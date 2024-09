Le prix de Horizon Zero Dawn est remonté sur le PlayStation Store suite à l’annonce du remaster

Si vous comptiez acheter la version PS4 de Horizon Zero Dawn pour ensuite la mettre à niveau afin de réaliser des petites économies, vous pouvez oublier. Durant pas mal de temps, Horizon Zero Dawn Complete Edition était disponible à l’achat sur le PlayStation Store au prix de 19,99 €, soit le prix de base de tous les jeux de la gamme PlayStation Hits. Mais depuis l’annonce du remaster, Horizon Zero Dawn a vu son prix être augmenté pour passer à 39,99 € sur le PlayStation Store, aussi bien pour le jeu de base que celle avec le DLC.

Oh PlayStation… I enjoy your platform but why do you have to counter good things with really bad ones??

They've secretly raised the price of Horizon Zero Dawn on PS4 from £15.99 to £34.99 – so you dont grab the PS5 version for £25.99 once the upgrade goes live.

Why @Guerrilla pic.twitter.com/EthlUAUC2d

— GamePitt – Detailed Game Reviews (@GamePittReviews) September 25, 2024