Infinity Nikki – Liste des trophées / succès

Disponible depuis le 5 décembre sur PC, PlayStation et smartphones, Infinity Nikki comporte 24 trophées, dont 1 platine, pour un total de 1260 points PSN. On retrouve 7 trophées en or, 7 trophées en argent et 10 trophées en bronze.

Platine

La quête du style est éternelle

Remporter tous les trophées listés ci-dessous

Or

Promis, c’est la dernière fois

Tenter votre chance au Surprise-o-matic 1 000 fois

Collecter 100 eurêkas iridescents

Activer 50 flèches de distorsion

Collecter 250 étoiles de Chic

Atteindre le niveau 24 de kadence

Prendre 100 photos

Obtenir toutes les esquisses de la tenue Aurosa des souhaits

Argent

Mes vêtements sont incroyables

Collecter 10 tenues de capacité

Collecter 100 esquisses

Ouvrir 100 coffres

Purifier 500 vaporeux

Terminer le défi du Puits de la Fortune (Difficile) dans le royaume d’Eurêka en 80 secondes

Terminer le défi de l’entrepôt de rêves (Difficile) dans le royaume d’Eurêka en 120 secondes

Bronze