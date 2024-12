Itch.io, l’un des plus grands sites d’hébergement de jeux vidéo, a été mis hors-ligne à cause de Funko (Funko Pop)

La nouvelle a eu de quoi surprendre toutes les personnes attachées au site, dont la direction même de itch.io en tête. Le site a été mis hors-ligne hier soir par le géant qu’est Funko, suite à l’utilisation d’un logiciel de protection de licences nommé « Brand Shield ». Ce dernier, géré par intelligence artificielle, a envoyé une requête (basée sur un faux rapport) à la plateforme « iwantmyname » qui héberge itch.io, qui a ensuite désactivé le domaine de ce dernier.

Pour résumer, le système utilisé par Funko a estimé que le nom de domaine itch.io portait atteinte à Funko (sur on ne sait quel algorithme), et a ainsi tout fait pour désactiver ce dernier. Une erreur informatique qui va coûter cher et qui montre que la présence d’un humain pour vérifier tout cela aurait été bénéfique.

I kid you not, @itch.io has been taken down by Funko of "Funko Pop" because they use some trash "AI Powered" Brand Protection Software called Brand Shield that created some bogus Phishing report to our registrar, iwantmyname, who ignored our response and just disabled the domain

— itch.io (@itch.io) 2024-12-09T07:13:31.979Z