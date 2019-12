Parmi les objets à collecter dans Star Wars Jedi: Fallen Order, il y a des échos de Force et des Secrets à dénicher. Ces derniers comptent pour différents trophées / succès, respectivement Écho-location et Collectionneur. Dans ce guide, on vous liste l’ensemble des Echos de Force et Secrets à trouver sur Ilum avec leur emplacement exact.

Où se trouvent les Échos de la Force à Ilum ?

Avant de continuer, rappelons plusieurs choses : Chaque Secret compte compte un Echo de Force. De plus, chaque Capsule de Stim compte également comme un Secret. De plus, il n’est pas nécessaire d’obtenir tous les échos pour avoir le 100%.

Histoire que cela soit plus simple dans votre quête, on vous liste ici l’ensemble des échos de Force sur Ilum. C’est à dire que si vous cherchez les scans – non obligatoires pour le platine – on a aussi prévu une soluce pour ça. Mais ici, ce ne sont que les échos et secrets.

Les secrets présents sur Ilum (faites CTFL + F pour les trouver) :

L’entrée en collecte (La Collecte)

La fierté du Novice (La Collecte)

Novice perdu (La Collecte)

Voici d’autres guides concernant Ilum:

Lac Brisé

Secret : 1. L’entrée en collecte (La Collecte)

Description : Les novices venaient ici pour le rite de la Collecte, un test que tout Jedi doit passer pour construire son sabre laser.

Emplacement : Au tout début de votre arrivée sur Ilum, après les différentes courses sur les murs

Récompenses : Essence de Force

1. Maître Mar Ti Kam’ROn (Etudes Jedi)

Description : Un mémorial érigé sur un site de méditation souvent utilisé par le vénérable Maître Jedi Mar Ti « Bucky » Kam’Ron. Ce dernier s’est souvent rendu ici au cours de sa vie, afin de réfléchir aux résultats de ses aventures.

Emplacement : Lorsque vous escaladez le mur pour rentrer dans les cavernes de glace, continuez de grimper au lieu de passer par la plateforme à gauche. Grimpez tout en haut (c’est haut), et vous trouverez le chapeau au sommet.

Temple Jedi

5. Novice en colère (La Collecte)

Description : Un module abandonné par une novice frustrée. Certains réussissent là où d’autres échouent. Celle-ci a cédé à sa colère.

Emplacement : Lors du passage sous l’eau après la salle du cristal, dans une salle de la grotte.

Cavernes de cristal

2. A La recherche des cristaux (La Collecte)

Description : Un cristal découvert par un novice, mystérieusement laissé là.

Emplacement : Dans la salle où vous façonnez votre nouveau sabre-laser.

Secret : 3. La fierté du Novice (La Collecte)

Description : Ce sac appartenait à un Maître Jedi qui essayait de transmettre sa sagesse à un novice.

Emplacement : Ne pourra être obtenu qu’une fois en possession du sabre-laser. Retournez alors dans la zone où vous avez croisé le premier droïde sonde, puis partez à gauche. Vous pourrez désormais créer un nouveau passage.

Récompenses : Essence de vie

4. Novice effrayée (La Collecte)

Description : Une besace abandonnée par une novice en proie à la peur et à la frustration.

Emplacement : Pour notre part, c’est celui-ci qui nous a bloqué à 96% d’explorer sur Ilum. Lorsque vous devez faire tomber un rocher dans l’histoire (avant d’arriver à la zone où il y a un peu d’eau), vous avez un mur à grimper. Au lieu de monter, descendez pour trouver une petite plateforme où se trouve cet écho de force. Il se situe donc pas loin du point de méditation.

Secret : 6. Novice perdu (La Collecte)

Description : Les restes d’un camp. Un Maître Jedi était préoccupé par un novice disparu dans les cavernes.

Emplacement : Après le point de méditation des cavernes, vous aurez un embranchement possible, où un chemin avec une corse est relativement visible. Passez par là puis suivez le chemin entre double saut, course sur le mur et grimpette. Vous trouverez le secret au bout.

Récompenses : Essence de vie

Vous pouvez consulter notre soluce complète de Star Wars Jedi: Fallen Order pour tout connaître du jeu. Il est aussi possible de retourner voir tous les collectibles à ramasser dans le titre.