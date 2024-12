Emplacement de toutes les étoiles de Chic de la Prairie venteuse

88 étoiles sont à récupérer dans cette petite région faisant en grande partie office de prologue. Voici les détails :

Étoile de Chic #1

Emplacement : Au sud-ouest du point de téléportation Allée de Fleur-de-Souhait, vous verrez une étoile de Chic flotter au-dessus du sol. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous aidant du nuage, pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #2

Emplacement : Au nord-est du point de téléportation Base de terrain de l’académie d’art de Cicia, vous verrez un papillon du Chic planer au-dessus de l’herbe. Attrapez-le avec votre filet pour révéler une étoile de Chic.

Étoile de Chic #3

Emplacement : Au sud de l’étoile de Chic #1, vous tomberez sur un portail menant à une énigme. À l’intérieur, il va falloir faire tomber une boule dans un réceptacle.

Rejoignez la caisse en bois devant vous et poussez-la au niveau de la rampe pour que la boule puisse rester sur la rampe. Une fois que c’est fait, actionnez l’autel déclenchant le départ de la boule. Une fois la boule dans le réceptacle, l’étoile de Chic est libérée et récupérable.

Étoile de Chic #4

Emplacement : Devant le bâtiment au point de téléportation Branche de Fleur-de-Souhait de l’Amicale de la pêche, une étoile flotte sur un nuage, au-dessus du sol. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous aidant du nuage, pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #5

Emplacement : À l’est de la Base de terrain de l’académie d’art de Cicia, vous verrez un coffre dont émane une aura de vaporeux. Ouvrez-le pour libérer des ennemis et tuez-les tous pour faire apparaître l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #6

Emplacement : Sur le toit du bâtiment de la Base de terrain de l’académie d’art de Cicia, vous verrez un animal du Chic. Rejoignez-le en vous approchant doucement de lui tout en maintenant la touche de toilettage, puis relâchez-la quand l’icône apparait pour caresser l’animal et le transformer en étoile.

Étoile de Chic #7

Emplacement : Caverne du camp de base. Vous trouverez cette caverne à l’ouest de la Base de terrain de l’académie d’art de Cicia.

À l’intérieur, vous verrez assez rapidement sur la gauche une étoile de Chic à travers des rochers. Progressez dans la caverne pour atteindre 3 rochers ronds surplombant l’entrée de la caverne. Poussez un des rochers pour qu’il puisse dévaler la pente et briser le mur qui cache l’étoile de Chic. En cas de succès, descendez et allez récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #8

Emplacement : Au nord de la Cabane de l’Attrapeur d’insectes, vous tomberez sur un portail menant à une énigme.

Ici il va falloir sauter sur des dalles pour rejoindre l’étoile de Chic. Attention, seules les vertes comptent. Sauter sur une rouge vous obligera à tout recommencer. Aidez-vous de l’image ci-dessus montrant la salle dans son ensemble pour savoir ou sauter.

Sinon, de manière générale, la première, la troisième et la dernière dalle de la première et troisième rangée sont vertes. Pour la rangée du milieu, une dalle sur deux est verte. Au bout du parcours, vous récupérerez l’étoile.

Étoile de Chic #9

Emplacement : Au sud du point de téléportation Branche de Fleur-de-Souhait de l’Amicale de la pêche, près de la côte, vous verrez un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, il va falloir diriger une boule vers un réceptacle. Vous devrez appuyer sur le mécanisme devant vous puis courir, sauter et planer pour atteindre la plateforme un peu plus loin. Votre poids fera abaisser la plateforme, ce qui permettra à la boule de rebondir sur le tremplin à gauche, la faisant atterrir dans son réceptacle. Le puzzle est réussi, ce qui vous donne accès à l’étoile.

Étoile de Chic #10

Emplacement : Au belvédère du cygne, à l’est de la Cabane de l’Attrapeur d’insectes, une boule lumineuse flotte au-dessus du sol. Touchez-la pour activer un petit jeu où vous devrez trouver le motif d’une étoile, dans un périmètre donné. Approchez-vous de la structure à côté pour voir une étoile suspendue. Examinez-la pour transformer la boule en étoile.

