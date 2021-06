Immortality : Sam Barlow (Her Story) tease son prochain jeu

Immortality était la surprise finale du Future Games Show spécial E3 2021. Il s’agit du nouveau projet de Sam Barlow et son studio Half Mermaid après Telling Lies ou Her Story.

Oui, autant faire un jeu directement sur le cinéma

Barlow est connu pour ses jeux utilisant des images en prises de vues réelles mais pour l’instant pas d’actrice ou d’acteur annoncés pour Immortality. Enfin si, il y a quand même Marissa Marcel, une actrice qui sera au cœur de l’intrigue.

Il s’agit d’une star de cinéma mais aucun de ses films n’est jamais sorti. En 1968, elle a tourné dans Ambrosio (Project Ambrosio était d’ailleurs le nom de code du jeu jusqu’à présent), puis en 1970, elle était le rôle principal de Minsky. Après une longue pause, elle revient en 1999 avec Two of Everything.

Personne ne sait pourquoi ces long-métrages n’ont jamais atteint les salles, ni même s’il en reste des exemplaires visibles. Et le mystère continue avec la disparition de Marissa Marcel elle-même. On suppose que trouver des réponses à toutes ces questions sera le but du jeu dans Immortality.

L’an dernier, le créateur prévenait sur son blog de son studio que son nouveau projet était d’un jeu d’horreur, mais une horreur psychologique qui nous poursuivrait après nos sessions. La page Steam du jeu nous prévient du contenu mature citant par exemple de la violence et des scènes de sexe. C’est d’ailleurs le moment idéal pour vous prévenir de faire attention puisqu’il existe une actrice homonyme spécialiste du contenu pour adultes.

On peut signaler qu’au lieu d’étaler un beau casting, le trailer étale des beaux noms de scénaristes. En plus de Barlow lui-même, on retrouve donc Allan Scott, scénariste du classique des années 70 Ne vous retournez pas (Don’t Look Now) et créateur de la beaucoup plus récente série Le Jeu de la Dame (Queen’s Gambit).

Nous avons ensuite l’auteure Amelia Gray que l’on connait pour des épisodes de Mr. Robot ou Maniac et qui avait déjà participé à Telling Lies. Et on termine avec un collaborateur régulier de David Lynch, Barry Gifford. Il est à l’origine des romans Sailor et Lula (Wild At Heart) dont le premier a été adapté par Lynch avant de co-écrire avec lui par exemple Lost Highway.

Autant dire que tout cela donne très envie mais il faudra attendre 2022 pour voir Immortality arriver sur PC.