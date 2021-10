It Takes Two : Le titre passe la barre des trois millions d’unités vendues

En avril dernier, It Takes Two fêtait déjà un beau succès pour son premier mois de commercialisation, avec un million d’unités écoulées. Un score remarquable pour un jeu qui est de bien moindre envergure que d’autres titres édités par EA, mais qui n’est pas très surprenant suite au très bon bouche-à-oreille autour du titre. Cela a visiblement continué de se répandre au fil des mois.

It Takes Three Million

Three. Million. Units. Sold.💥 #ItTakesTwo The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ❤️ You’ve all helped send a clear message – co-op adventures are here to stay! — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 13, 2021

Hazelight Studios nous annonce en effet que It Takes Two vient de franchir le cap symbolique des 3 millions de jeux vendus à travers le monde depuis son lancement.

C’est donc virtuellement 6 millions de personnages qui ont joué au titre, étant donné qu’il ne s’apprécie qu’à deux, ce qui est encore plus remarquable de ce point de vue là. Nul doute que le studio sera désormais chouchouté au sein de la gamme EA Originals.

It Takes Two est disponible sur PC via Steam et Origin, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez aussi découvrir notre guide complet regroupant solution complète et astuces diverses.