Étoile de Chic #11

Emplacement : Tout près du point de téléportation de la Cabane de l’Attrapeur d’insectes, à l’est, une caisse en bois brille au milieu de fleurs. Cassez-la en sautant et en effectuant une charge au sol. Ensuite, courez après l’étoile volante pour la rattraper et ainsi la récupérer.

Étoile de Chic #12

Emplacement : Rendez-vous au point de téléportation Cabane de l’Attrapeur d’insectes. Au sommet du moulin, un papillon du Chic vous attend.

Montez sur le toit puis attendez que l’une des pales du moulin soit à l’horizontal. Sautez alors sur l’une de ces pales puis sautez à nouveau vers le papillon. Sortez votre filet et attrapez-le pour le transformer en étoile.

Étoile de Chic #13

Emplacement : À l’ouest de la Cabane de l’Attrapeur d’insectes, vous apercevrez un animal du Chic dans la nature. Approchez-vous doucement de lui en maintenant la touche de toilettage, puis relâchez-la quand l’icône apparait pour caresser l’animal et le transformer en étoile.

Étoile de Chic #14

Emplacement : Au sud-ouest de la Base de terrain de l’académie d’art de Cicia, une étoile flotte au-dessus du sol.

Touchez-la pour en faire apparaître plein d’autres. Récupérez-les toutes avant la fin du temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic. N’oubliez pas de prendre le tremplin de fleurs vers la fin du parcours pour prendre une étoile au sommet d’un arbre.

Étoile de Chic #15

Emplacement : À l’ouest du Centre d’assistance des activités de la Prairie, une étoile se révèle inaccessible, en haut d’un arbre.

Continuez vers le nord-ouest pour tomber sur un nid d’oiseau géant. Attendez que celui-ci se pose puis toilettez-le. Vous pouvez alors monter dessus et il vous emmènera jusqu’à l’étoile. Arrivé à son niveau, sautez de l’oiseau pour la récupérer.

Étoile de Chic #16

Emplacement : À l’ouest du Centre d’assistance des activités de la Prairie, à la limite de la zone, vous verrez une étoile de Chic derrière un tas de rochers. Suivez la pente pour atteindre, en hauteur, trois rochers ronds. Poussez-en afin qu’il dévale la pente et brise le mur en bas. Vous pourrez alors récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #17

Emplacement : Vers l’entrée du Centre d’assistance des activités de la Prairie, une étoile flotte au-dessus d’un rocher. Touchez-la pour en faire apparaître plein d’autres.

Récupérez-les toutes avant la fin du temps imparti, ce qui vous fera passer par le toit du bâtiment et bondir sur un ballon. L’étoile de Chic apparaîtra en cas de succès.

Étoile de Chic #18

Emplacement : Au sud-ouest du Centre d’assistance des activités de la Prairie, vous verrez un papillon du Chic voler au bord d’une hauteur de la prairie. Attrapez-le avec votre filet pour le transformer en étoile.

Étoile de Chic #19

Emplacement : Au sud-est du point de téléportation Cabane de l’Attrapeur d’insectes, près de la côte, vous tomberez sur un portail qui vous mène à une énigme.

Ici, une boule doit rejoindre un réceptacle. Sautez sur la plateforme de gauche, où se trouve une caisse, et poussez celle-ci hors de la plateforme. Puis, emmenez-la sur l’autre plateforme, près du réceptacle.

Déclenchez ensuite l’apparition de la boule puis courez aussitôt pour rejoindre la plateforme où se trouve la caisse. La boule va alors pouvoir atteindre sa destination. Allez enfin récupérer l’étoile pour terminer l’énigme.

