Emplacement de toutes les étoiles de Chic du Bois aux souhaits

82 étoiles sont à récupérer dans cette sixième région d’Infinity Nikki. Voici les détails :

27 étoiles sont à trouver dans le décor

3 étoiles s’obtiennent sous forme d’étoile volante à rattraper

12 étoiles sont à récupérer au terme d’un parcours chronométré

1 étoile s’obtient sous forme de motif étoilé à retrouver dans une zone délimitée

9 étoiles sont à récupérer dans des portails du Domaine Curio

4 étoiles s’obtiennent via un coffre de vaporeux

3 étoiles s’obtiennent via un animal du Chic

3 étoiles s’obtiennent via un poisson du Chic

6 étoiles s’obtiennent via un papillon du Chic

6 étoiles se trouvent au fond d’une caverne

3 étoiles se trouvent dans le donjon Laboratoire de Timis

5 étoiles se trouvent dans le donjon Ruines de la forge d’épées

Étoile de Chic #1

Emplacement : Dans le passage reliant Fleur-de-Souhait au Bois aux souhaits, et avant de devoir rapetisser, vous croiserez un poisson du Chic dans l’un des plans d’eau de la grotte. Sortez votre canne à pêche et lancez votre ligne près de lui pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #2

Emplacement : Dans le passage reliant Fleur-de-Souhait au Bois aux souhaits, et après avoir rapetissé, vous devrez monter à une corde grâce à Momo. Faites donc et, juste après, sur votre droite, une deuxième corde mène à une étoile de Chic. Grimpez-la ainsi qu’une dernière corde pour atteindre la précieuse étoile.

Étoile de Chic #3

Emplacement : Dans le passage reliant Fleur-de-Souhait au Bois aux souhaits, et peu de temps après avoir récupéré l’étoile précédente, le chemin sera séparé en deux. À droite se trouve le chemin principal, à gauche, un passage que l’on peut emprunté une fois rapetissé.

Choisissez bien sûr le chemin de gauche pour atteindre un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous allez devoir atteindre le sommet de la zone pour récupérer l’étoile de Chic, en vous servant du rapetissement. Sautez en face pour atteindre deux caisses en bois. Tirez-en une jusqu’au départ de la plateforme sur la gauche. En effet, vous pourrez apercevoir un petit passage à travers lequel vous devrez passé en étant rétréci. Une fois la caisse à hauteur, empruntez ce passage puis, toujours avec Momo, prenez le tremplin.

Une fois en haut, planez en face pour aller activer le levier, ce qui vous donnera accès à l’étoile. Revenez au niveau de l’autre caisse pour passer derrière elle, par dessous, avec Momo. Prenez ensuite le dernier tremplin pour atteindre l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #4

Emplacement : Légèrement à l’est du point de téléportation Rive de Bois-ancien, vous verrez une étoile de Chic en hauteur, près d’un groupe de fées des souhaits.

Sautez sur la feuille tremplin en étant rapetissé pour bondir à hauteur de l’étoile et ainsi la récupérer.

Étoile de Chic #5

Emplacement : Légèrement au sud du point de téléportation Face au centre d’inspection des souhaits, une étoile flotte sous une écorce d’arbre. Rapetissez pour la toucher et faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Repassez en taille normale et récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #6

Emplacement : À l’est du point de téléportation Face au centre d’inspection des souhaits se trouve l’entrée de la Caverne du centre d’inspection. Il s’agit de la caverne où se déroule la quête aléatoire « Trouver le parfum : Arôme végétal ».

Entrez et progressez tout en vainquant les différents groupes de vaporeux, jusqu’à arriver à des cordes où Momo pourra grimper dessus.

Passez par ces cordes et battez d’autres vaporeux puis continuez jusqu’à atteindre la zone où se trouve l’étoile de Chic.

Récupérez une des trois caisses bloquant le raccourci vers la sortie, et amenez-la au niveau du rocher sur votre gauche. Montez sur la caisse et hissez-vous au sommet du rocher, puis sautez et planez en face pour récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #7

Emplacement : Tout près du point de téléportation Face au centre d’inspection des souhaits, une étoile flotte au sommet d’une espèce de cheminée.

Sautez sur les petites plateformes du bâtiment et planez vers un tremplin de fleurs. Grâce à lui, vous serez à hauteur de l’étoile pour la récupérer.

Étoile de Chic #8

Emplacement : Au nord du point de téléportation Face au centre d’inspection des souhaits et près du Bureau d’audit des souhaits, un papillon flotte au niveau du plateforme en hauteur.

Grimpez au pilier grâce à Momo et au rapetissement puis, une fois en haut, sortez votre filet à insectes pour capturer le papillon et ainsi le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #9

Emplacement :Au nord-est du point de téléportation Face au centre d’inspection des souhaits, et près de l’eau, une étoile de Chic flotte très haut dans les airs.

Pour l’atteindre, servez-vous des tremplins de fleurs disposés autour du gros tronc d’arbre. Pensez à rapetisser afin de bondir plus haut grâce à Momo.

