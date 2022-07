Immortality est reporté à la dernière minute, le jeu arrivera plus tard cet été

Après toutes ses apparitions lors du Summer Game Fest, on pensait que le prochain jeu de Sam Barlow, Immortality, était déjà fin prêt pour sa sortie. Le titre avait planifié sa sortie pour le 26 juillet prochain, et alors qu’on se préparait à l’accueillir, changement de plan de dernière minute, puisque le titre est repoussé d’un mois complet.

L’enquête est repoussée d’un mois

Désolé de vous l’apprendre, mais il faudra encore un peu patienter pour découvrir l’histoire intrigante d’Immortality. Le titre n’est donc plus prévu pour le 26 juillet, mais pour le 30 août prochain.

Sam Barlow s’est exprimé à propos de ce report soudain :

« Il a fallu des décennies pour que le travail de Marissa Marcel trouve la lumière du jour, nous sommes donc heureux de passer un mois de plus pour garantir que l’expérience soit aussi soignée que possible. Nous espérons que tous ceux qui attendent le jeu comprendront ce mal nécessaire et continueront à se préparer à creuser le mystère le plus complexe auquel j’ai essayé de répondre jusqu’à présent : ce qui est arrivé à Marissa Marcel. »

L’enquête devra donc attendre un peu, puisque le jeu nécessite encore un tout petit peu d’affinage. Immortality sortira donc le 30 août sur PC et Xbox Series (Game Pass), ainsi que sur iOS et Android via Netflix.