Étoile de Chic #20

Emplacement : À l’est de l’étoile de Chic précédente, un poisson du Chic barbote au nord de l’îlot. Sortez votre canne à pêche pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #21

Emplacement : À l’ouest de la région, vers le chemin qui mène à Villaroca, vous pourrez récupérer une étoile en hauteur grâce à un oiseau géant. Approchez-vous de son nid et toilettez-le dès qu’il s’y sera posé

Ensuite, montez dessus pour qu’il vous emmène jusqu’à l’étoile. Arrivé assez près, sautez ensuite de l’oiseau pour la récupérer.

Étoile de Chic #22

Emplacement : Au sud-est du point de téléportation Entrée de Villaroca, vous verrez une étoile flotter au-dessus du sol.

Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous aidant du nuage, pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #23

Emplacement : À l’est du point de téléportation Entrée de Villaroca, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, il faut sauter sur des blocs un à un sans poser le pied par terre ni retoucher un bloc déjà activé. Fiez-vous à l’image ci-dessus pour prendre le bon chemin, en commençant par le premier bloc de droite. En cas de succès, vous débloquerez l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #24

Emplacement : Au sud du Centre d’assistance des activités de la Prairie, sur l’autre rive, vous verrez un sol en bois au milieu de ruines. Sautez et faites une charge vers le sol pour directement atterrir sur l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #25

Emplacement : Légèrement au sud du grand pont reliant la partie nord à la partie centrale de la Prairie venteuse, vous tomberez sur un portail menant à une énigme.

Ici, vous devez amener une boule dans un réceptacle, et il va falloir faire monter des plateformes grâce à des caisses. Rejoignez ces caisses et, face aux plateformes, poussez la caisse la plus à gauche et la caisse du milieu sur la plateforme de gauche.

Ensuite, poussez la caisse de droite sur la plateforme de droite. Enfin, déclenchez la boule pour qu’elle rejoigne son réceptacle. En cas de réussite, allez récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #26

Emplacement : Rendez-vous au grand pont reliant la partie nord à la partie centrale de la Prairie venteuse. Au sommet de la porte sud du pont, une étoile flotte dans les airs. Montez grâce au trampoline de fleurs sur votre droite pour la rejoindre.

Touchez l’étoile et collectez ensuite les autres qui apparaissent dans le temps imparti, ce qui vous fera escalader la porte nord. En cas de succès, l’étoile de Chic se révélera au sommet de celle-ci.

Étoile de Chic #27

Emplacement : À l’est du grand pont reliant la partie nord à la partie centrale de la Prairie venteuse, un poisson du Chic barbote à côté d’un ponton. Sortez votre canne à pêche pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #28

Emplacement : Au nord-ouest du Port de la Prairie, une boule lumineuse flotte au-dessus d’une barque. Touchez-la pour activer un petit jeu où vous devrez trouver le motif d’une étoile, dans un périmètre donné. Ce motif se trouve sur la barque la plus éloignée de la rive. Faites « Examiner » quand vous êtes assez prêt pour révéler l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #29

Emplacement : Rendez-vous au Port de la Prairie, et au bord de l’eau, une étoile flotte au-dessus d’une barque. Touchez-la pour en faire apparaître plein d’autres. Récupérez-les toutes avant la fin du temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #30

Emplacement : Au sud-ouest du point de téléportation Port de la Prairie, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous devez amener une boule à son réceptacle en modifiant l’inclinaison d’une rampe grâce à deux plateformes. Commencez par l’incliner vers la gauche puis, quand la boule a de l’élan et est sur le point de quitter la rampe, allez sur la plateforme de droite pour inverser l’inclinaison et ainsi propulser la boule au-dessus le mur qui le sépare de son réceptacle, ouvrant l’accès à l’étoile de Chic. Quelques essais seront sans doute nécessaire pour se faire au timing.