Étoile de Chic #10

Emplacement : À l’ouest de la Caverne de l’institut de recherche, une étoile flotte à l’intérieur d’un tronc d’arbre couché. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic. Commencez par être rapetissé avec Momo pour les premières étoiles. Puis, une fois sorti du tronc, repasser en taille normale pour aller plus vite.

Étoile de Chic #11

Emplacement : À l’ouest de la Caverne de l’institut de recherche et au nord de l’étoile de Chic précédente, une autre étoile est cachée dans un renfoncement obscur. Rapetissez et allez la récupérer grâce à Momo.

Étoile de Chic #12

Emplacement : Au nord de la Caverne de l’institut de recherche, une étoile de Chic est cachée à l’intérieur d’une série de troncs d’arbre couchés.

Allez à l’extrémité de cet ensemble de troncs et rapetissez. Grâce à Momo, vous pourrez aller à l’intérieur et récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #13

Emplacement : À quelques pas au nord du point de téléportation Laboratoire de création de souhaits, grimpez les différentes plateformes où se trouvent des habitations de fées pour rejoindre, tout en haut, une boule lumineuse. Touchez-la pour activer un petit jeu où vous devrez trouver le motif d’une étoile, dans un périmètre donné. Descendez pour trouver le motif, tout près d’Abibo. Il s’agit d’un support en bois pour une espèce de pot.

Étoile de Chic #14

Emplacement : Légèrement à l’est de l’étoile précédente, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme. Ici, vous allez devoir atteindre le bout de la salle pour récupérer l’étoile de Chic.

Commencez par sauter sur la plateforme devant vous et pousser la caisse dans le vide. Ensuite, rapetissez et allez sur le tremplin pour arriver au niveau de deux caisses supplémentaires.

Reprenez votre taille normale et poussez-les toutes les deux sur la plateforme dont vous venez pour surélever l’autre plateforme. Une fois que c’est fait, planez jusqu’à elle et rapetissez de nouveau pour bondir sur un nouveau tremplin. En haut, faites quelques sauts pour arriver jusqu’à l’étoile.

Étoile de Chic #15

Emplacement : Au sud du point de téléportation Laboratoire esthétique de Timis, près de l’eau, vous verrez une étoile flotter au-dessus du sol.

Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #16

Emplacement : Quelques pas au sud-ouest du point de téléportation Pente vers le banc de sable, une étoile de Chic flotte très haut dans les airs. Une catapulte est là pour vous permettre de l’atteindre.

Effectuez une charge au sol sur le poids surélevé puis, immédiatement, rapetissez pour bondir le plus haut possible grâce à Momo. De cette manière, vous pourrez récupérer l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #17

Emplacement : Au nord-ouest du point de téléportation Pente vers le banc de sable, et à l’est du mini-jeu Esquive et ruée de Momo, vous tomberez sur une caisse en bois brillante. Brisez-la puis coursez l’étoile volante qui en sort pour la récupérer.

Étoile de Chic #18

Emplacement : Au nord-est de l’étoile précédente, de l’autre côté de la rivière, vous verrez un animal du Chic, près du bord de la falaise. Approchez-vous doucement de lui en maintenant la touche de toilettage, puis relâchez-la quand l’icône apparait pour caresser l’animal et le transformer en étoile.

Étoile de Chic #19

Emplacement : À l’est du point de téléportation Laboratoire esthétique de Timis, et près d’un gros tronc couché, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme. Ici, vous devrez guider une balle jusqu’à une zone désignée.

Commencez par rejoindre le niveau supérieur grâce au tremplin. Sautez ensuite sur la plateforme où se trouve la caisse puis poussez-la dans le vide. Rapetissez et, grâce à Momo, prenez le tremplin qui se trouve à droite de la plateforme pour rejoindre la rampe au-dessus de vous.

Depuis la rampe, reprenez votre taille normale et planez vers l’interrupteur. Activez-le pour déclencher le départ de la balle puis admirez celle-ci rejoindre sa destination. Vous n’avez plus qu’à aller récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #20

Emplacement : Donjon du Laboratoire esthétique de Timis. Après avoir sauté sur quelques tapis roulants, vous rejoignez une plateforme avec un sol en bois fragile. Brisez-le via une charge au sol et passez à travers la trappe. Ressortez par un autre trou puis montez sur un tapis roulant pour accéder à l’étoile de Chic qui flotte dans les airs.

Étoile de Chic #21

Emplacement : Donjon du Laboratoire esthétique de Timis. À la fin de la séquence où vous escaladez une grande pièce aux murs verts, vous aurez le choix entre pénétrez dans une pièce de couleur mauve, ou aller au bout du couloir pour tomber dans une trappe. Choisissez la trappe. Une fois tombé au niveau inférieur, rapetissez et sautez au bout du tapis roulant pour atteindre l’étoile de Chic de l’autre côté.

Étoile de Chic #22

Emplacement : Donjon du Laboratoire esthétique de Timis. Durant le passage où vous progressez via des tapis roulants tout en évitant les presses, vous atteindrez une salle où vous pourrez continuer tout droit, ou bien tomber sur la gauche au niveau inférieur. Choisissez de tomber au niveau inférieur. Continuez en faisant attention à deux nouvelles presses puis, après un saut depuis le tapis roulant, montez sur le pouf devant vous. Tournez la tête sur la gauche, et vous verrez, au bout du couloir, l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #23

Emplacement : Au nord-ouest du point de téléportation Laboratoire esthétique de Timis, vous ferez la connaissance de plantes qui vous attaqueront lorsque vous êtes rapetissé.

Esquivez la première plante et grimpez à la corde. En haut, faites de même avec cette fois deux plantes à éviter. Au bout de la deuxième corde, vous pourrez mettre la main sur une étoile de Chic. Notez que vous passerez obligatoirement par ici durant l’histoire principale.

Étoile de Chic #24

Emplacement : Au nord du point de téléportation Laboratoire esthétique de Timis, près de l’eau, vous verrez des caisses cachant l’entrée d’un petit passage.

Brisez-les grâce à une charge au sol et rapetissez. Grâce à Momo, faufilez-vous pour atteindre une étoile de Chic.

Étoile de Chic #25

Emplacement : Au nord-ouest du point de téléportation Atelier Roudeau, et quasi à la limite de la map, se trouve la Caverne de la cascade. Il s’agit de la caverne dans laquelle vous ferez la quête aléatoire « Trouver le parfum : Zeste de prairie ».

Entrez et, grâce à Momo, passez à travers l’ouverture au niveau du sol droit devant, près d’une plante vivante. De l’autre côté, sautez sur la corde à droite puis allez de corde en corde jusqu’à atteindre une chute d’eau.

Faites quelques sauts et montez à une autre corde puis continuez votre ascension en battant les différents vaporeux sur la route.

Finalement, vous pénétrez dans la zone où se trouve l’étoile de Chic. Rapetissez, et provoquer la plante pour qu’elle se jette sur vous. Esquivez-la et, une fois celle-ci au sol, montez dessus. Elle va alors s’élever, vous permettant d’atteindre la corde et donc l’étoile.

Étoile de Chic #26

Emplacement : Au nord-ouest du point de téléportation Atelier Roudeau, vous tomberez sur un coffre de vaporeux.

Ouvrez-le et éliminez toutes les créatures pour faire apparaître une étoile de Chic.

Étoile de Chic #27

Emplacement : Au nord du point de téléportation Atelier Roudeau, en hauteur, vous verrez un papillon du Chic voler. Sortez votre filet à insectes pour capturer le papillon et ainsi le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #28

Emplacement : Au-dessus du moulin à eau, au point de téléportation Atelier Roudeau, vous verrez une étoile de Chic flotter dans les airs.

Grimpez sur l’une des pales du moulin puis, à hauteur de l’étoile, sautez et planez vers elle pour la récupérer.

Étoile de Chic #29

Emplacement : Au sud-est du point de téléportation Atelier Roudeau, près du chemin balisé, vous verrez une étoile flotter au-dessus du sol. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic. Pensez à vous rapetisser à l’approche du tronc couché, pour passer à l’intérieur.

Étoile de Chic #30

Emplacement : Au nord-est du point de téléportation Entrée de la ferme se trouve la Caverne de la ferme.

Entrez, rapetissez et montez aux cordes grâce à Momo pour continuer à progresser dans la grotte. Rapidement, un autre enchainement de cordes vous attend.

Au bout de celui-ci, sautez à deux reprises en contrebas pour descendre plus profondément dans la caverne. Suivez les blings et continuez de descendre en suivant le chemin indiqué par les cordes.

Au niveau de l’eau, sautez de plateforme en plateforme pour atteindre un tremplin de fleurs. Avec Momo, prenez-le puis agrippez-vous à la corde à côté. Encore quelques sauts via d’autres tremplins de fleurs, et une ultime corde à grimper, et vous atteindrez le sommet de la zone où se trouve l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #31

Emplacement : Au nord-est du point de téléportation Entrée de la ferme, et légèrement à l’est de la Caverne de la ferme, une étoile de Chic se cache dans un petit passage, accessible à Momo.

Rapetissez et faufilez-vous, puis sautez pour atteindre l’étoile de Chic. Notez qu’elle est accessible « dans les deux sens » du passage, puisque vous pouvez aussi passez par le tronc couché, soit la méthode incitée par le jeu.

Étoile de Chic #32

Emplacement : À l’est du point de téléportation Entrée de la ferme, vous verrez un papillon du Chic voler près d’un tronc d’arbre

Sautez depuis un monticule situé quelques pas au nord et planez jusqu’au sommet du tronc d’arbre. De là, et une fois le papillon à votre hauteur, sortez votre filet à insectes pour le capturer et ainsi le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #33

Emplacement : Depuis le point de téléportation Tertre aux vœux étranges, descendez vers le sud en suivant le chemin. Vous finirez par tomber sur une étoile flottant au-dessus du sol. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous servant du nuage quand nécessaire, pour révéler la véritable étoile de Chic. Pensez à vous rapetisser à la fin du parcours pour récupérer les deux dernières étoiles sur la corde, grâce à Momo.

Étoile de Chic #34

Emplacement : Entre les points de téléportation Tertre aux vœux étranges, et Entrepôt d’orbes de désespoir, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, il va falloir activer une dalle au sol grâce au poids de deux caisses. Commencez par aller sur la droite et poussez la caisse sur la plateforme juste à côté. L’autre plateforme va alors s’élever à la hauteur de la deuxième caisse. Rejoignez-la.

Vous remarquerez que cette caisse est colorée en bleu, signifiant qu’elle est plus lourde que les caisses traditionnelles. Poussez-la sur la plateforme juste à côté, ce qui surélèvera la première caisse. Rejoignez cette dernière et poussez-la pour qu’elle tombe au centre de la pièce. Emmenez-la ensuite à la dalle au sol un peu plus loin.

Retournez voir la caisse plus lourde, et poussez-la elle aussi hors de sa plateforme, pour aller l’emmener à son tour sur la dalle. Les deux caisses positionnées, l’étoile de Chic se révèle à vous.

Étoile de Chic #35

Emplacement : Au nord-est du point de téléportation Tertre aux vœux étranges, et au bout du chemin signalé sur la map, vous arriverez au niveau d’une étoile flottant au-dessus du sol, dans un petit passage accessible à Momo.

Rapetissez et touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic. Prenez garde aux fleurs qui voudront vous gober, mais sachez qu’en repassant en taille normale vous ne risquerez absolument rien. Pensez juste à rapetisser à nouveau quand le parcours le demande.

Étoile de Chic #36

Emplacement : Au nord du point de téléportation Tertre aux vœux étranges, sont disposées trois espèces de tours-moulins. Au sommet de celle la plus au nord se trouve une étoile de Chic.

Montez sur l’énorme racine verte puis sautez et planez vers la plateforme entre vous et la tour. Enfin, sautez vers la tour et grimpez les quelques plateformes qui vous sépare du sommet pour pouvoir collecter l’étoile.

Étoile de Chic #37

Emplacement : Au-dessus de la Caverne de l’entrepôt d’orbes de désespoir, au nord-est du point de téléportation Entrepôt d’orbes de désespoir, un papillon du Chic vole assez haut dans les airs.

Grâce à la feuille-tremplin, bondissez et sortez votre filet à insectes lorsque vous serez à hauteur du papillon pour le capturer et ainsi le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #38

Emplacement : À l’est du point de téléportation Entrepôt d’orbes de désespoir, une étoile de Chic flotte assez haut dans les airs.

Montez au sommet du bâtiment à côté puis sautez vers la grosse branche cassée de l’arbre en face. Une fois sur celle-ci, montez sur une autre branche cassée au-dessus de vous puis, de là, sautez et planez vers l’étoile pour la récupérer.

Étoile de Chic #39

Emplacement : À l’est du point de téléportation Entrepôt d’orbes de désespoir, et en suivant le chemin signalé par la map, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous devrez atteindre le sommet de la salle grâce à des caisses et à votre pouvoir de rapetissement. Commencez par allez sur la gauche pour pousser la petite caisse sur la plateforme juste à côté. Celle-ci va alors s’abaisser, révélant sur le mur d’à côté une petite ouverture pour Momo. Rapetissez, faufilez-vous et bondissez grâce au tremplin.

Une fois en haut, allez rejoindre la grosse caisse un peu plus loin. Poussez-la sur la plateforme à côté d’elle puis, une fois la plateforme baissée au maximum, poussez à nouveau la caisse sur la rampe à côté. Emmenez la grosse caisse sur la plateforme où se trouve la petite caisse.

Ensuite, amenez-la sous l’ouverture où peut passer Momo. Rapetissez, montez sur la grosse caisse et faites un double saut pour passer à travers l’ouverture. En haut, sautez sur la plateforme d’en face pour atteindre une autre petite ouverture, menant à un tremplin. En prenant ce dernier, vous arriverez tout en haut de la salle et pourrez rejoindre l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #40

Emplacement : Au sud du point de téléportation Entrepôt d’orbes de désespoir, vous tomberez sur une étoile flottant au-dessus d’un tronc d’arbre couché. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous aidant du nage quand nécessaire, pour révéler la véritable étoile de Chic. Attention, à deux reprises vous devrez vous rapetisser et récupérer des étoiles sur des cordes, grâce à Momo. Prenez garde aux obstacles sur ces cordes ainsi qu’au timing du parcours, relativement serré.

Étoile de Chic #41

Emplacement : Au sud de l’étoile précédente, une étoile de Chic flotte au sommet d’un énorme tronc d’arbre. Près du tronc vous verrez un tremplin de fleurs.

