Un mélange entre DLC et mises à jour gratuites

Titre très attendu par la communauté PC, Homeworld 3 a mis un peu de temps à arriver. Repoussé plusieurs fois pour peaufiner son expérience, l’aventure semble désormais fin prête à nous envoyer dans les étoiles pour le mois prochain. Une arrivée qui devrait se faire, on l’espère, sans trop de soucis étant donné la promesse de nous livrer un titre fini suite aux reports.

On nous promet ainsi plusieurs contenus qui arriveront cette année et même plus tard. Pas de précisions exactes sur chacun de ses contenus, mais l’on devrait avoir droit à trois mises à jour gratuites en 2024, respectivement en juin, août et fin d’année, avec de nouveaux challenges, de nouvelles maps et de nouveaux artefacts. Août sera aussi l’occasion d’inclure un nouveau système. Les deux premiers DLC payants arriveront en juillet et en octobre, tandis que le dernier se fera désirer pour 2025. Chaque DLC sera l’occasion d’inclure une nouvelle faction jouable, de nouveaux navires, de nouveaux artefacts et emblèmes de faction.

Voici les grandes lignes résumées par le communiqué :

Du contenu gratuit en Juin : 10 nouveaux défis et artefacts.

: 10 nouveaux défis et artefacts. Un DLC payant en juillet : Une nouvelle faction jouable , de nouvelles flottes de départ, de nouveaux artefacts et un nouvel emblème de faction.

: Une nouvelle faction jouable , de nouvelles flottes de départ, de nouveaux artefacts et un nouvel emblème de faction. Du contenu gratuit en Août : 10 nouveaux défis, 5 nouveaux artefacts et une nouvelle carte.

: 10 nouveaux défis, 5 nouveaux artefacts et une nouvelle carte. Un DLC payant en Octobre : Une ​ nouvelle faction jouable, nouvelles flottes de départ de faction et emblème de faction.

: Une ​ nouvelle faction jouable, nouvelles flottes de départ de faction et emblème de faction. Du contenu gratuit pour le quatrième trimestre (date à déterminer) : Nouveaux défis, nouvelle carte et nouveau contenu.

Homeworld 3 est attendu pour le 21 mai prochain sur PC. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de stratégie en temps réel avec un soupçon de roguelike, jouable en solo ou en coopération.