Étoile de Chic #31

Emplacement : Au nord-est du point de téléportation Colline aux reliques, dans un petit étang, vous verrez un poisson du Chic barboter. Sortez votre canne à pêche pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #32

Emplacement : À l’est du point de téléportation Colline aux reliques, de l’autre côté de la rivière, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous devez amener une boule à son réceptacle. Appuyez d’abord sur le mécanisme de droite pour activer une première boule puis, au moment où elle s’apprête à descendre sur la deuxième rampe, activez l’autre mécanisme pour faire rouler l’autre boule.

La première boule va abaisser la plateforme pour que la seconde puisse être propulsée dans son réceptacle via un tremplin. Une fois que vous avez le bon timing, vous libérerez l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #33

Emplacement : À équidistance des points de téléportation Port de la Prairie et Rue de la colline lacustre, près de la rivière, vous verrez une caisse en bois briller. Brisez-la en faisant une charge au sol et coursez l’étoile volante pour la récupérer.

Étoile de Chic #34

Emplacement : À sud-ouest de l’étoile de Chic #32, vous verrez une étoile flotter au-dessus du sol. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous aidant du nuage quand nécessaire, pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #35

Emplacement : Au nord-ouest du point de téléportation Colline aux reliques, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous devez amener une boule à un réceptacle. Sautez en face et poussez la caisse sur la plateforme à côté.

Revenez au départ activer le mécanisme déclenchant la boule, puis rejoignez immédiatement la plateforme. Votre poids finira d’abaisser la plateforme ce qui permettra à la boule d’être propulsée via un tremplin. Elle rejoindra alors son réceptacle, ce qui libérera l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #36

Emplacement : Légèrement au nord-ouest du point de téléportation Colline aux reliques, et quasi juste à côté de l’étoile précédente, vous verrez une étoile flotter au-dessus le sol.

Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous aidant du nuage quand nécessaire, pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #37

Emplacement : Rendez-vous à l’intérieur de la Caverne à flanc de colline, au niveau point de téléportation Colline aux reliques.

Au premier croisement, allez à gauche et faites quelques sauts sur pour atteindre, en hauteur, une étoile de Chic.

Étoile de Chic #38

Emplacement : Au sud-est du point de téléportation Colline aux reliques, vous verrez un papillon du Chic planer au-dessus de ruines. Aidez-vous de la catapulte à côté pour vous surélever, en effectuant une charge au sol sur le poids opposé à la caisse en bois.

En haut, vous verrez que le papillon va d’un pilier à l’autre. Allez sur le plus grand des deux pour qu’il soit plus facilement à votre portée puis attrapez-le avec le filet à insectes pour le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #39

Emplacement : Au sud-ouest de l’étoile précédente, vous verrez une caisse en bois brillante au beau milieu de ruines. Brisez-la en faisant une charge au sol et coursez l’étoile volante pour la récupérer. Une poursuite un peu technique car il va falloir aller de pilier en pilier.

Étoile de Chic #40

Emplacement : Au nord du point de téléportation Avant-poste du camp abandonné du Souhaiteur exalté, sur l’autre rive, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous devrez progresser grâce à des plateformes qui pivotent à chaque fois que vous sautez de l’une d’entre elles. Commencez par rejoindre la plateforme au fond à droite en faisant attention à la rotation des plateformes bleues.

Une fois de nouveau sur la « terre ferme », appuyer sur le levier pour verrouiller les plateformes bleues. Puis rebrousser chemin pour finalement rejoindre la plateforme où se trouve l’étoile de Chic. Attention désormais à la rotation des plateformes roses.

Étoile de Chic #41

Emplacement : Légèrement au sud-est de l’étoile précédente, et de l’autre côté de la rivière, une caisse en bois brille près de l’eau. Brisez-la avec une charge vers le sol puis courez après l’étoile volante pour la récupérer. Pour y arriver, aidez-vous des tremplins autour de la zone.

Étoile de Chic #42

Emplacement : Dans le petit campement dévasté, près du point de téléportation Avant-poste du camp abandonné du Souhaiteur exalté, vous verrez une étoile qui flotte au-dessus des débris.

Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic. N’oubliez pas la feuille-tremplin en fin de parcours.

