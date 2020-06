Immortal Life : Le RPG sortira également sur PS4 et Switch

Annoncé depuis un moment et complètement inconnu au bataille, Immortal Life a refait surface au cours de l’Indie Live Expo qui se tient actuellement. Sans apporter de nouvelles images ou de nouveaux détails, les développeurs sont venus pour nous annoncer des versions Switch et PlayStation 4 de leur jeu aux côtés de la mouture Steam précédemment annoncée.

Un mix entre simulation et RPG

Si vous n’aviez pas encore entendu parler d’Immortal Life, c’est normal. La première fois qu’il s’était véritablement montré, c’était en décembre 2019 avec les quelques visuels que vous pouvez voir plus bas. Il s’agit d’un jeu à la croisée du RPG et du jeu de simulation développé par le jeune studio chinois YiFang Studio. Et s’il s’est montré discret, c’est que, malgré sa présence sur Steam, il n’est prévu pour le moment qu’en Chinois Traditionnel si l’on en croit sa fiche.

Les développeurs viennent cependant d’annoncer que des moutures PlayStation 4 et Nintendo Switch étaient actuellement en cours de développement. Elles rejoindront la sortie PC prévue elle, pour le troisième trimestre 2020. Cela semble donc destiné au territoire asiatique, bien que certains espèrent probablement déjà une localisation occidentale, au moins en anglais, sa direction artistique colorée et chatoyante ne laissant pas de marbre.