Parmi les conseils mentionnés, certains se révèlent simples à appliquer d’entrée de jeu pour installer rapidement une routine efficace. Et vu tout ce qu’il y a à faire dans Infinity Nikki, le plus vous serez rôdé, le mieux vous occuperez votre temps.

Adoptez une routine quotidienne optimale

C’est la base des gacha games et autres free-to-play : ils fonctionnent sur des systèmes vous encourageant à revenir dessus tous les jours, octroyant des récompenses journalières. Dans Infinity Nikki, vous trouverez donc une grosse quantité de choses à faire quotidiennement pour optimiser votre collecte de ressources, d’argent ainsi que votre progression globale. Évènements, souhaits quotidiens, voyage de Mira ou encore la récupération de matériaux et la collecte d’expertise, épluchez tout ce qui peut être obtenu à l’occasion d’une nouvelle journée. On vous détaille d’ailleurs la meilleure manière d’organiser votre session au sein de notre article dédié.

Surveillez les notifications du Poir’pote

Dans la continuité du point précédent, guettez si votre Poir’pote a de nouvelles notifications à force d’accomplir des actions. Cette tablette s’obtiendra assez rapidement, au début de l’histoire principale et elle centralise tous les menus du jeu. Votre garde-robe, les esquisses, le niveau Mira, bref, tout est regroupé ici. Et parmi ces catégories, beaucoup concernent un suivi de progression, comme les onglets « Formations », « Catalogue », ou justement « Niveau Mira ».

Dès qu’une récompense est disponible, un point rouge sera affiché à côté des catégories correspondantes. Et comme il est très facile de se laisser porter par le jeu, on peut régulièrement oublier d’aller valider certaines récompenses. Idem concernant le système de discussion utilisé par les PNJ dans l’onglet « Amis » ou bien votre boîte de messagerie dans laquelle vous recevrez parfois des récompenses. Faites donc un check-up régulier pour gagner des ressources et rester à jour.

Entrez les codes de récompenses dès leur disponibilité

S’il y a bien des manières de récupérer des récompenses dans Infinity Nikki, il y en existe une à laquelle on ne pense pas forcément en jouant, puisqu’elle n’est pas tout à fait incluse dans le jeu à proprement parler. On veut parler des codes bonus, délivrés ponctuellement et qui doivent être activés dans le menu pause. Ces codes sont susceptibles de vous donner des blings, des diamants, et tout un tas d’autres ressources une fois rentrés. On vous a d’ailleurs préparé un article dans lequel on vous explique tout, regroupant tous les codes encore actifs.

Récupérez un maximum de ressources…

C’est peu dire qu’Infinity Nikki dispose d’une énorme quantité d’éléments à récupérer. Si pas mal d’entre eux s’obtiennent via les menus, vous ne serez évidemment pas en reste au cours de votre exploration. Basiquement, des blings seront dispersés un peu partout et représente donc une source d’argent facile. Ensuite, entre les différents types de plantes à ramasser, les espèces animales à toiletter ou encore les insectes à chasser et les poissons à pêcher, vous aurez de quoi faire pour disposer de matériaux utiles à la confection et l’amélioration de vos tenues. De plus, ces ressources vous serviront aussi à obtenir de plus grandes récompenses au sein du défi du royaume de l’Ascension, par exemple.

… et explorez le monde ouvert le plus possible

Outre les ressources liées à la conception de vêtements, deux autres collectibles hyper importants foisonnent dans le monde d’Infinity Nikki : les étoiles du Chic et les rosées de l’inspiration. Il y en a en très grand nombre absolument partout, alors gardez l’œil ouvert. Ce sera d’autant plus vrai du côté des rosées de l’inspiration, qui se trouvent souvent dans les airs, sur les toits des maisons, dans des recoins d’immeubles ou de roche, ou encore au bord des plages.

Les étoiles sont essentielles au déblocage de capacités et compétences dans le menu Cœur de l’Infini, tandis que les rosées servent à débloquer des esquisses de tenues pour des ensembles bien précis. Ces rosées doivent être données à Kiro la kadence, la créature qui élit domicile aux Montagnes du Souvenir. Enfin, n’oubliez pas non plus les centaines de coffres à ouvrir un peu partout, rapportant diamants, exp ou encore blings. Les coffres plus rares, avec une aura lumineuse, contiennent même des vêtements.

Faites monter votre niveau de styliste

Le niveau de styliste est un chantier de progression dont il faut s’occuper au plus vite, et ce sur le long terme. Visible dans le menu « Formations », vous disposez d’un grade de styliste, améliorable en réussissant des défis permanents ainsi que des objectifs quotidiens. Vous obtiendrez alors des ressources comme des cristaux de résonite, des cristaux d’énergie ou encore de blings. De plus, vous récupérez un badge correspondant au nouveau rang obtenu. Enfin et surtout, monter son rang de styliste permet d’aller plus loin dans l’histoire principale. Pour monter au mieux son niveau de styliste, n’hésitez pas à jeter un œil du côté de notre article centré sur cette mécanique.

Ne négligez ni l’histoire principale ni les quêtes annexes…

Ce conseil peut paraître tout bête mais croyez-nous, et le point précédent le prouve, il est très facile de se laisser absorber par le monde ouvert de Infinity Nikki. Entre les étoiles du Chic, les rosées de l’inspiration, ou tout simplement les ressources disponibles à profusion, la trame principale ainsi que les quêtes annexes peuvent rester plus longtemps en suspens que ce que l’on croit.

Pourtant, avancer dans l’histoire permet de débloquer des tenues de capacité, rapporte pas mal d’expérience pour votre Niveau Mira et donne accès à des outils utiles comme l’appareil photo ou encore le vélo du Chic. En ce qui concerne les quêtes annexes, là aussi des récompenses sont à récupérer en cas d’accomplissement. Selon le type de quête, diamants, blings, vêtements ou autres joyeusetés seront à vous en les terminant.

… et n’oubliez pas non plus les mini-jeux

Une autre astuce élémentaire qui a quand même son importance. Parmi les activités disponibles dans le monde de Mirabilis, plusieurs mini-jeux vous attendent. Certains sont des jeux tactiques, et peuvent être trouvées à quelques endroits précis dans chaque région. Et à chaque région son mini-jeu. Il y a le mini-jeu de la grue en papier à faire traverser au sein d’un parcours d’obstacle, un autre où l’on tire une bille ou encore un jeu de bonneteau avec des poupées russes. Réussir une première fois un de ces mini-jeux donnent diamants et blings, ce qui est toujours ça de pris. De plus, Ciceto, un habitant de Fleur-de-souhait qui vous confiera un Guide du folklore, vous donnera 25 diamants par tranche de 2 mini-jeux réussis.

Les autres mini-jeux sont symbolisés sur la map par l’icône d’un drapeau. À ces endroits, un PNJ vous demandera de participer à une activité pour 100 blings. Autrement dit, une bouchée de pain. Le mini-jeu proposé varie selon l’endroit. Il peut s’agir de pousser une balle dans des cercles lumineux, ou bien d’un parcours à pied ou en vélo, toujours à travers ces fameux cercles. Si vous faites un score assez élevé, vous obtiendrez des diamants. Et en faisant le meilleur score, vous en aurez davantage. Ces petites activités sont la parfaite occasion de collecteur un petit peu de ressources tout en marquant aussi une pause dans votre exploration ou vos quêtes, pour mieux les reprendre ensuite.

Gérez bien vos cristaux pour la Résonance…

Si vous êtes habitué aux gacha games, alors l’idée de tirage devrait faire tilt. Là encore, Infinity Nikki vous propose de récupérer des tenues élaborées, exclusives à un système tirage appelé Résonance. Ce menu, cliquable depuis la roue des raccourcis ou depuis le Poir’pote, vous encourage à dépenser vos cristaux de résonite ainsi que des cristaux de révélation. Les cristaux de résonite, les bleus, vous permettent de lancer un tirage pour obtenir l’une des tenues proposées de manière permanente. Les cristaux de révélation, les roses, sont presque encore plus précieux puisqu’ils vous donnent une chance d’obtenir des tenues non seulement exclusives mais aussi temporaires.

Si l’on peut en avoir de différentes manières, en progressant dans le Voyage de Mira, en rentrant des codes ou bien en obtenant des bonus quotidiens, leur nombre reste assez limité à l’échelle de plusieurs dizaines d’heures de jeu. Gardez donc en tête la tenue dont vous souhaitez privilégier l’obtention des différentes pièces. Il reste possible de récupérer des cristaux de résonite et de révélation grâce à la boutique, mais à part via les bribes de sérénité amassées en obtenant des doublons durant les tirages, il faudra passer à la caisse.

… et faites globalement attention à vos dépenses

De manière plus générale, et en mettant de côté le fait d’injecter du vrai argent au sein d’Infinity Nikki, dépenser dans le jeu doit souvent rester une affaire de prudence. La monnaie principale, les blings, s’accumulent de moult façons, comme la réussite de souhaits quotidiens, le passage d’un niveau Mira ou bien au terme des défis du royaume de l’Ascension. Le truc, c’est qu’elle peut aussi être dépensée de bien des manières. Vêtements tout prêts, poissons, herbes, tissus de qualité, tout y passe.

Les blings servent aussi à participer au Surprise-o-Matic. Il s’agit d’un autre gacha où, contre 20 000 blings, un vêtement au hasard est obtenu. Enfin, vous aurez également besoin de blings pour valider capacités et compétences au sein du menu Cœur de l’Infini.

Vous l’aurez compris, l’argent peut très vite partir en fumée. Priorisez donc vos achats et gardez vous une marge pour ne jamais manquer de blings. Et il en va de même pour toutes vos ressources, notamment lorsque vous vous lancerez dans des confections.

N’hésitez pas à passer le temps

Un cycle jour/nuit ponctué d’une météo variable occupe une place plutôt importante dans Infinity Nikki. Il conditionne l’avancée des quêtes, en devant se rendre à tel endroit entre telle heure et telle heure, et il influe aussi par exemple sur la faune et la flore, où certaines espèces ne peuvent être cueillies uniquement de jour ou de nuit. Si vous êtes pressés, il est tout à fait possible de passer le temps grâce à votre Poir’pote. Choisissez l’onglet « Cours Poir’pote » dans votre inventaire et optez pour l’heure à laquelle vous voulez switcher. Au terme du mini-jeu, le temps sera passé avec succès. Notez que vous pouvez décider de passer ledit mini-jeu (touche Triangle sur PlayStation)

Pour plus d’informations et d’astuces sur Infinity Nikki, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.