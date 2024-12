Que faire quotidiennement dans Infinity Nikki ?

Voici les tâches que vous devez absolument faire chaque jour dans Infinity Nikki pour obtenir le plus de ressources possibles.

Les souhaits quotidiens

Les souhaits quotidiens correspondent à des quêtes journalières. Il y en a 6 à réaliser chaque jour, mais 5 suffisent pour obtenir toutes les récompenses du jour.

Voyage de Mira

Il s’agit concrètement du Battle Pass d’Infinity Nikki. Il existe une version payante et une version gratuite. Même en vous cantonnant à cette dernière, vous pouvez récupérer de précieux matériaux et bonus. Pour débloquer les paliers, vous devez accomplir des tâches quotidiennes et mensuelles.

Les évènements

Cela peut sembler évident, mais c’est parfois oublié. Infinity Nikki possède une page dédiée aux événements qui indique les activités temporaires en cours, ainsi que les récompenses journalières à récupérer (comme celles disponibles à l’occasion du lancement du jeu).

Dépensez votre énergie vitale

L’énergie vitale correspond, plus ou moins, à l’endurance, comme dans de nombreux gacha games. Cette énergie limite les actions que vous pouvez réaliser chaque jour. Pour vérifier la quantité d’énergie dont vous disposez, ouvrez la carte et regardez en haut à droite. L’énergie se recharge avec le temps et, généralement, elle se remplit entièrement chaque jour si vous jouez à peu près au même moment. Pour la dépenser, accomplissez les défis du royaume (via un portail de téléportation) afin d’obtenir des Eurêkas, de l’argent et de l’expertise pour vos tenues de capacité.

Gagner un maximum d’expertise chaque jour

En parlant d’expertise, il est crucial de l’augmenter quotidiennement. L’expertise détermine votre maîtrise de chaque « métier » associé à une tenue de capacité. Notez que la progression est limitée à 100 points pour les tenues de capacité et à 200 points pour la collecte. Rassurez-vous, un message vous avertira lorsque vous aurez atteint le maximum journalier.

