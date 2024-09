Test Funko Fusion – Une pop culture tentaculaire manquant de finition

Après LEGO, c’est l’entreprise américaine Funko qui se lance dans la production vidéoludique avec Funko Fusion. La mythique compagnie fabriquant des milliers de figurines de très nombreuses franchises s’est lancée dans le développement du titre en partenariat avec 1010 Games, un studio britannique inconnu au bataillon qui en est donc à sa toute première production. Pour une première, même si le jeu n’est clairement pas parfait et manque énormément de finitions sur beaucoup d’aspects, force est de constater que le résultat est honnête, tout en nous faisant revivre certaines scènes clés de pas mal de licences qui nous tiennent tant à cœur.

Conditions de test : Nous avons terminé l’histoire principale de Funko Fusion en 14 heures de jeu. Nous avons ensuite parcouru à nouveau certains niveaux durant quelques heures, afin de trouver quelques secrets et collectibles supplémentaire pour débloquer certains coffres. Le titre a été testé sur PlayStation 5.

La pop culture mise à mal par le méchant Eddy

Si vous jouez à Funko Fusion, ce ne sera sûrement pas pour son scénario, qui joue la carte du prétexte. Freddy, le manager de Funko voit son QG se faire attaquer au début du jeu par un certain Eddy. Après avoir été méchamment amoché par ce dernier, Freddy perd toutes ses couronnes, qui ont été disséminées dans sept mondes différents. Vous devrez donc parcourir divers univers de la pop culture (The Thing, Masters of the Universe, Scott Pilgrim, Umbrella Academy…), récupérer les couronnes avant qu’Eddy ne le fasse et permettre à Freddy de retrouver son énergie vitale pour enfin mettre Eddy hors d’état de nuire.

Vous l’aurez compris, la narration n’a rien de réellement excitant dans le fond comme dans la forme. Si au fil de notre progression, nous en apprenons plus sur les motivations de Eddy et qui il est réellement via de petites cinématiques, après avoir récupéré la couronne de chaque monde, il faut dire que l’on se concentrera bien plus sur les univers que l’on va parcourir. En effet, c’est le principal intérêt de Funko Fusion qui nous offre de belles scènes clés de chaque film ou série, avec des cinématiques qui ne manquent pas d’humour et qui font systématiquement mouche. On se rapproche sensiblement de ce que fait LEGO, mais il faut bien avouer que cela fonctionne.

Parmi les bonnes surprises du soft, il y a son habillage artistique qui nous gratifie d’une fidélité religieuse à chaque film et série traité dans Funko Fusion. On reste sur des décors plus ou moins reconnaissables de Battlestar Galactica, Hot Fuzz, Scott Pilgrim ou même Masters of the Universe, et son esthétique un cartoonesque fait le café. S’il manque un petit quelque chose pour nous faire pleinement adhérer à l’esthétique, il faut bien admettre que les environnements de chaque univers sont globalement respectés, et fonctionnent à chaque fois, comme le design des funko pop, fidèles à elles-mêmes.

Fun avec des couacs

Si vous ne saviez pas trop à quoi vous attendre, sachez que Funko Fusion propose un gameplay relativement classique dans son fonctionnement. Le soft prend la forme d’un jeu de tir en vue à la troisième personne, avec un système de corps à corps qui ferait presque penser à du Ratchet & Clank. Le tout se contrôle assez bien, et les divers personnages en funko que l’on incarne peuvent au choix esquiver les attaques ou tout simplement utiliser un bouclier. Car oui, le titre de 1010 Games joue la carte de la variété, avec une immense tripotée de personnages que l’on peut incarner par monde. Ces derniers ont des armes totalement différentes mais aussi des capacités qui leur sont propres. Bien entendu, ce ne sera pas le cas de tous les protagonistes, bien que la variété proposée fasse déjà plaisir au premier abord.

Concernant les combats, ils sont clairement funs, dynamiques, nerveux et offrent un réel plaisir de jeu sur les premières heures. Les sensations de tir sont bonnes, et quel plaisir de faire sauter les têtes des divers ennemis en funko pop qui viennent nous attaquer dans les sept univers principaux du jeu. Néanmoins, il faut quand même admettre que l’impact des coups est moindre et nous fait hélas penser au moyen South Park Snow Day, qui n’est clairement pas une référence. Pire, les phases de baston sont confuses à cause d’une caméra trop rapprochée du personnage lorsqu’on vise plus précisément. De plus, la caméra a du mal à suivre l’action à cause d’un système de verrouillage absent. Pour ne rien arranger, la difficulté devient parfois un poil retorse pour rien à cause de ces soucis qui entachent l’expérience de jeu. Heureusement que le soft vous autorise à mourir trois fois maximum avant le game over.

