Horizon Forbidden West : Découvrez un nouveau trailer centré sur les machines

Guerrilla ne s’arrête décidément plus. La sortie du titre se rapproche et la communication autour de Horizon Forbidden West commence à s’emballer. Rien qu’hier, on pouvait déjà découvrir à quoi allait ressembler la version PS4 du jeu, et c’est aujourd’hui un tout nouveau trailer qui nous est offert, après celui qui a été montré lors des Game Awards la semaine passée.

Les machines de l’Ouest

Ce n’est pas la première fois que le studio nous parle des machines de ce nouvel opus, mais ce nouveau trailer permet de les voir un peu plus en action. Il se concentre surtout sur les machines suivantes : le Rampant, le Gyrodorse et enfin l’Aile-d’hélion.

De redoutables ennemis pour Aloy, qui pourra dompter certaines des machines mais qui devra faire face à celles et ceux qui sont capables de faire la même chose. On découvre également trois images en plus visibles ci-dessous qui illustrent les machines ainsi que notre héroïne.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles.