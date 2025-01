Dans le monde d’Infinity Nikki, il existe déjà des rubanguilles classiques, de couleur bleue, mais on parle bien ici des roses. Celles-ci sont spéciales et ne se trouvent pas au même endroit que les spécimens classiques. Vous aurez besoin des rubanguilles roses dans le cadre de quêtes exclusives de la saison. De plus, vous pourrez les échanger auprès d’un comptoir afin d’obtenir blings, diamants et particules brillantes.

Attention, cet article traite d’un contenu temporaire d’Infinity Nikki relatif à la Saison des étoiles filantes et son Festival des souhaits à la belle étoile. Cet évènement s’arrêtera le 23/01/2025.

Où et comment attraper des rubanguilles roses ?

Avant toute chose, il faut savoir que les rubanguilles roses ne sortent que la nuit, entre 22h et 3h. Ensuite, rendez-vous au point de téléportation Branche de Fleur-de-Souhait de l’Amicale de la pêche.

Approchez-vous du bord de l’eau et observez les poissons le long de la côte. Ils finissent tous par laisser échapper une bulle à la surface. Les bulles des poissons classiques sont bleues, alors que les bulles des rubanguilles roses sont roses.

Une fois que vous en trouvez un, lancez votre canne à pêche et faites comme avec n’importe quel poisson, en sachant que vous devrez le tirer à deux-trois reprises étant donné que la bête est résistante.

Il existe un endroit facile à repérer où vous êtes sûr et certain de trouver des rubanguilles roses. À partir de l’Amicale de la pêche, faites quelques pas vers le nord pour tomber sur des coasseurs. Grâce à leur nénuphar, ils pourront vous amener au milieu du Lac soyeux, où vous pourrez trouver entre deux et quatre rubanguilles roses.

Hormis ce point de pêche, les rubanguilles roses sont rares, certes, et vous n’en trouverez qu’entre l’Amicale de la pêche et le Belvédère du cygne, au sud. Longez la côte et surveillez les points où deux-trois poissons barbotent pour voir s’il y en a un d’entre eux qui lâchent une bulle rose, puis pêchez la ou les rubanguilles roses s’il y en a parmi eux. Changez de coin si ce n’est pas le cas.

En procédant ainsi, vous devriez attraper entre quatre et six rubanguilles roses par jour. On vous glisse ci-dessous un récap’ visuel des zones où trouver ces fameux poissons, avec le coin de pêche des coasseurs, et la côte qu’il faut longer jusqu’au Belvédère.

Utilité des rubanguilles roses et récompenses

Pêcher des rubanguilles roses sert principalement à trois choses :

Premièrement, la résolution de quêtes, elles aussi exclusives à l’événement temporaire Festival des souhaits à la belle étoile, telles que « Échange de rubanguille » ou « Rubanguille rose porte-bonheur » .

ou . Deuxièmement, la possibilité d’échanger des récompenses au comptoir de Mitcheli, à l’Amicale de la pêche . Contre des kg de rubanguilles roses, vous obtiendrez 100 diamants, puis le titre « Seule la proie mordra« , puis une alternance entre 55 000 blings et 80 particules brillantes . Lorsque vous aurez épuisé tous les cadeaux de Mitcheli, elle continuera à vous donner des blings, en bien moindre quantité.

. Contre des kg de rubanguilles roses, vous obtiendrez 100 diamants, puis le titre , puis une alternance entre . Lorsque vous aurez épuisé tous les cadeaux de Mitcheli, elle continuera à vous donner des blings, en bien moindre quantité. Troisièmement, cela remplira quelques défis donnant des éclats de lumière stellaire, dans l’onglet Voie étoilée. Et ces éclats sont nécessaires à l’obtention de Chemin Stellaire, la tenue exclusive de l’événement.

Nous voici au bout de tout ce qu’il faut savoir sur les rubanguilles roses. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour retrouver toutes les informations, astuces et guides sur Infinity Nikki.