Étoile de Chic #43

Emplacement : À l’ouest du point de téléportation Avant-poste du camp abandonné du Souhaiteur exalté, sur l’autre rive, un papillon du Chic flotte dans les airs. Attrapez-le avec votre filet à insectes pour le transformer en étoile.

Étoile de Chic #44

Emplacement : Au sud-ouest du point de téléportation Avant-poste du camp abandonné du Souhaiteur exalté, une étoile de Chic est au sommet d’une tour de guet.

Pour l’atteindre, repérez la caisse dans les environs et poussez-la jusqu’à la base de l’autre tour de guet juste à côté. Faites ensuite quelques sauts pour atteindre l’étoile.

Étoile de Chic #45

Emplacement : Au sud-ouest de l’étoile précédente, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

À l’intérieur, allez droit devant vous sur la plateforme la plus proche et poussez la caisse dans le vide. Ainsi vous serez surélevé et pourrez rejoindre la plateforme un peu plus loin. Montez ensuite sur la droite pour rejoindre une plateforme où il y a trois caisses. Poussez-les toutes sur la plateforme à côté pour l’abaisser au maximum et sautez dessus.

En bas, appuyez sur le mécanisme pour retirer les rampes et révéler l’étoile de Chic. Remontez sur la plateforme et poussez les caisses dans le vide pour être surélevé. À hauteur, hissez-vous pour aller récupérer l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #46

Emplacement : Légèrement à l’ouest de l’étoile précédente, vous tomberez sur un coffre dont s’échappe une aura de vaporeux. Ouvrez-le et battez les ennemis pour faire apparaître l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #47

Emplacement : Au nord du point de téléportation Camp abandonné du Souhaiteur exalté, sur l’autre rive, vous verrez une entrée de caverne en contrebas. Il s’agit de la Caverne du campement.

Progressez et, près de l’eau, vous verrez un coffre dont s’échappe une aura de vaporeux. Ouvrez-le et battez les ennemis pour faire apparaître l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #48

Emplacement : Une fois dans le Camp abandonné du Souhaiteur exalté, vous verrez une caisse en bois briller. Brisez-la via une charge vers le sol et courez rattraper l’étoile de Chic en train de s’enfuir.

Étoile de Chic #49

Emplacement : Au nord-ouest du point de téléportation Camp abandonné du Souhaiteur exalté, vous verrez une étoile flotter au-dessus d’un ponton. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti, en vous aidant du nuage quand c’est nécessaire, pour révéler la véritable étoile de Chic. Cette séquence est un peu technique où il faut jongler entre le nuage et des sauts sur les structures en bois. Ne vous précipitez pas, inutile d’aller plus vite que le nuage.

Étoile de Chic #50

Emplacement : À l’ouest de la Caverne du campement, une étoile repose au sommet d’une tour de guet.

Tout près, vous verrez une caisse en bois. Prenez-la et amenez-la à la base de la tour pour pouvoir atteindre le sommet et ainsi récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #51

Emplacement : Au sud-ouest de l’étoile de Chic #48, dans un coin du Camp abandonné du Souhaiteur exalté, vous verrez un coffre dont s’échappe une aura de vaporeux. Ouvrez-le et battez les ennemis pour faire apparaître l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #52

Emplacement : À l’ouest du ponton où vous avez fait le parcours pour l’étoile de Chic #49, vous verrez une étoile cachée sous un tas de pierres. Au-dessus, un rocher rond peut être poussé. Faites donc pour briser le tas de pierres. Descendez et allez cueillir l’étoile.

Étoile de Chic #53

Emplacement : Au sud de l’îlot du lac à l’ouest du Camp abandonné du Souhaiteur exalté, et quasi à la limite du décor, vous verrez un animal du Chic sur une plateforme en bois. Approchez-vous doucement de lui en maintenant la touche de toilettage, puis relâchez-la quand l’icône apparait pour caresser l’animal et le transformer en étoile.

