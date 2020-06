Indie LIVE Expo 2020 : 150 jeux indépendants seront présentés

Malgré les reports de nombreux événements prévus cette semaine comme la présentation des jeux PlayStation 5, le PC Gaming Show et The Guerilla Collective, l’Indie LIVE Expo 2020 est maintenu. La conférence japonaise sera diffusée demain de 13h à 16h en France sur Youtube et Twitch et montrera pas moins de 150 projets indépendants issus de studios du monde entier.

Sony participera à l’événement

Selon Gematsu, en plus de proposer des émissions diverses et variées pendant trois heures, Shuhei Yoshida, responsable des initiatives indépendantes chez Sony, et Jenova Chen, co-fondateur de thatgamecompany (Journey), s’exprimeront par l’intermédiaire d’un message vidéo. Parmi les autres participants à l’événement, on retrouvera des entreprises comme Cygames (Granblue Fantasy Relink), Playism (Night in The Woods) ou encore 11 bit studios (Frostpunk).