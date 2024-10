Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.6 du jeu (Rappa, retour à Penacony…)

L’heure de la rentrée a sonné à Penacony

La version 2.6 du jeu nous renverra sur la planète Penacony pour faire face à une nouvelle menace. Notre groupe va aller découvrir l’Université Origami, dans laquelle on découvrira de nouveaux personnages tout en faisant la fête malgré une rentrée motivée. Une nouvelle quête de Pionnier sera ainsi accessible.

Les bannières de la version 2.6

Contrairement à la plupart des mises à jour du jeu, il n’y aura ici qu’un seul personnage inédit à découvrir. Il s’agira de Rappa, un personnage 5 étoiles qui suit la voie de l’Erudition et qui est de type Imaginaire. Cette ninja moderne pourra se déplacer rapidement lorsque vous explorerez, et une fois en plein combat, il sera possible d’utiliser son attaque ultime pour lancer des attaques en vue à la première personne. Elle pourra également baisser la robustesse des ennemis, peu importe leur faiblesse élémentaire.

Rappa sera disponible dans la première phase de la mise à jour, aux côtés de Dan Heng version Imbibitor Lunae (et des 4 étoiles Xueyi, Lynx et Yokong). Pour la seconde phase de la mise à jour, c’est Achéron qui sera de retour, tout comme Aventurine (en plus des 4 étoiles March 7th, Sampo et Pela).

Les événements de la version 2.6

L’événement principal de cette mise à jour concernera le festival de musique de Penacony (« Technique de la chasse au son ») durant lequel vous aiderez Rappa à mettre l’ambiance. Vous gérerez le groupe de Rappa en allant accomplir des jeux de rythme partout à travers les différents mondes, afin de créer ensuite des chansons avec les morceaux récoltés. Un cône de lumière 4 étoiles pourra être obtenu gratuitement en finissant l’événement.

Sampo sera aussi au cœur d’un événement à Belobog. Il faudra simplement lui ramener des objets spécifiques tous les jours pour obtenir des récompenses. Boothill vous donnera à nouveau des contrats à remplir dans un événement déjà vu par le passé.

Enfin, l’Univers Simulé va être mis à jour avec un nouveau mode. Dans « Domaine de l’inconnu », il sera question de réunir des bouts de sceptre dispersés pour les rassembler et obtenir différents buffs. Ces derniers seront activés (avec trois sceptres maximum) si l’on remplit certaines conditions durant les combats. La boutique de l’Univers Simulé va également afficher de nouveaux cônes de lumières 4 étoiles.

Deux nouveaux sets d’artéfacts seront également disponibles dans cette nouvelle mise à jour, et l’habituel bonus de connexion de 10 tickets sera de retour.

Les codes jades stellaires

Voici les codes jades stellaires qui ne sont disponibles que pour quelques heures seulement :

3BKGPPN4VJN3

2T3Z77PLCK67

WB3H6664CK9T

Quand sortira la version 2.6 de Honkai Star Rail ?

La version 2.6 de Honkai Star Rail sera disponible à partir du mercredi 23 octobre prochain. Une maintenance de quelques heures aura lieu quelques heures auparavant, et vous obtiendrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.