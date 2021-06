Immortal Life nous fait savoir qu’il va bien avec un très court trailer

Il y a peu s’est tenue une longue présentation de jeux indépendants avec l’Indie Live Expo 2021. Quelques titres ont été officialisés, à l’instar de Grow: Song of the Evertree ou encore Palword, et d’autres ont fait acte de présence. C’est le cas du jeu Immortal Life, qui n’a malheureusement pas dit grand chose, si ce n’est diffuser quelques images supplémentaires.

L’accès anticipé arrive

Déjà présenté lors du précédent Indie Live Expo, Immortal Life n’a diffusé qu’un court trailer d’une dizaine de secondes. On y aperçoit quelques nouvelles images de gameplay mais le titre reste encore bien avare en longues séquences. Cependant, il a le mérite de rassurer les joueuses et joueurs quant à sa son développement.

Les studios 2P Games et YiFang nous expliquent alors que le projet suit son chemin et qu’il arrivera bel et bien en accès anticipé pour cette année 2021. Pour rappel, Immortal Life est un RPG avec des éléments de jeu de simulation qui sortira également sur PlayStation 4 et Nintendo Switch lors de sa sortie définitive.