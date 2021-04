It Takes Two a été vendu à 1 million d’exemplaires depuis son lancement

Il va sans dire que It Takes Two a remporté un franc succès critique auprès des critiques et des joueurs. Le titre orienté coopération a su séduire en proposant une aventure originale, pleine de surprises, ce qui a visiblement bien fait marcher le bouche à oreille puisque Hazelight Studios annonce aujourd’hui que le jeu est millionnaire.

Un joli chiffre pour le jeu

Wow!!! Just found out #ItTakesTwo has sold over 1 million copies and is still going strong!

Thank you so much for all the love you’ve shown our game, it means the world to us ❤️ — Hazelight Studios (@HazelightGames) April 23, 2021

Le studio nous apprend via Twitter que It Takes Two s’est vendu à 1 million d’exemplaire à moins d’un mois, ce qui est un joli succès étant donné que cela fait finalement 2 millions de joueurs, puisque le jeu est uniquement jouable à 2.

Nul doute que le titre continuera encore sur sa lancée au fur et à mesure des éloges qu’il reçoit, à juste titre, car il est définitivement l’un des meilleurs jeux coop de ces dernières années.

It Takes Two est disponible sur PC via Steam et Origin, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez aussi découvrir notre guide complet regroupant solution complète et astuces diverses.