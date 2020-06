La plateforme dédiée aux jeux vidéo indépendants Itch.io s’est associée à plus de 560 créateurs pour créer un bundle de plus de 740 jeux pour l’égalité et la justice raciale.

Un bundle caritatif d’une valeur réelle de plus de 3 400 dollars

C’est le plus gros bundle jamais proposé par la plateforme. Une moitié des dons sera reversée à l’association NAACP Legal Defense and Educational Fund, qui se bat pour la justice raciale par le biais de financement de litiges, plaidoyers, et d’éducation du public. L’autre moitié sera reversée à la fondation Community Bail Fund, qui mutualise les fonds envers plusieurs organisations qui luttent contre les inégalités.

Ce bundle est disponible jusqu’au 16 juin 2020, et la valeur minimale d’acquisition est de 5 dollars. Vous pouvez acheter ce bundle en choisissant le montant de votre choix (tout en respectant le montant minimal imposé), ou encore offrir ce bundle à un ami pour soutenir la cause.

Le pack contient des jeux tels que Night in the Woods, Overland du même studio ou encore Oxenfree. Vous pouvez consulter une liste des jeux notables à cette adresse. Il y a donc largement de quoi faire si vous êtes un amateur de jeu indé. Il faut cependant noter que les jeux ne sont téléchargeables uniquement que depuis le site internet d’Itch.io, et qu’il n’y a pas de clé pour jouer sur Steam.