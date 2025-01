Tous les événements de la Saison des étoiles filantes

Depuis le début de la Saison des étoiles filantes d’Infinity Nikki, tout un tas d’activités sont à retrouver au sein de l’onglet Événements. Vous verrez un récapitulatif des quêtes proposées durant la saison, les défis de plateforme ajoutés pour l’occasion ainsi que les récompenses disponibles, dont une tenue exclusive récupérable grâce à des éclats de lumière stellaire.

Attention, les quêtes, défis et récompenses de la Saison des étoiles filantes et du Festival des souhaits à la belle étoile deviendront indisponibles le 23/01/2025.

Cadeaux étoilés

Il s’agit tout simplement des récompenses habituelles à récupérer toutes les 24h. Un total de 10 cristaux de révélation est étalé sur 7 jours de connexion.

Vœux célestes

Deux nouvelles tenues temporaires via la Résonance sont disponibles pendant la durée de la Saison des étoiles filantes : Fulgurance d’étoile filante et Ailes des souhaits.

Cette dernière est une tenue de capacité et possède d’ailleurs la particularité d’offrir une Lévitation différente. Un joli symbole de grue accompagne vos flottements et ces derniers peuvent finir avec un atterrisage plus rapide.

Tenues temporaires oblige, vous aurez besoin de cristaux de révélation et, si vous les voulez, rappelons une nouvelle fois qu’il va falloir s’en occuper avant le 23 janvier.

Souhait scintillant

Il s’agit d’un onglet vous redirigeant vers la trame scénaristique de la Saison. Elle se déroule en plusieurs temps, avec notamment la quête « Vérité et célébration », accessible qu’une semaine après le début de la saison.

Vous obtiendrez des diamants, des fils de pureté, des blings ainsi que l’esquisse pour les boucles d’oreilles Poussière d’étoile mémorielle au cours de votre progression. De plus, en complétant la quête « Sauvez la nébuleuse des souhaits », vous accéderez aux nouveaux défis de plateforme de la mise à jour.

Nébuleuse des souhaits

En terme de gameplay, voici l’un des gros morceaux de la mise à jour. Disponible après avoir complété la quête exclusive « Sauvez la nébuleuse des souhaits », la Nébuleuse des souhaits est un endroit ressemblant aux épreuves du Domaine Curio.

Seulement, ici, il n’est pas vraiment question d’énigme mais exclusivement d’épreuves de plateforme. Vous avez à chaque fois 5 minutes pour rejoindre le bout d’un parcours composé de plateformes mobiles. Rassurez-vous, le timing est très large.

Il y a 7 défis proposant chacun deux difficultés : Normale et Difficile. Les défis se rendent accessibles au compte-gouttes, au fil des jours, et les réussir vous donneront une bonne quantité de diamants, de particules brillantes, de blings, de fils de pureté et de bubulles brillantes, et même une carte exclusive pour décorer votre profil. Pensez donc à revenir régulièrement pour tous les compléter.

Heureux périple

Cet onglet regroupe les quêtes liées à la pêche, et notamment à celle des rubanguilles roses, une nouvelle variété de poissons apparue exprès pour cet événement. Ces quêtes sont séparées en deux catégories et peuvent comprendre autant des quêtes Monde que des quêtes aléatoires.

Notez que pour accéder à la plupart des quêtes, vous devrez avoir complété la quête principale « Allez à l’entrepôt de rêves ! ». Voici l’intitulé de chaque quête :

Heureux instants

« Mystère du monstre du lac »

Uniquement disponible après avoir terminé la quête exclusive « Vérité et célébration »

« Malchance, bonne chance »

Chouettes rencontres

« Échange de rubanguille »

« Rubanguille rose porte-bonheur »

« Inspiration enflammée : vêtement porte-bonheur »

Aventure sous les étoiles

Cet onglet regroupe les autres quêtes temporaires proposées par l’événement. Ces quêtes sont séparées en deux catégories et peuvent comprendre autant des quêtes Monde que des quêtes aléatoires.

Notez que pour accéder à la plupart des quêtes, vous devrez avoir complété la quête principale « Allez à l’entrepôt de rêves ! ». Voici l’intitulé de chaque quête :

Aventures souhaitées

« Prélude à la saison des étoiles filantes »

« Doux souhaits, cœurs alignés »

« Souhait sur des étoiles filantes »

Rencontres des souhaits

« Ne t’en va pas, ma pluie de météores »

« Enquête photographique : mauvaise bouteille »

Uniquement disponible après avoir terminé la quête exclusive « Vérité et célébration »

Voie étoilée

Voici très certainement l’onglet qui nous intéresse le plus puisque c’est par ici que vous débloquerez Chemin stellaire, la tenue exclusive de l’événement. Vous disposez d’une barre de progression divisée en quatre paliers. À chaque palier, vous obtiendrez des éléments de tenue, en sachant que le dernier donnera des ressources supplémentaires.

Pour faire monter cette barre, vous devrez réussir des défis. Au nombre de 16, certains vous demanderont de jouer au contenu de la mise à jour, tandis que d’autres seront plus généraux. Voici la liste complète des défis :

JOUR 1

Compléter la quête exclusive du Festival des souhaits à la belle étoile [Bon décor, mauvais décor]

Terminer le défi de difficulté normale « Bond nébulaire » dans la Nébuleuse des souhaits

dans la Nébuleuse des souhaits Attrapez une rubanguille rose et effectuez un échange avec Mitcheli

Purifier 10 vaporeux

JOUR 2

Compléter la quête exclusive du Festival des souhaits à la belle étoile [Sauvez la nébuleuse des souhaits !]

Terminez toutes les quêtes Monde de la Saison des étoiles filantes

Attrapez un poisson de plus de 3,3kg

Montez sur la grande grue bleue disponible exclusivement pour le Festival des souhaits à la belle étoile à Fleur-de-Souhait

JOUR 3

Terminez la quête Monde [Mystère du monstre du lac]

Terminez toutes les quêtes aléatoires de Chouettes rencontres

Terminez le défi de difficulté normale « Escalade tournoyante » dans la Nébuleuse des souhaits

dans la Nébuleuse des souhaits Consommez un total de 1 000 énergies vitales

JOUR 4

Attrapez des rubanguilles roses d’un poids total de 10 kg

Fabriquez 1 vêtement

Terminez 4 échanges avec Mitcheli en utilisant des rubanguilles roses

Consommez un total de 2 000 énergies vitales

Concernant les récompenses délivrées au fil de votre complétion, trois éléments de la tenue Chemin stellaire sont donc délivrés à chaque palier, pour 9 éléments au total. Voici le détail de ce que vous récupèrerez par palier :

Palier 1

Boucles d’oreille Ellipse creuse

Sac Poussière d’étoiles mineure

Bracelet Poussière d’étoiles de la nuit

100 diamants

Palier 2

Cheveux Coiffure dorée

Chaussures Empreintes de lumière

Lunettes Triangle d’ambre

100 diamants

Palier 3

Haut Nuit sans limites

Robe Clarté d’étoile argentée

Bandeau Pont du crépuscule

200 diamants

Palier 4

100 bubulles chatoyantes : charme

20 000 blings

La Saison des étoiles filantes n’a désormais plus de secrets pour vous. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour retrouver toutes les informations, astuces et guides sur Infinity Nikki.