Étoile de Chic #54

Emplacement : Au bord de l’îlot du lac à l’ouest du Camp abandonné du Souhaiteur exalté, vous verrez un poisson du Chic barboter dans l’eau. Sortez votre canne à pêche pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #55

Emplacement : Légèrement au sud-est de l’étoile de Chic #34, près de la rivière, vous tomberez sur un nid d’oiseau géant. Attendez que l’oiseau soit dans le nid, puis approchez-vous pour le toiletter.

Une fois que c’est fait, monter sur son dos et il vous emmènera jusqu’à une étoile située en hauteur, au sud-ouest. Enfin, sautez et planez pour la récupérer.

Étoile de Chic #56

Emplacement : Au sud du champ où rode le bœufestin, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous devez récupérer toutes les étoiles dans le temps imparti. Vous devrez obligatoirement vous aidez des plateformes mobiles. Suivez donc bien leurs mouvements et, une fois toutes les étoiles récupérées, la véritable étoile de Chic se révèle.

Étoile de Chic #57

Emplacement : À la petite cabane au nord de l’étoile précédente, une boule lumineuse lévite au-dessus une remorque. Touchez-la pour activer un petit jeu où vous devrez trouver le motif d’une étoile, dans un périmètre donné. Le motif d’étoile se trouve sur la gauche sur l’un des rondins de bois composant le tas stocké sous une bâche. Examinez-le pour révéler l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #58

Emplacement : Quasi juste à côté de l’étoile précédente, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, vous devez récupérer toutes les étoiles dans le temps imparti. Attention, sauter sur une dalle l’a fait s’écrouler. Fiez-vous à l’image ci-dessus pour prendre l’itinéraire qui vous fera réussir l’épreuve, en n’oubliant pas de planer quand cela est nécessaire. Ensuite, allez prendre l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #59

Emplacement : Au sud-ouest du point de téléportation Rue de la colline lacustre, une étoile flotte au-dessus le sol.

Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #60

Emplacement : Légèrement au nord-est du point de téléportation Rue de la colline lacustre, un papillon du Chic flotte au-dessus d’une feuille-tremplin. Sautez sur ce dernier, planez et donnez un coup de filet à insectes pour capturer le papillon et le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #61

Emplacement : Au pied du pont reliant la portion centrale de la Prairie venteuse à la zone du palais de la reine, une étoile flotte au-dessus du sol.

Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #62

Emplacement : Au sud-est du Port de la Prairie, en longeant la côte, vous tomberez sur un îlot. Vous y trouverez un poisson du Chic, en train de barboter. Sortez votre canne à pêche pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #63

Emplacement : À l’est de l’étoile de Chic précédente, une caisse en bois brillante se trouve sur la côte. Brisez-la avec une charge au sol pour libérer une étoile volante. Rattrapez-la en courant pour la récupérer.

Étoile de Chic #64

Emplacement : Au nord du mini-jeu Esquive et ruée, près de l’entrée du palais de la reine, une étoile de Chic flotte dans les airs.

Montez sur les ruines tout près puis sautez et planez vers le tremplin de fleurs pour pouvoir atteindre l’étoile.

Étoile de Chic #65

Emplacement : À l’est de l’étoile de Chic précédente, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio menant à une énigme.

Ici, vous devrez faire avancer une boule jusqu’à un réceptacle. Dès le départ, allez jusqu’à la caisse devant vous et poussez-la vers la plateforme au fond à droite de la salle, près du réceptacle. Ensuite, actionnez le mécanisme enclenchant le départ de la boule puis allez rapidement sur la plateforme au bout de la rampe.

La boule va alors rebondir sur le tremplin pour continuer sa route. Dès que c’est le cas, courez vers l’autre plateforme, où se trouve la caisse, pour abaisser suffisamment la plateforme pour que la boule rebondisse une dernière fois afin d’atterrir dans le réceptacle. En cas de succès, l’étoile de Chic sera accessible.

