Du multijoueur pour Horizon Zero Dawn 2 ?

Horizon Zero Dawn 2 pourrait bien avoir des fonctionnalités multijoueurs si l’on en croit les offres d’emploi postées par le studio sur son site. Précisons tout de même que Sony n’a toujours rien officialisé mais il est certain que Guerrilla Games travaille sur une suite qui verra forcément le jour sur PS5.

Du multijoueur entre chasseurs ?

Tout d’abord, prenons la première offre concernant la recherche d’un Senior Game Programmer. L’un des points listés dans les objectifs est de travailler sur les « fonctionnalités d’un monde ouvert épique ». Toujours dans cette même annonce, on note qu’elle précise qu’une expérience dans les jeux multijoueur est souhaitée.

Toutefois, l’autre offre d’emploi qui nous donne vraiment des indices concernant de possibles fonctionnalités multijoueurs dans Horizon Zero Dawn 2, c’est l’annonce concernant la recherche d’un ingénieur pour les serveurs de jeu. Dans les détails de l’offre, il est précisé que cela concerne un jeu non annoncé. On remarque également la mention : « Vous allez travailler sur des systèmes comme le matchmaking, des tournois, des clans, et des classements ».

Il est vrai que puisque l’on parle de Guerrilla, il pourrait potentiellement s’agir d’un nouveau Killzone pour la PS5 ou le fameux reboot de SOCOM dont certaines rumeurs faisaient écho il y a quelques mois, mais le timing semble curieux. Cela rappelle également le mode multijoueur pour The Last of Us 2 qui est toujours d’actualité selon Naughty Dog, mais qui ne sera pas présent dans le jeu et prendra une autre forme à l’avenir.

On rappelle que Horizon Zero Dawn premier du nom devrait aussi sortir sur PC cette année.