Epic Games Store : 2 nouveaux jeux gratuits annoncés dont Homeworld Remastered Collection

Pour les amoureux d’heroic fantasy et du cosmos

Homeworld Remastered Collection et Severed Steel seront les deux prochains jeux gratuitement disponibles sur la plateforme d’Epic Games sur PC. Il vous sera possible de les récupérer à partir du 27 juillet prochain et ce, jusqu’au 3 août. Si vous n’avez toujours pas obtenu les derniers jeux de la semaine, The Elder Scrolls Online et Murder by Numbers, sachez qu’il ne vous reste que quelques jours pour les réclamer.

Severed Steel est un FPS ultra nerveux développé par Greylock Studios et qui ne manque pas de style. On ne présente plus Homeworld Remastered Collection, une série de jeux de stratégie en temps qui bénéficie ici d’un bon coup de jeune. Cette collection contient ainsi :

Homeworld Remastered Edition

Homeworld 2 Remastered Edition

Homeworld Remastered Steam Multiplayer

Un bon moyen de patienter avant Homeworld 3 qui a récemment été repoussé jusqu’au début 2024.

L’Epic Games Store a offert 99 titres gratuits l’année dernière (10 de plus par rapport à 2021). Ces jeux avaient une valeur totale de 2000€ environ et les utilisateurs ont réclamé plus de 700 millions de jeux gratuits (contre 765 millions en 2021) selon Epic. La société a récemment laissé entendre que les joueurs devraient s’attendre à voir d’autres exclusivités de haut vol annoncées à l’avenir sur l’Epic Games Store. Autant dire qu’on n’a pas finit de se régaler.