Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai donne plus d'informations sur ses modes de jeu

On sait maintenant que Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai est un projet bien avancé, et qu’il compte s’offrir une sortie mondiale en simultané lorsqu’il sera fin prêt. Mais avant cela, Square Enix avait quelques détails à nous donner à l’occasion du Tokyo Game Show lors d’un panel exclusivement consacré à la présentation du jeu, qui nous a permis d’en apprendre un petit peu plus sur la structure de cette adaptation.

Plein de gameplay en bonus

L’éditeur a précisé que ce Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai comporterait deux modes de jeu principaux. Le premier, c’est le classique mode Histoire, qui suivra à la lettre ou presque les aventures de Dai jusqu’aux événements de l’arc « Battle of Sovereign Rock Castle » (Roche Démon). On y effectuera les combats cultes du manga avec des cinématiques qui se rapprocheront de la dernière adaptation en anime.

Le deuxième mode sera celui du Temple of Memories (Temple des Souvenirs en VF ?), qui présentera un donjon à plusieurs étages, avec des ennemis différents et de situations uniques à chaque fois. Tout laisse donc penser à du rogue-lite ici, d’autant plus que l’on nous précise que l’on devra effectuer des choix pour renforcer notre équipe.

On peut voir un peu de gameplay via la rediffusion du panel, après la première heure de la vidéo ci-dessus.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai sera disponible sur PC, PS4, PS5, et Nintendo Switch.