Tout ceci vient nuire au gameplay, en plus de bugs fatiguants, et quelques soucis de scripts qui ne se déclenchent pas. Par contre, Funko fusion tire son épingle du jeu avec un système d’améliorations via trois machines spécifiques (gadgets, armes et soins). En trouvant des coffres de couleurs différentes (rouge, vert et bleu), vous pourrez débloquer divers gadgets, ainsi que des armes ou objets de soin. Vous pourrez ensuite les acheter via des vinyles, qui sera la monnaie du jeu. Dans l’exécution c’est générique, mais tout ceci marche et vous permet à minima de progresser aisément sur la suite des niveaux. Il faut aussi noter la présence de divers types de sodas qui peuvent vous rendre invisible, plus rapide ou vous conférer de l’énergie infinie pendant un court instant, offrant de petites subtilités appréciables à la jouabilité.

La structure, aussi imparfaite qu’une Funko Pop

C’est au niveau de sa structure que va vraiment pécher Funko Fusion. Sur les 7 univers, vous devrez systématiquement parcourir 5 niveaux différents, et dotés d’objectifs de mission qui vont presque se suivre et se ressembler. Il faudra au choix tuer des cibles spécifiques, ramasser des valves pour progresser, participer à de la mission d’escorte… Nous avons vu mieux en matière d’originalité, d’autant que les combats de boss seront aussi les mêmes. Il faudra à chaque fois récupérer l’essence du boss, puis en mettre un certain nombre dans une capsule qu’il faudra activer pour invoquer une funko géante.

C’est clairement frustrant, au même titre que son level design douteux, qui ne guide pas suffisamment le joueur. Il n’est pas rare de tourner pendant 5 ou 10 minutes sur un niveau sans avoir de réelles indications sur quoi faire. Vous aurez bien quelques astuces par-ci par-là, mais elles ne vous empêcheront pas de vous bloquer régulièrement. En plus, il faut bien admettre que la construction de chaque niveau est plutôt générique, et manque globalement d’inspiration sur le déroulé.

A côté de cela, Funko Fusion puise sa force dans sa générosité en matière de phases de jeu proposées dans certains univers. Que ce soit dans l’utilisation complémentaire des personnages dans Umbrella Academy (même si soyons sérieux, ceci est très limité), en passant par certains gadgets au service des différents mondes parcourus, voire les capacités de certains héros, il faut dire que le studio 1010 Games n’a pas chômé afin de proposer quelque chose de touffu et de complet, jusque dans les nombreux coffres et collectibles à dénicher. On soulignera aussi des missions caméo ne durant qu’un seul niveau avec du Retour vers le Futur ou encore Five Nights at Freddy’s, bien que ceux-ci soient trop courts et disposent d’objectifs réellement ennuyeux, comme les sept univers de base…

Enfin, sachez qu’il y aussi le QG que vous pouvez parcourir en dehors des mondes, mais les interaction y sont limitées. Il s’agira de récupérer certains modules, voire des couronnes d’or que vous pouvez transformer en couronnes d’argent. Couronnes qui serviront à débloquer les prochains univers à chaque fois, mais également la fin du jeu. Ce qui augmente considérablement la frustration si vous ne parvenez pas à en obtenir assez, puisque vous serez forcés de refaire des niveaux…

Entre bugs agaçants et bande-son du tonnerre

Sur le plan graphique, le soft est loin d’être ridicule. Les textures restent agréables pour la rétine et dans sa globalité, le jeu est plutôt joli. Seulement voilà, Funko Fusion est plombé par ses divers bugs d’affichage, de script mais aussi de son qui viennent perturber l’expérience de jeu. Dommage car dans l’ensemble, et même s’il y a quelques légères saccades, le jeu reste bien optimisé et surtout fluide.

Enfin, en ce qui concerne la bande-son, elle est juste très fidèle à chaque univers. Vous retrouverez majoritairement la bande originale de chaque monde visité qui fera logiquement vibrer votre corde nostalgique. Le plaisir sonore est immédiat, et l’humour sans dialogue des funko pop fait aussi mouche. Pareil pour les bruitages qui sont de bonne facture.