Inua : A Story in Ice and Time est le prochain jeu de Iko et The Pixel Hunt (Enterre-moi, mon amour)

Après le bouleversant Enterre-moi, mon amour qui nous faisait découvrir le récit de réfugiés syriens, The Pixel Hunt revient en compagnie de Iko avec Inua : A Story in Ice and Time, un nouveau titre coproduit et édité par ARTE.

Un premier aperçu du jeu

Ce nouveau titre prendra la forme d’un puzzle-game narratif et jouera avec la manipulation du temps. On y suivra l’histoire de Nanurluk, l’ours polaire géante qui cherchera à retrouver ses petits, ainsi que l’histoire de plusieurs humains dont Taïna, Peter et Simon, avec des personnages aux destins liées mais vivants à des époques différentes.

Le récit est coécrit par une autrice Inuit afin d’obtenir plus d’authenticité, et une partie de cette histoire est basée sur un fait historique, à savoir l’expédition Franklin au XIXe siècle.

Le titre jouera donc avec le temps grâce à des énigmes à résoudre, en alternant entre les différentes périodes d’un même lieu. Le premier trailer sert avant tout à poser l’ambiance du titre, mais vous pouvez admirer quelques images du jeu dans la galerie.

Le titre sera disponible sur mobiles et PC via Steam. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhait.