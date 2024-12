Comment avoir un vélo dans Infinity Nikki

Bien qu’il existe des flèches de distorsions pour se téléporter, cela ne concerne que celles que vous avez activé. De plus, vous n’afficherez pas autant de classe qu’en chevauchant la plus chic des montures. Et pour obtenir un de ces vélos, il va falloir un peu de patience puisque, comme pour l’appareil photo, il est nécessaire de progresser suffisamment dans l’histoire principale.

Lorsque vous aurez atteint le chapitre II et la quête « Registre secret », Nikki sera conviée à aller loin vers le sud de la map, au sein de la région de la Prairie venteuse. Et comme, justement, ce n’est pas la porte à côté, vous devrez passer par la base de terrain de l’académie d’art de Cicia. Sur place, et en vous adressant à Hugh, vous pourrez récupérer un vélo du Chic contre 200 blings.

Pour une bouchée de pain donc, à vous les escapades à vélo dans Mirabilis. Vous serez même en mesure de sauter tout en pédalant, histoire de faire briller vos magnifiques roues. Attention toutefois, il faut avoir plusieurs choses à l’esprit concernant l’utilisation du vélo.

D’abord, votre vélo vous attendra toujours là où vous l’avez laissé. Il n’est pas possible de l’enfourcher n’importe quand, n’importe où. Ensuite, il s’agit d’une location. Autrement dit, si vous perdez votre vélo, ou que vous souhaitez en récupérer un à un point de vente plus proche de votre position, il va falloir repayer 200 blings. Enfin, il existe des endroits où le vélo sera interdit, comme en plein village de Fleur-de-souhait, ou encore au-delà le secteur couvert par les Montagnes du souvenir et la Prairie Venteuse.

Maintenant que vous avez tout ceci à l’esprit, bon vent sur les terres de Mirabilis. Infinity Nikki est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. Pour plus d’informations et d’astuces sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.