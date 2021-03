Aperçu It Takes Two – Une aventure en co-op intelligente et déjantée

Après le très surprenant mais efficace A Way Out, le studio Hazelight, créé et dirigé par le détonnant Josef Fares s’apprête à sortir son tout nouveau jeu, It Takes Two, le 26 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Une aventure en coopération locale ou en ligne qui nous promet de passer de bien belles heures à tenter de rabibocher un couple au bord du divorce. Attention ici, la confiance règne ! Toute ressemblance avec une personne ou des événements serait purement fortuite (ou pas).

Conditions d’aperçu : Deux membres de la rédaction se sont essayés à It Takes Two pendant environ 3 heures en coopération en ligne sur PC, de quoi voir l’intégralité des 2 premiers chapitres du jeu, suite à un événement presse organisé fin février par Electronic Arts en présence de Josef Fares, le créateur du jeu.

Le Dr. Hakim vous veut du bien… ou pas !

L’aventure débute par une énième dispute entre May et Cole, les deux protagonistes de notre histoire, parents d’une petite Rose, esseulée et ayant pour jouets des poupées à l’effigie de ses parents. Nous vous laisserons la surprise de découvrir comment les personnalités de nos deux héros se retrouvent transférées dans ces dites poupées pour nous concentrer sur la suite de leur épopée.

Votre but en tant que marionnettes sera de retrouver votre chemin dans une maison devenue beaucoup trop grande pour vous, afin de vous frayer un chemin dans plusieurs endroits emblématiques de votre propriété pour retrouver Rose et qu’elle vous aide à retrouver votre forme initiale. Bien entendu, rien ne se passera comme prévu et le couple alors ennemis devra faire preuve de coopération et de communication pour s’en sortir plus fort. A voir maintenant si son scénario tient toutes ses promesses par la suite durant les 15 heures que devrait durer l’aventure.

C’était bien évidemment sans compter sur le Dr. Hakim, un livre parlant à l’accent italien et aux apparitions bien lourdingues à souhait (mais qui ne manqueront pas de vous faire sourire) qui vous mettra des bâtons dans les roues afin de vous forcer à communiquer et crever l’abcès qui gangrène votre ménage en insistant sur des points précis afin de mettre en avant les écueils de la vie de couple. Mais si tout cela était fait exprès ?

Une des particularités de It Takes Two réside dans son obligation à jouer à deux, que ce soit en coopération locale ou en ligne avec un ami. Dans ce cas précis, une seule copie du jeu est nécessaire puisque le jeu accepte le Pass Ami, une possibilité d’inviter un ami qui ne possède pas le jeu, sans mélanger les supports (PS4 avec PS5 mais pas avec l’écosystème Xbox par exemple). Une bonne idée qui va forcément rameuter des joueurs curieux pour ce jeu d’un genre encore trop peu présent.

Un gameplay aux petits oignons

Pour progresser, les joueurs et joueuses bénéficient d’un écran splité (sauf pour les cinématiques) afin de voir où en est son compère. Pour jouer à It Takes Two, il faudra se coordonner car souvent, le timing est capital pour progresser. De très nombreuses énigmes nécessiteront de la communication alors nous vous conseillions très fortement de jouer avec un casque et un microphone.

Le gameplay est diablement efficace. Ou plutôt devrions-nous dire les possibilités de gameplay, car elles sont tout simplement faramineuses : leviers à tirer, bateaux ou avions à conduire pour un personnage tout en visant et tirant pour l’autre, rails glissants, grappin, arc, marteau frappeur ou clous que l’on peut envoyer ou rappeler à la manière du marteau de Thor etc.

Tout cela ne représente qu’une partie des possibilités aperçues durant ces trois premières heures de jeu. C’est sans compter sur les combats de boss, présents assez régulièrement et possédant chacun une manière différente de les éliminer, toujours en symbiose avec votre partenaire car souvent, un des personnages devra réaliser une action pour faire avancer l’autre.

Pour toutes ces raisons, It Takes Two est une véritable bonne surprise pour les amateurs de jeux de plateforme au gameplay qui se renouvelle sans cesse. Chaque phase saura trouver un dénouement intelligent où plusieurs fois les personnages sont menés durement mais pour le plaisir des joueurs et joueuses. A noter qu’il ne devrait pas y avoir de collectibles disséminés dans le monde. Mais vous aurez déjà fort à faire entre combats et phases d’énigmes où le rythme évolue constamment.

On peut également retrouver à divers moments et disséminés dans les niveaux, des mini-jeux, pour faire un break dans votre aventure : tir à la code, cibles mouvantes et autres appareil photo ou chasse-taupes ne sont que des exemples d’aventures totalement facultatives mais terriblement efficaces. Même si nous n’avons pas pu voir leur finalité, il semblerait que les réaliser débloque des récompenses sous forme de souvenirs.

It Takes Two semble donc briller par sa complète maîtrise d’un mélange de tout ce qui peut se trouver aujourd’hui dans les jeux de plateforme, en les ramenant à sa sauce pour en ressortir le meilleur. Nombre de fois il faudra se creuser les méninges à deux pour trouver la solution à une énigme retors.

La (jolie) cabane au fond du jardin

Ainsi, pendant le temps que nous avons eu pour mettre nos mains sur It Takes Two, nous avons pu traverser des lieux comme une sorte de cabane/garage ou encore un gigantesque arbre plein de surprises (mais vraiment). Une chose que l’on peut souligner c’est que le jeu est vraiment joli. Sans être une claque graphique, le tout flatte la rétine par des paysages colorés et des environnements soignés, les personnages sont entourés d’objets bien trop grands à la manière du film Chérie, j’ai rétréci les gosses.

Au rayon technique, bien que l’on ne pourra pas reprocher grand-chose à cet univers cartoon très joliment modélisé, on pourra cependant regretter parfois une caméra un peu capricieuse pouvant conduire à des maladresses de déplacement mais cela reste anecdotique. Même si l’on pouvait penser qu’avoir un écran splité en permanence, avec parfois deux environnements différents évoluant à l’écran, aurait pu faire connaître des ralentissements, ce n’est pas le cas et le tout est très fluide et permet une avancée libre pour chacun des partenaires.

Le jeu étant uniquement jouable en VO sous-titré français pour l’instant, nous avons pu nous apercevoir du très bon doublage des personnages principaux et la justesse des bruitages utilisés pour les objets (outils par exemple) ou pour les extérieurs traversés. On ne pourra que saluer l’effort fait pour rivaliser d’inventivité dans certaines situations cocasses notamment au niveau de personnages secondaires, pour la plupart hauts en couleurs.

Enfin, It Takes Two nous promet une certaine rejouabilité car, bien que les chemins ne sont pas différents, le fait de choisir dès le début du jeu un personnage fixe à contrôler peut vous forcer à refaire le jeu dans la peau de l’autre protagoniste et ainsi multiplier de nouveau les fous rires.