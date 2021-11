Horizon Forbidden West : Guerrilla Games nous parle des machines de cet épisode

En attendant une nouvelle présentation en vidéo, Horizon Forbidden West fait l’objet de nombreux billets sur le PlayStation Blog, où les artistes de Guerrilla Games nous en apprennent un peu plus sur leur futur jeu. Après s’être concentrés sur les nouveautés de gameplay à attendre dans le titre, les développeurs reviennent cette fois-ci sur les terribles machines qu’Aloy devra affronter.

Des machines plus dangereuses que jamais

Comme on a pu le voir dans la dernière présentation de gameplay du jeu, notre héroïne va croiser la route de toutes nouvelles machines, comme le Galop-griffe et le Frappe-défense, sorte de mammouth que l’on pourra croiser en tant que boss mais aussi à l’état sauvage.

On croisera aussi une sorte de machine nommée Aile-d’hélion, et Blake Politeski, concepteur principal des machines, nous en dit plus à propos de sa conception :

« On savait par exemple qu’on voulait une machine volante un peu plus grande que l’Étincelle, ce qui a donné l’Aile-d’hélion, mais il lui fallait une place et un rôle dans le monde. On a étudié plusieurs reptiles volants et oiseaux primitifs pour s’en inspirer, et on a imaginé le concept des ailes qui récupèrent l’énergie solaire par beau temps. C’est ce qui a donné une dynamique de jeu intéressante : les Ailes-d’hélion sont vulnérables lorsqu’elles collectent de l’énergie solaire, mais aussi plus attentives aux prédateurs potentiels dans cet état passif. »

Aloy aura donc besoin de nombreuses armes pour se défaire de ces nouveaux ennemis, et on nous explique alors que les possibilités d’approche lors des combats seront plus nombreuses que jamais :

« De nombreuses machines ont plusieurs armes et comportements qui peuvent être exploités à votre avantage. Il ne s’agira pas seulement de détacher des pièces pour les utiliser, certaines machines peuvent avoir des phases passives pendant lesquelles le joueur pourra les approcher discrètement. Si une machine extrait des ressources dans le sol, par exemple, elle soulèvera beaucoup de poussière. Aloy pourra s’en servir pour s’approcher en restant invisible. Les machines d’Horizon Forbidden West sont plus mobiles à tous points de vue : elles sautent, nagent, s’accrochent aux parois… Aloy va donc devoir s’adapter, et elle bénéficiera de nouvelles mécaniques de mouvements pour l’y aider. »

Afin de rendre le tout encore plus immersif, le jeu utilisera le son 3D sur PS5 afin que l’on puisse mieux se rendre où sont ces machines. De plus, il est indiqué que le piratage a été renforcé, et qu’il sera possible de mieux ajuster les machines en mode défensif ou offensif. Vous pouvez retrouvez plus d’informations sur le PlayStation Blog.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles.