La date de sortie de la version PS5 d’Indiana Jones et le Cercle Ancien fuite, et c’est pour bientôt

Les précommandes ouvriront avant la fin du mois

Puisque l’insider a désormais une fiabilité des plus réputées et qu’il se trompe rarement (comme en témoignent ses informations sur Death Stranding 2 tout récemment), on peut se fier aux informations rapportées dans son nouvel article publié sur Dealabs. Il est ainsi question de la date de sortie de cette version PS5 d’Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui semblait se positionner quelque part dans le mois d’avril selon d’autres journalistes du milieu. On peut donc y lire que le jeu devrait sortir sur la console de Sony le 17 avril prochain, du moins pour sa version standard.

Car Microsoft a désormais pris pour habitude de sortir des éditions Premium et Deluxe qui offrent quelques jours d’accès anticipé. billbil-kun précise donc qu’une édition Premium à 109,99 € sera lancée et donnera notamment accès à deux jours d’accès anticipé au jeu, pour y jouer dès le 15 avril. Les précommandes devraient quant à elles démarrer d’ici le 25 mars prochain, ce qui veut dire que l’annonce officielle ne devrait plus tarder.

Pour en savoir un peu plus sur cet Indiana Jones et le Cercle Ancien, rendez-vous sur notre test ou sur notre soluce complète du jeu.