Étoile de Chic #66

Emplacement : Légèrement au nord du point de téléportation Entrée des ruines du palais de la reine, une étoile flotte au-dessus du sol. Touchez-la pour en faire apparaître plein d’autres. Récupérez-les toutes avant la fin du temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #67

Emplacement : Au sud-est de la région Prairie venteuse, au nord du palais de la reine et au bord de la côte, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio menant à une énigme.

Ici, il faut sauter sur des blocs un à un sans poser le pied par terre ni retoucher un bloc déjà activé. Fiez-vous à l’image ci-dessus pour prendre le bon chemin, en commençant par le premier bloc de gauche. En cas de succès, vous débloquerez l’étoile de Chic.

Étoile de Chic #68

Emplacement : À l’est-sud-est du point de téléportation Entrée des ruines du palais de la reine, une caisse en bois brille près d’un point d’observation. Brisez la caisse via une charge au sol, ce qui libérera une étoile volante. Rattrapez-la en courant pour l’obtenir.

Étoile de Chic #69

Emplacement : À l’est de l’étoile précédente, au bord de la falaise, vous verrez un animal du Chic. Approchez-vous doucement de lui en maintenant la touche de toilettage, puis relâchez-la quand l’icône apparait pour caresser l’animal et le transformer en étoile.

Étoile de Chic #70

Emplacement : Légèrement au sud-est du point de téléportation Rue de la colline lacustre, une étoile est inaccessible depuis le sol. Faites quelques pas vers le nord-ouest pour tomber sur un nid d’oiseau géant. Attendez que celui-ci se pose puis toilettez-le.

Vous pouvez alors monter dessus et il vous emmènera jusqu’à l’étoile. Arrivé à son niveau, sautez de l’oiseau pour la récupérer.

Étoile de Chic #71

Emplacement : Au sud du point de téléportation Entrée des ruines du palais de la reine, une aura de vaporeux émane d’un coffre. Ouvrez-le pour faire sortir quelques ennemis. Éliminez-les pour faire apparaître une étoile de Chic.

Étoile de Chic #72

Emplacement : Dans la Caverne de la forêt, au point de téléportation Forêt de l’ouest des ruines du palais de la reine, s’effectue la quête « Trouver le parfum : Mélodie bourgeonnante », vous trouverez le coffre contenant le parfum, dans les hauteurs de la caverne, après avoir fait quelques sauts et battu des vaporeux. Non loin du coffre, vous remarquez un petit passage signalé par quelques blings.

Sautez-jusque là-bas pour arriver dans une grande salle. Une étoile de Chic est en haut d’un pilier. Pour l’atteindre, poussez d’abord la caisse comme ci-dessus, de sorte à atteindre le pilier en face. Sautez ensuite de pilier en pilier jusqu’à l’étoile.

Étoile de Chic #73

Emplacement : Pour cette étoile vous aurez d’abord besoin d’un vélo du Chic, que vous pourrez trouver auprès des agences de location (icône de vélo sur la map). Il y en a notamment une au point de téléportation Rue de la colline lacustre. Ensuite, c’est un peu technique mais vous devrez pédaler en passant sur la dalle lumineuse, ce qui vous donnera un petit boost de vitesse. Puis, au bord du vide, sautez avec votre vélo pour atteindre l’étoile située en hauteur.

Étoile de Chic #74

Emplacement : Vers l’ouest du palais de la reine, trois rochers ronds sont au sommet d’une pente, au bout de laquelle une étoile est cachée par un mur de pierre. Poussez un des rochers pour qu’il dévale la pente et brise le mur, vous permettant de récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #75

Emplacement : Au coin nord-ouest du palais de la reine, une étoile est cachée par un sol en bois. Sautez par-dessus et effectuez une charge au sol pour briser le sol et récupérer l’étoile.

Étoile de Chic #76

Emplacement : Vous trouverez cette étoile de Chic en hauteur, dans la partie nord-ouest du palais de la reine. Sautez et planez pour la récupérer.

