de nouvelles capacités, ce sera l’occasion d’obtenir des points de victoires. Le fait de diriger des lieux vous permettra, si un adversaire utilise votre construction, de vous faire gagner également des points de victoire.

Pour récupérer vos ouvriers, il vous faudra donc récupérer les droits sur les bâtiments de base, afin de les retourner et obtenir 3 ouvriers par tour. Par la suite, vous aurez également la possibilité de les remplacer par de puissants monuments.

Ajoutez à cela les différents personnages que vous pourrez contrôler, que vous pourrez également piquer aux autres joueurs, et vous avez un petit tour de l’ensemble des aspects de Caylus 1303.

Mon gentil prévôt

Caylus 1303 arrive déjà à proposer un bon jeu de pose d’ouvriers, très efficace et avec un système de jeu fonctionnel proposant quelques petits twists modernes et plaisants.

Et nous avons omis de parler de la dernière mécanique vraiment bien pensée, celle du prévôt. le prévôt aura un rôle déterminant dans le déroulement de votre tour de jeu. Car il sera possible de le déplacer, le plaçant devant ou derrière certaines constructions, pouvant tout simplement rendre caduque l’utilisation de certaines constructions, et gâchant certains ouvriers.

Par rapport à d’autres jeux de pose d’ouvriers où on ne se marche pas dessus, ce Caylus version 1303 se permet de justement faire beaucoup d’interactions modernisant véritablement le principe. On se plaît donc à forcer les joueurs à utiliser nos constructions, puis leur voler leurs personnages, et leur empêchant d’utiliser telle ou telle construction. Tout fonctionne de façon très maline et très simplement. Tout est fluide et reste fun à jouer.

Pour qui s’adresse Caylus 1303 ?

Caylus 1303 est le typique jeu marqueur de notre époque : on reprend un jeu connu plus édité, on le révise pour le moderniser et l’actualiser afin de le sortir. Et pour le coup, cela fonctionne vraiment bien de A à Z. Comptez une petite quinzaine de minutes de lecture de règles et de mise en place, et une heure de partie environ.

Au niveau du matériel, comme tout le temps avec Space Cowboys, tout est au poil. Les meeples sont réussis, les ressources aussi, les illustrations, signées Andrew Bosley, sont vraiment soignées et très bien mises en valeur.

Nombre de joueurs : 2 à 5 joueurs

: 2 à 5 joueurs Temps de partie : 60 minutes

: 60 minutes Auteurs : William Attia

: William Attia Illustrateur : Andrew Bosley

Andrew Bosley Éditeur : Space Cowboys

: Space Cowboys Distributeur : Asmodee

Asmodee Prix : 45 €

Caylus 1303 est un excellent jeu de pose d’ouvriers, avec la volonté et l’exécution d’une modernisation du principe pour le bonheur des amateurs du genre. Un jeu joli et réussi.