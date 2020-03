Horizon : Zero Dawn Complete Edition arrive sur PC cet été

Avec les multiples rumeurs autour du titre de Guerrilla Games, on ne doutait plus vraiment de la sortie prochaine de Horizon : Zero Dawn sur PC. Cela est maintenant confirmé, Aloy débarquera bien sur nos machines tout bientôt, dès cet été.

Une sortie enfin confirmée

C’est le nouveau président de Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, qui a confirmé cela. L’homme qui était anciennement à la tête de Guerrilla a annoncé lors d’une interview avec PlayStation Blog que Horizon : Zero Dawn arriverait sur PC durant l’été, mais précise que le studio donnera plus d’information prochainement.

En attendant, la page Steam du jeu est déjà en ligne, et nous montre que les joueurs PC auront droit à une Complete Edition, qui comprend donc le DLC Frozen Wilds ainsi que quelques objets in-game.

On devrait donc en apprendre plus dans les jours à venir avec un communiqué officiel du studio.