Étoile de Chic #77

Emplacement : Dans la partie nord-est du palais de la reine, une brèche dans le mur cache une étoile de Chic.

Étoile de Chic #78

Emplacement : Dans la partie est du palais de la reine, une feuille-tremplin vous amènera sur les toits. Sautez dessus pour les atteindre.

En haut, faites le tour par la gauche puis montez sur les planchez pour atteindre une étoile flottante. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Redescendez en les récupérant toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #79

Emplacement : Dans un recoin de la partie est du palais de la reine, vous tomberez sur un portail du Domaine Curio, menant à une énigme.

Ici, il va falloir rejoindre l’étoile de Chic en sautant sur des plateformes colorées. Seules les vertes comptent, car les rouges vous font tout recommencer. Problème, la couleur disparaît à l’approche de ces plateformes. Fiez-vous donc à l’image ci-dessus pour mener votre escalade.

Étoile de Chic #80

Emplacement : Depuis le point de téléportation Grande tour des ruines du palais de la reine, grimpez jusqu’au sommet. En haut, approchez-vous du vide. Grâce à la vision de Momo, vous apercevez une étoile en contrebas. Jetez-vous vers elle et planez une fois à sa hauteur pour atteindre le balcon sur lequel elle se trouve.

Étoile de Chic #81

Emplacement : Dans la partie sud du palais de la reine, vous pouvez escalader des ruines. Faites donc pour rejoindre une énorme brèche.

Juste à côté se trouve un tremplin de fleurs. Sautez dessus pour atteindre la charpente, où vous attend une étoile de Chic.

Étoile de Chic #82

Emplacement : Légèrement au sud-est du palais de la reine et au sud du mini-jeu Chiclisme : course, une étoile flotte au-dessus du sol.

Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles. Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic.

Étoile de Chic #83

Emplacement : Légèrement au sud-ouest du palais de la reine, un papillon du Chic vole au-dessus de ruines. Sautez et planez si besoin pour être à hauteur du papillon, puis sortez votre filet à insectes pour le transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #84

Emplacement : Au sud du palais de la reine, vous tomberez sur un nid à oiseau géant. Attendez que celui-ci se pose puis toilettez-le.

Ensuite, montez dessus et il vous emmènera à une étoile située en hauteur. Sautez de l’oiseau quand vous serez suffisamment près pour la récupérer.

Étoile de Chic #85

Emplacement : Au pied du palais de la reine, au sud-est, une étoile flotte au-dessus du sol. Touchez-la pour faire apparaître plein d’autres petites étoiles.

Récupérez-les toutes dans le temps imparti pour révéler la véritable étoile de Chic. Un peu de plateforme et de combat contre les vaporeux seront requis.

Étoile de Chic #86

Emplacement : À l’est du palais de la reine, au bord de la côte et dans l’eau, vous pouvez poser le pied sur quelques nénuphars. Ici, un poisson du Chic barbote. Sortez votre canne à pêche pour qu’il morde à l’hameçon. Dès que c’est fait, tirez à l’opposé de la direction de nage du poisson, puis martelez la touche d’action pour le ramener vers vous. Recommencez jusqu’à sortir le poisson de l’eau, le faisant ainsi se transformer en étoile de Chic.

Étoile de Chic #87

Emplacement : Dans un recoin côtier au sud-est du palais de la reine, vous verrez l’entrée de la Caverne de la falaise du lac. Entrez puis prenez le chemin de gauche.

Continuez de progresser dans la caverne tout en battant les vaporeux sur la route pour atteindre finalement l’étoile de Chic au bout de la boucle.

Étoile de Chic #88

Emplacement : À l’extrême sud de la région, près de la grande porte menant au royaume de Cœurartiste, une étoile de Chic se trouve tout près d’une paroi rocheuse. Sautez de rebord en rebord pour atteindre l’étoile.

Vous savez désormais tout ce qu’il faut savoir sur les étoiles de Chic de la Prairie Venteuse. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour retrouver toutes les informations, astuces et guides sur Infinity Nikki.