Quelle configuration pour quel PC ?

On peut difficilement faire plus complet : Gearbox et Blackbird Interactive viennent de dévoiler les configurations requises pour faire tourner convenablement Homeworld 3 sur votre ordinateur et ce ne sont pas moins de sept configurations qui sont proposées. Entre la minimum, la recommandée, celle nécessaire pour faire tourner le titre en Ultra ou encore en utilisant les différents niveaux de ray-tracing, cela devrait vous permettre de vous y retrouver assez facilement.

Sur cette image récemment dévoilée par le studio, on peut ainsi y lire sept configurations proposées. On retient surtout la présence d’options avec ray-tracing, ce qui fera sans doute frétiller les amateurs de jeu dans l’espace qui ont un très bon PC, où il est logiquement demandé les dernières générations de carte graphique. On vous laisse sur ces configurations en vous rappelant que Homeworld 3 est toujours prévu pour février 2024.

Minimum

Processeur : Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-8600K ou AMD Ryzen 5 3600X Mémoire Vive : 12 Go

: 12 Go Carte graphique : NVIDIA GTX 1060, AMD R9 480 ou Intel A380

: NVIDIA GTX 1060, AMD R9 480 ou Intel A380 Stockage : 40 Go

Recommandé

Processeur : Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i7-11700K ou AMD Ryzen 5 5600X Mémoire Vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : NVIDIA RTX 2070, AMD RX 5700 ou Intel A580

: NVIDIA RTX 2070, AMD RX 5700 ou Intel A580 Stockage : 40 Go

Elevé

Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X Mémoire Vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : NVIDIA RTX 2070 Super, AMD RX 6600 XT ou Intel A770

: NVIDIA RTX 2070 Super, AMD RX 6600 XT ou Intel A770 Stockage : 40 Go

Ultra

Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 9 7900X

: Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 9 7900X Mémoire Vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6900 XT

: NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6900 XT Stockage : 40 Go

Ray-Tracing minimum

Processeur : Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 5500

: Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 5500 Mémoire Vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 ou AMD RX 6650 XT

: NVIDIA RTX 3060 ou AMD RX 6650 XT Stockage : 40 Go

Ray-Tracing élevé

Processeur : Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 5800X Mémoire Vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6900 XT

: NVIDIA RTX 3080 ou AMD RX 6900 XT Stockage : 40 Go

Ray-Tracing Ultra

Processeur : Intel Core i9-14900K ou AMD Ryzen 9 7950X3D

: Intel Core i9-14900K ou AMD Ryzen 9 7950X3D Mémoire Vive : 16 Go

: 16 Go Carte graphique : NVIDIA RTX 4080 ou AMD RX 7900 XTX

: NVIDIA RTX 4080 ou AMD RX 7900 XTX Stockage : 40 Go