Rapetissez et, grâce à Momo, sautez sur le tremplin puis agrippez-vous à la corde lors de l’atterrissage. Désormais en haut du tronc, sautez sur l’étoile pour la récupérer.

Étoile de Chic #42

Emplacement : Légèrement au sud du point de téléportation Cascade de la vallée au fleurs, et au pied de la cascade, se trouve un poisson du Chic. Sortez votre canne à pêche et lancez votre ligne près de lui pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #43

Emplacement : À l’est du point de téléportation Cascade de la vallée au fleurs, en suivant le chemin tracé sur la carte, vous verrez une étoile de Chic flotter au sommet d’une maison surélevée. Pour la rejoindre, dirigez-vous près de l’énorme tronc juste à côté. Vous voyez que vous pouvez monter sur ce tronc via une corde.

Rapetissez et, grâce à Momo, forcez la fleur à s’abattre sur le sol puis montez dessus. Celle-ci va alors s’élever, vous permettant de rejoindre la corde. Une fois au sommet du tronc, repassez en taille normale et planez jusqu’à la plateforme. Là, faites la même chose avec la nouvelle fleur pour rejoindre le sommet de la petite maison, afin de récupérer l’étoile. Notez que vous pouvez aussi passer par la branche cassée en contournant la maison.

Étoile de Chic #44

Emplacement : Au sud-est à l’intérieur du Centre de célébrations des vœux, vous verrez une étoile flotter sur un nuage, au-dessus d’un tronc d’arbre. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous servant du nuage quand nécessaire, pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #45

Emplacement : À l’intérieur du Centre de célébrations des vœux, une étoile de Chic flotte au sommet de la cheminée du bâtiment central.

Côté nord du centre, vous verrez une feuille-tremplin. Rapetissez et, grâce à Momo, bondissez dessus pour atteindre une plateforme au-dessus de vous. Sur celle-ci se trouve un canon. Entrez dedans et tirez de sorte à vous retrouver au sommet de la cheminée. En cas de succès, vous n’aurez plus qu’à récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #46

Emplacement : Au sud-ouest du point de téléportation Centre de célébrations des vœux, près de la rivière, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio menant à une énigme.

Ici, vous devrez atteindre le sommet de la salle en manipulant des caisses et des interrupteurs au sol. Allez droit devant vous et rapetissez pour passer à travers l’ouverture au niveau du sol. montez les quelques plateformes pour arriver au niveau de deux caisses, dont une sur un interrupteur. Poussez celle qui n’est pas sur l’interrupteur pour la faire tomber en contrebas.

Continuez de la pousser pour la faire tomber une deuxième fois, et tout en bas cette fois. Rejoignez-la en bas et amenez-la à côté de la dalle au sol (mais pas dessus !) près de l’entrée de l’énigme. Refaites le chemin initial pour rejoindre la caisse restée en haut puis amenez-la sur la plateforme juste à côté.

Redescendez ensuite puis positionnez la première caisse sur la dalle cette fois. La plateforme sur laquelle se trouve la deuxième caisse va alors se surélever. Faites une troisième fois le chemin qui vous amène au niveau supérieur et poussez la caisse pour qu’elle tombe près de l’interrupteur jusque-là inutilisé. Positionnez-la caisse dessus pour déverrouiller l’accès à l’étoile de Chic. Remontez sur la plateforme et hissez-vous au sommet du mur pour rejoindre l’étoile et ainsi la récupérer.

Étoile de Chic #47

Emplacement : Au sud du point de téléportation Centre de célébrations des vœux, et en suivant le chemin tracé sur la map, vous finirez par voir une étoile de Chic flotter assez haut dans les airs.

Pour l’atteindre, vous allez devoir rapetisser. Faites donc et, grâce à Momo, grimpez à la corde accessible et sautez de corde en corde pour atteindre le haut des plateformes. Faites quelques sauts supplémentaires pour atteindre l’étoile.

Étoile de Chic #48

Emplacement : Au sud-est du point de téléportation Centre de célébrations des vœux, et en suivant le chemin tracé sur la map, vous tomberez sur une caisse en bois brillante. Brisez-la grâce à une charge au sol et coursez l’étoile volante qui en sort pour la récupérer.

Étoile de Chic #49

Emplacement : Au sud-est de l’étoile précédente se trouve la Caverne du cœur de la Vallée d’aurosa. Il s’agit de la caverne dans laquelle vous ferez la quête « Trouver le parfum : Brise d’été ». Entrez à l’intérieur.

En progressant, vous devrez monter des cordes grâce à Momo tout en faisant attention aux vaporeux. Le chemin va ensuite se couper en deux. Choisissez d’aller à gauche, faites quelques sauts, battez les vaporeux et vous serez au niveau de rochers ronds.

D’ici, vous pourrez atteindre l’étoile de Chic que vous pouviez voir dès votre entrée dans la caverne. Pas besoin de détruire le mur pour la récupérer mais cela vous fera un raccourci pour sortir.

