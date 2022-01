It Takes Two va également être adapté en film et à la télévision

C’est décidemment la journée. Tandis que l’on venait tout juste d’apprendre que American McGee’s Alice allait être adapté en série TV, un autre projet d’adaptation de jeu vidéo a été annoncé dans la foulée. Et cette fois-ci, le jeu en question est bien plus récent, puisqu’il s’agit d’It Takes Two, comme nous l’apprend le site Variety.

Josef Fares enfin aux Oscars ?

Le site rapporte alors que le jeu de Hazelight Studio va prochainement être adapté en film et à la télévision avec le support de dj2 Entertainment à la production, et Pat Casey et Josh Miller (qui ont écrit le film Sonic) au scénario.

Le détail de l’annonce est assez flou pour le moment, puisque le site rapporte que le jeu sera à la fois adapté « en film et à la télévision » (donc en série), mais parle pourtant d’un projet au singulier. L’idée d’une sortie hybride en salles et sur une plateforme de SVOD pourrait être possible, ce qui justifierait les déclarations évoquant le « petit et le grand écran », bien que pour le moment, aucun studio ni aucune plateforme n’est rattachée au projet (mais ce n’est pas les propositions qui manquent selon Variety). A moins qu’il ne s’agisse tout simplement de deux adaptations, une en film, et une autre en série (la formulation n’est juste pas très claire).

Josef Fares, réalisateur de It Takes Two, s’est exprimé sur cette adaptation :

« Créer le monde et l’histoire de It Takes Two était tellement amusant pour moi et l’équipe. Il a un récit puissant avec de nombreux personnages fous et des moments d’action en coop tout aussi fous, le potentiel pour une adaptation géniale en film ou à la télévision est énorme. »

On attend maintenant de connaître des détails un peu plus précis sur ce projet, dont le mode de diffusion et la forme sont encore floues pour le moment.