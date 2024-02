Homeworld 3 prend un peu de retard pour peaufiner son expérience

Même si la nouvelle fera certainement des déçus, on ne serait presque pas triste en voyant l’un des jeux prévus pour ce trimestre prendre un peu plus son temps pour éviter de sortir durant une période complètement bouchée. Ce n’est peut-être pas la peur de la concurrence qui a motivé le report de Homeworld 3, mais Gearbox Publishing et Blackbird Interactive nous annoncent malgré tout que leur jeu ne verra pas le jour au mois de mars, contrairement à ce qui était prévu.