Étoile de Chic #50

Emplacement : Entre le point de téléportation Vallée d’aurosa et la Caverne du cœur de la Vallée d’aurosa. une étoile de Chic est cachée à l’intérieur d’un énorme tronc.

Pour l’atteindre, vous devrez rapetisser et provoquer la plante tout près pour qu’elle s’abatte sur le sol. Ensuite, sautez dessus pour qu’elle s’élève et vous permette de sauter sur les tremplin de fleurs suivants. Grâce à eux, pénétrez à l’intérieur du tronc pour récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #51

Emplacement : Quelques pas au sud-est du point de téléportation Terre de la chute stellaire, vous tomberez sur un coffre de vaporeux.

Ouvrez-le et éliminez toutes les créatures pour faire apparaître une étoile de Chic.

Étoile de Chic #52

Emplacement : Au sud du point de téléportation Terre de la chute stellaire, et au bout du chemin tracé sur la map, vous arriverez au niveau d’un gros rocher mystérieux. Autour de lui plane un papillon du Chic. Montez sur le rocher et sortez votre filet à insectes pour capturer le papillon et ainsi le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #53

Emplacement : Tout près du point de téléportation Vallée d’aurosa, un petit îlot coupe la rivière en deux. Sur cet îlot se trouve une étoile flottant au-dessus du sol. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic. Pas mal de tremplins sont à prendre durant le parcours donc attention à ne pas tomber.

Étoile de Chic #54

Emplacement : Au sud-est du point de téléportation Camp des ascètes, vous tomberez sur une maison de fée des souhaits. Au sommet de celle-ci vole un papillon du Chic.

Grimpez au niveau de ce papillon et sortez votre filet à insectes pour le capturer et ainsi le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #55

Emplacement : Au nord-est du point de téléportation Camp des ascètes, vous tomberez sur un coffre de vaporeux.

Ouvrez-le et éliminez toutes les créatures pour faire apparaître une étoile de Chic.

Étoile de Chic #56

Emplacement : Depuis le point de téléportation Camp des ascètes, vous verrez une étoile planer dans les airs.

Montez au sommet de l’énorme tronc juste à côté, grâce aux plateformes et à la toute petite maison de fée. Depuis le sommet du tronc, sautez et planez en direction de l’étoile pour la récupérer.

Étoile de Chic #57

Emplacement : Au nord du point de téléportation Camp des ascètes, vous tomberez sur un animal du Chic, près d’un autel. Approchez-vous doucement de lui en maintenant la touche de toilettage, puis relâchez-la quand l’icône apparait pour caresser l’animal et le transformer en étoile.

Étoile de Chic #58

Emplacement : Continuez vers le nord depuis l’étoile de Chic précédente pour voir une étoile flotter au-dessus d’un petit rocher. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic. Veillez à être rapetissé lorsque vous sauterez sur le tremplin, afin d’être en mesure d’atteindre l’étoile située dans les airs.

Étoile de Chic #59

Emplacement : Au sud du point de téléportation Entrée des ruines de la forge d’épées, vous tomberez sur des ruines protégées par une statue mobile.

Cachez-vous derrière le mur qui fait face à la statue et allez vers l’ouverture sur la gauche lorsque la statue ne regarde pas. Hissez-vous et vous pourrez mettre la main sur l’étoile de Chic cachée à l’intérieur.

Étoile de Chic #60

Emplacement : Au sud du point de téléportation Entrée des ruines de la forge d’épées, et au sud-ouest de l’étoile précédente, vous pourrez accéder à la Caverne limitrophe des ruines de la forge d’épées.

Entrez à l’intérieur et rapidement vous tomberez sur une caisse en bois brillante. Brisez-la via une charge au sol et coursez l’étoile volante qui en sort. Notez que vous devrez sans doute rapetisser pour passer à travers la petite ouverture dans laquelle l’étoile se faufilera.

Étoile de Chic #61

Emplacement : Au sud-ouest du point de téléportation Camp des ascètes, de l’autre côté de la rivière, vous verrez un animal du Chic près de l’eau. Approchez-vous doucement de lui en maintenant la touche de toilettage, puis relâchez-la quand l’icône apparait pour caresser l’animal et le transformer en étoile.

Étoile de Chic #62

Emplacement : Au sud de l’étoile précédente, continuez de suivre le long de la rivière pour apercevoir un coffre de vaporeux.

Ouvrez-le et éliminez toutes les créatures pour faire apparaître une étoile de Chic.

Étoile de Chic #63

Emplacement : Au sud-ouest de la Caverne limitrophe des ruines de la forge d’épées, une étoile de Chic se trouve dans des ruines, protégées par des statues mobiles.

Il existe plusieurs entrées menant à l’étoile mais, quoi qu’il en soit, rapetissez pour éviter d’être vu et restez caché derrière des murs puis bougez dès que la statue à proximité regarde ailleurs.

Étoile de Chic #64

Emplacement : Quelques pas au sud-ouest de l’étoile de Chic précédente, vous verrez une étoile flotter au-dessus d’un rocher.

Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #65

Emplacement : Donjon des Ruines de la forge d’épées. Depuis le checkpoint Cour de l’épée, rejoignez la faille dans le mur au fond à gauche, grâce au ventilateur devant vous. Une fois dans le trou, vous avez deux conduits accessibles. Un juste devant vous, avec des blings, et un autre sur la gauche. Prenez celui de gauche et, arrivé à un ventilateur, élevez-vous grâce à lui pour rejoindre l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #66

Emplacement : Donjon des Ruines de la forge d’épées. Depuis le checkpoint Conduit d’aération, entrez justement dans le conduit un peu plus loin et avancez en faisant attention au timing des courants d’air.

Une fois définitivement sorti du conduit, vous arrivez dans une salle de forge. Retournez-vous immédiatement pour remarquer un rebord au-dessus de la sortie du conduit. Hissez-vous et faites quelques pas pour récupérer une nouvelle étoile de Chic.

Étoile de Chic #67

Emplacement : Donjon des Ruines de la forge d’épées. Depuis le checkpoint Couloir sacré, faites quelques pas puis retournez-vous directement pour voir l’entrée d’un conduit. Allez à l’intérieur pour rejoindre une salle gardée par une statue mobile. Restez caché grâce aux braseros puis prenez le courant d’air sur la gauche dès que la statue regarde ailleurs.

Une fois au niveau supérieur, reprenez votre taille normale et brisez les caisses grâce à une charge vers le sol. Vous révélerez alors la présence d’une étoile de Chic.

Étoile de Chic #68

Emplacement : Donjon des Ruines de la forge d’épées. Depuis le checkpoint Couloir sacré, avancez jusqu’à atteindre le bord du vide. Regardez sous vos pieds et vous verrez une étoile de Chic, au niveau du ventilateur. Laissez-vous tomber pour la récupérer.

Étoile de Chic #69

Emplacement : Donjon des Ruines de la forge d’épées. Depuis le checkpoint Tour de la forge, montez via plusieurs ventilateurs pour finalement arriver au niveau de la dernière étoile de Chic du donjon. Après vous être fait poussé successivement par deux courants d’air, foncez vers l’étoile pour la récupérer. Si la trajectoire n’est pas bonne, aidez-vous du courant vertical tout près de l’étoile pour prendre de la hauteur et retomber plus facilement sur elle.

Étoile de Chic #70

Emplacement : Face à l’entrée du donjon des Ruines de la forge d’épées, allez sur la gauche pour apercevoir un papillon du Chic, près de la balustrade. Sortez votre filet à insectes pour capturer le papillon et ainsi le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #71

Emplacement : À partir du point de téléportation Ruines de gardiens, vous remarquerez, au sommet de ces ruines, une étoile de Chic flotter. Vous allez devoir passer sous la vigilance de pas mal de statues mobiles pour arriver tout en haut. Commencez par passer à travers la faille dans le mur en étant rapetissé. Cachez vous derrière des bouts de mur et attendez que le regard de la statue s’éloigne pour avancer.

Dans la foulée, deux autres statues sont à passer. Utilisez le bout de mur pour être caché, pour la première, puis servez-vous du pilier juste à côté et d’un autre bout de mur pour la seconde. Grimpez les escaliers pour faire face à deux nouvelles statues. Il est impossible de traverser tout le couloir sans être vu, donc il va falloir passer par l’entrée de la salle entre les deux statues. Attendez que les statues regardent ailleurs pour y aller, briser les caisses via une charge au sol, et passer de l’autre côté.

Ici, une nouvelle statue garde les lieux. Contournez-la grâce au bout de ruine et passez à travers l’ouverture dans le mur. Vous voilà revenu dans le couloir, et au bout de celui-ci, pour être prêt à continuer. Vous y êtes presque, une dernière statue pivote à 360° dans la dernière partie du parcours. Repasser en taille normale et, tout en échappant au regard de la statue, montez progressivement grâce aux plateformes en bois.

Au sommet des ruines, faites un dernier saut et planez pour atteindre une des étoiles de Chic les moins évidentes à obtenir du jeu.

Étoile de Chic #72

Emplacement : Au sud du point de téléportation Ruines de gardien, continuez de suivre le chemin tracé sur la map pour atteindre une étoile flottant au-dessus du sol. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic, en faisant bien attention à la série de tremplins finale, où il ne faut pas tomber au sol sous peine de vous retarder considérablement, voire de recommencer le parcours.

Étoile de Chic #73

Emplacement : Au nord du point de téléportation Grotte isolée, et près de l’eau, vous verrez un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous devez manipuler des caisses et se servir de leur poids pour activer une dalle au sol chargée de déverrouiller l’accès à l’étoile de Chic. Commencez par aller sur la plateforme de droite. Tirez la caisse pour qu’elle rejoigne la plateforme, puis allez la coller à la plateforme sur la gauche. Allez désormais sur l’autre plateforme.

