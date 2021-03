It Takes Two présente un nouveau trailer avec des séquence inédites

Quelques semaines avant sa sortie, It Takes Two enchaîne les présentations afin de nous montrer la richesse de ses séquences et pour mettre en avant l’histoire qui unira les deux protagonistes du jeu. Le titre de Josef Fares se montre une nouvelle fois aujourd’hui avec un tout nouveau trailer.

Meilleurs ensemble que séparés

Cette nouvelle vidéo nous montre que tout est mieux à deux, ce qui est bien normal pour un jeu qui ne sera jouable qu’en coopération. Avec le Pass Ami, vous n’aurez cependant besoin que d’une seule copie pour jouer, et inviter une connaissance à vous rejoindre sans payer un deuxième jeu.

Vous pourrez alors découvrir l’histoire de Cody et May, deux parents qui sont sur le point de divorcer et qui vont vire une aventure complétement folle qui devrait les rapprocher. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu du titre.

It Takes Two sera disponible le 26 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.