Tirez la caisse au symbole bleu (signe qu’elle est plus lourde), afin qu’elle se retrouve sur la plateforme. Collez ensuite la caisse contre la plateforme à droite. Quittez la plateforme puis tirez la caisse afin de l’amener à la dalle au sol.

Ceci fait, faites de même avec la première caisse. La dalle sera alors activée, et l’étoile accessible.

Étoile de Chic #74

Emplacement : À l’est du point de téléportation Grotte isolée, et au bord de l’eau, vous verrez quelques nénuphars. Sautez dessus pour rejoindre un point de pêche, où un poisson du Chic barbote. Sortez votre canne à pêche et lancez votre ligne près de lui pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #75

Emplacement : Devant le point de téléportation Grotte isolée se trouve la Caverne du cœur des ruines de la forge d’épées.

Entrez puis, après un combat contre des vaporeux, allez à gauche lorsque le chemin se sépare en deux.

Vous arrivez dans la zone de la caverne où se cache l’étoile de Chic. Rapetissez et, grâce à Momo, grimpez la corde accessible puis sautez de corde en corde jusqu’à arriver à l’étoile.

Étoile de Chic #76

Emplacement : Dans le Grand arbre, au point de téléportation Zone résidentielle du Grand arbre, allez derrière la boutique de chapeaux de Pegobo. Vous verrez l’entrée d’un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, il va falloir atteindre le sommet de la salle en se servant du poids des trois caisses présentes. Poussez deux caisses sur la plateforme de gauche, et poussez la dernière sur celle de droite.

Rapetissez et, grâce à Momo et aux plateformes surélevées, montez via les deux tremplins pour atteindre le niveau où se trouve l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #77

Emplacement : Dans le Grand arbre, à partir du point de téléportation Zone résidentielle du Grand arbre, allez à l’extrémité nord de la place. Vous verrez une corde qui mène à une petite plateforme en contrebas.

Descendez et vous verrez une étoile de Chic flotter au-dessus une plateforme. Passez par le tronc pour la rejoindre et la récupérer.

Étoile de Chic #78

Emplacement : Dans le Grand arbre, depuis le point de téléportation Temple des souhaits, allez vers l’ouest et, au bord du vide, près de Dorobo, regardez en contrebas pour voir une plateforme.

Descendez et vous remarquerez la présence d’une étoile de Chic. Si le jeu vous incite à vous servir du canon pour récupérer l’étoile, ce que vous pouvez faire, il y a aussi la possibilité de se servir du tremplin de fleurs et de simplement planer vers l’étoile pour la récupérer.

Étoile de Chic #79

Emplacement : Dans le Grand arbre, depuis le point de téléportation Temple des souhaits, et face à ce temple, vous verrez sur la gauche une corde sur laquelle grimper grâce à Momo.

Montez et, en haut, sautez dans le canon pour vous propulser au niveau supérieur. Puis, au lieu de monter dans un nouveau canon, tournez la tête pour voir une étoile de Chic flotter au sommet du temple.

Étoile de Chic #80

Emplacement : Dans le Grand arbre, rendez-vous dans l’arène du mini-jeu Balle aux souhaits, accessible en contrebas du point de téléportation Garnison des paladins. De là, vous pouvez repérer une corde menant au sommet d’une tribune.

Montez avec Momo puis, sur le toit de la tribune, reprenez votre taille normale, sautez puis planez vers une autre tribune où se trouve l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #81

Emplacement : Dans le Grand arbre, depuis le point de téléportation Garnison des paladins, allez vers le sud. Vous passerez derrière quelques maisons de fée pour y apercevoir, en contrebas, un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, il va falloir se servir du poids de caisses pour progresser et actionner au sol une dalle qui déverrouillera l’étoile de Chic. Allez sur la plateforme où se trouve la petite caisse et poussez-la pour la mettre sur la rampe juste à côté. Ceci fait, montez la rampe pour positionner la caisse sur une autre plateforme. Une fois dessus, poussez-la pour presque la coller au mur devant vous.

Quittez la plateforme et revenez au sommet de la rampe pour sauter vers la dalle au sol. Là, rapetissez et retourner sur la première plateforme. Grâce à Momo, passez sous l’ouverture et prenez le tremplin pour atteindre une grosse caisse. Poussez-la pour qu’elle atteigne la plateforme juste en-dessous puis retournez au niveau de la dalle-interrupteur.

La petite caisse sera désormais à votre hauteur. Si elle est suffisamment près du bord de la plateforme, tirez-la puis amenez-la sur la dalle pour libérer l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #82

Emplacement : Dans le Grand arbre, et pile en-dessous l’étoile précédente, laissez-vous tomber pour rejoindre une partie du village. Au niveau d’une maison, une étoile de Chic est cachée dans un petit passage accessible par Momo. Brisez la caisse bloquant l’ouverture, grâce à une charge au sol, puis rapetissez pour aller récupérer l’étoile.

Vous savez désormais tout ce qu’il faut savoir sur les étoiles de Chic du Bois aux souhaits. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour retrouver toutes les informations, astuces et guides sur Infinity Nikki.